A Demokrácia Védvonal

A mintegy 175 kilométer hosszú, 4 méter magasra tervezett létesítmény nem csupán műszaki jelentőségű.

2020. január 4. 20:55

Távcsövébe néz egy rendőr járőrszolgálata közben a műszaki határzárnál, Tompa határában 2019. december 31-én szilveszterkor. Az ország déli részén két éve elkészült határzárat folyamatosan, a nap 24 órájában ellenőrzik rendőrök és katonák. MTI/Koszticsák Szilárd

„Műszaki határzár, határőrizeti célú ideiglenes kerítés, határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár (IBH) - sorakoznak az elnevezések. A mintegy 175 kilométer hosszú, 4 méter magasra tervezett létesítmény nem csupán műszaki jelentőségű.



Demokrácia Védvonal.



Nem „csak” a magyar társadalmat, a magyar családokat védi – ezek az értékek nekünk szentek, a brüsszeli bürokrácia számára közömbösek. Van azonban olyan érték is, amelyet Brüsszel – legalábbis szavakban – elsőrangúnak tart.

Az európai demokrácia.





A „határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár” az európai demokráciát is oltalmazza, amíg fennáll, és rendőreink, katonáink elfogják a betörni akaró törvénysértőket. Egykoron IV. Béla, majd Hunyadi, és fia, Mátyás, az ő fia Corvin János, majd Tomori Pál, Dobó, Balassa János, Balassi Bálint, Balassa Ferenc és seregnyi más hős az európai kereszténységet védte az akkori Brüsszel közönyétől kísérve.



Az IBH most az európai demokrácia védvonala.



Ha az özönlő tömeg áttörné, az európai demokrácia is megsemmisülne meglepően hamar. Nevetségessé válnának a parlamenti szabályok – igaz, így is nevetségessé váltak az Európai Parlamentben –, nem tölthetné ki idejét olyan bizottsági elnök, akiről kiderül, hogy masszív alkoholista, és az egész kontinens hahotázik az ezt bemutató videó-felvételeken; nem kaphatnák busás javadalmazásukat azok az EP-képviselők, akik be sem járnak az ülésterembe.



Nem hazudozhatnának büntetlenül a nép választottjai.



A felsorolás némileg kiábrándító: a lezüllött európai elit számára a demokrácia ezt jelenti: busás jövedelem tényleges munka nélkül, szereplési – értsd: magamutogatási – lehetőség, utazási, világlátási alkalmak, kapcsolatépítés a jövőre nézve, amikor esetleg – a tényleges demokrácia érvényesülése miatt – már nem lesznek EP-képviselők, bizottsági elnökök, alelnökök, tagok, netán valós munkafeladatokat lesznek kénytelenek végezni azért, hogy vaj jusson a kalácsra a reggeliző asztalnál.



A Demokrácia Védvonal ezt a lezüllött elitet is védi.



Természetesen a lezüllött elit tudja ezt, hiszen ha balga lenne, nem tudott volna a húsos fazék közelébe férkőzni. Ám mai egzisztenciájához fontos, hogy eljátssza a filantrópot, az áldozatkész emberbarátot, aki tárt karokkal fogadja a bajba jutottakat, segíteni akar nekik – igaz, a saját lakásába esze ágában sincs egyet is beengedni, azt a lehetőséget a teljesítménybérben dolgozó munkavállalókra hagyja.



Ők pocskondiázzák a Demokrácia Védvonalnál őrködő katonákat.



Mindamellett védenünk kell az európai demokráciát, mert ezekkel a lezüllött figurákkal is érték. Nehéz volt kialakítani, meg kellett küzdeni a Szovjetunióból irányított és pénzelt nyugati „békemozgalmakkal” és „kommunista pártokkal”, most meg kell birkóznunk az atlanti spekulánsok által felbérelt propagandaközpontokkal, korrumpált politikusokkal, tényleg elhülyített hasznos idiótákkal.





A demokrácia malmai ha lassan is, de valószínűleg őrölnek.



A lezüllött elit mind kisebbre zsugorodik, s noha teljesen eltűnni soha nem fog a gépezetből, de idővel talán elhanyagolható méretű lesz, s az európai élet közelebb lesz a – jelző nélküli – demokráciához.



Friss hír: katonai oszlopok fognak haladni a Demokrácia Védvonalhoz.



A migrációs nyomás erősödik Délen, s ahol a műszaki határzár kevésnek bizonyul, élő erővel kell a törvénysértőket a törvények betartására kényszeríteni. Az élő erő is a Demokrácia Védvonal fontos alkotóeleme.



Magyar rendőrök és katonák védik az európai demokráciát.



Nemcsak a betolakodókkal szemben, hanem az embercsempész bandák által korrumpált európai uniós politikusokkal szemben is, azok ellen, akiket az atlanti spekulánsok felbéreltek arra, hogy működjenek együtt az embercsempész bűnözőkkel, és verbális támadásokkal árasszák el Magyarországot. Ezek a korrupt európai uniós politikusok a demokrácia szennyeződései. Ez a fajta szennyeződés azonban elkerülhetetlen, és elviselhetőbb, mint a fesztiválozó tömegbe hajtó kamionok. Ezért a szennyeződéssel együtt is védeni kell az európai demokráciát. És ezt a védelmet egy különleges magyar érték szavatolja.



A Demokrácia Védvonal.







Kovács G. Tibor