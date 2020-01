A Fidesz maga határoz a sorsáról

A jelenleg ismert forgatókönyvek szerint akár márciusig is elhúzódhat a Fidesz európai néppárti tagságának kérdése. Deutsch Tamás, a párt alapítója és EP-delegációjának vezetője lapunk kérésére elmondta: egyelőre nincs hivatalos tudomásuk arról, hogy a néppárti vizsgálóbizottság jelentése elkészült volna. – Nekünk bármelyik időpont jó. A lényeg, hogy minden esetben mi döntünk, és nem rólunk döntenek – reagált a magyar sajtóban megjelent találgatásokra.

Nem a Fideszről fognak dönteni, hanem magának a kormánypártnak a döntése lesz, hogy melyik európai pártcsaládban képzeli el a jövőjét – kommentálta lapunknak Deutsch Tamás a sajtóértesülést, miszerint már Donald Tusk, az Európai Néppárt elnökének asztalán fekszik a néppárti jelentés a Fideszről. Erről a Népszava Tusk kezében a Fidesz sorsa címmel írt tegnap.

Deutsch szerint a Fidesznek egyelőre nincs hivatalos tudomása a jelentés elkészültéről. – Ha igaz a sajtóértesülés, annak nagyon örülünk – fogalmazott a Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációjának vezetője, emlékeztetve: tavaly márciusban, amikor a nagyobbik kormánypárt egyoldalúan felfüggesztette a tagságát az Európai Néppártban, még októberre jósolták a kérdés lezárását, nemrég viszont már az újév elejét kezdték emlegetni.

Donald Tusk és Orbán Viktor egy tavalyi egyeztetésen. Érik a döntés Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs

– Hangsúlyozom: nekünk bármelyik időpont jó. A lényeg, hogy minden esetben mi döntünk, és nem rólunk döntenek – szögezte le a Fidesz alapítója. Kérdésünkre ismét megerősítette, hogy a Fidesz részéről az ügyben kijelölt grémium

– Novák Katalin államtitkár, Varga Judit miniszter és Szájer József európai parlamenti képviselő – hamarosan szintén elkészíti az összegzését. Bár a magyar sajtóban a február 3–4-i néppárti ülést említik irányadó dátumként, Deutsch Tamás úgy véli, a jelenleg ismert menetrend alapján elképzelhető, hogy a pártcsalád március eleji brüsszeli tanácskozásán születik majd csak döntés.

Ez utóbbi esetben majdnem egy évig húzódna el a Fidesz és a néppárt vitája. Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke ugyanis tavaly március 20-án jelentette be Brüsszelben, hogy a kormánypárt egyoldalúan felfüggeszti a pártcsaládban gyakorolt jogait mindaddig, amíg a vizsgálóbizottságok munkája tart.

A miniszterelnök azóta kétszer is találkozott a belga Herman van Rompuy, a német Hans-Gert Pöttering, illetve az osztrák Wolfgang Schüssel alkotta néppárti trióval, amelyet a bölcsek tanácsa néven is emlegetnek. Feltételezhető, hogy a kormányfő heteken belül Tuskkal, a néppárt novemberben megválasztott elnökével is tárgyalóasztalhoz ül.

Orbán Viktor nyilvánosan legutóbb tavaly ősszel szólalt meg a kérdésben. Akkor úgy fogalmazott: amennyiben a pártcsalád visszatér kereszténydemokrata gyökereihez, a Fidesz talán a pártcsalád berkein belül folytatja. Akárcsak most Deutsch Tamás, Orbán Viktor tavaly ősszel is azt mondta: a Fidesz saját maga dönt a sorsáról.

Sokan vannak a támogatók

Az utóbbi hetekben az Európai Néppárt (EPP) számos vezető politikusa is megszólalt a Fidesz ügyében. Donald Tusk a The New York Timesnak adott karácsonyi interjújában hűséges barátjaként emlegette a magyar miniszterelnököt, aki szerinte átlépte azt a bizonyos vörös vonalat, de így is számos támogatója akad. Az Európai Tanács lengyel exelnöke szerint a néppártban szinte nincsen olyan tagpárt, amely igazán ki akarná zárni a Fideszt.

Antonio Tajani szintén az ünnepi időszakban nyilatkozott a magyar kormánypártról. – Természetes, hogy akadnak nézeteltérések, senki sem tévedhetetlen, de úgy gondolom, politikai hiba lenne nem tenni azért, hogy a Fidesz továbbra is a néppárti család tagja legyen – vélekedett az Európai Parlament volt elnöke, az EPP olasz alelnöke.

Nemrég Frans Timmermans, a magyar kormány baloldali bírálója, az Európai Bizottság holland liberális alelnöke egy belga lapinterjúban burkoltan szorgalmazta a Fidesz és az Európai Néppárt szakítását.

