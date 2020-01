„Háromkirályok napját, országunknak egy istápját”

A közmédia és a Hagyományok Háza közös műsora január első teljes hetét a vízkereszt ünnepkörének szenteli. A zenei válogatásban falusi vonósbandák játszanak.

2020. január 5. 16:16

A Kossuth Rádió a „Hajnali”- Népzenei összeállítás korán kelőknek című műsor január második hetében a vízkereszt napjához kapcsolódó szokásokat köti csokorba.

Január hatodika, vízkereszt napja, az egyik legősibb keresztény ünnep, ami régen összekapcsolta a háromkirályok imádását Jézus megkeresztelkedésével és első csodatételével a kánai menyegzőn. A Máté evangéliumából ismert bibliai történet szereplőit a 8. század óta említik nevükön, mint Gáspárt, Menyhértet és Boldizsárt, akik idővel az úton járók, vándorok, zarándokok és a vendégfogadósok védőszentjei lettek. Az ünnepükön előadott csillagjátékot már a 11. században a győri székesegyházban is bemutatták latinul, később azonban nemcsak a templomokból szorult ki, de az egyházi liturgiából is kikerült. A háromkirályjárást, mint magyar nyelvű népszokást először a 16. században említik meg, és ekkor jegyezték fel a Háromkirályok napját… kezdetű csillagéneket is. A dramatikus játék szereplői fejükön díszes papírfejdíszt, vállukon királyi palástot jelképező lepedőt vagy alsószoknyát, oldalukon kardot viseltek. Házról-házra jártak, belépéskor engedélyt kértek az előadásra, majd bemutatkoztak. Ezután következett Heródes viadala az egyik királlyal, majd a csillag rugós szerkezettel való kiugratása. Az előadást a vendéglátók adományokkal köszönték meg.

Gömöri három királyok

Vízkeresztkor a katolikus falvakban általánosan elterjedt szokás volt egykor a víz- és házszentelés. Nyitrában koledának hívták, amikor az újévtől háromkirályok napjáig tartó időszakban házról házra járt a pap és a kántor köszönteni. Ahová betértek ott közösen énekeltek, majd a lelkipásztor megszentelte és tömjénnel megfüstölte a házat. A kántor ezt követően a bejárati ajtóra írta a három király nevének kezdőbetűit és az évszámot, amelynek bajelhárító erőt tulajdonítottak. A január 6-án megszentelt víz különleges szerepet töltött be az egész évben. Megszentelték vele a gyerekágyas asszony fekhelyét, tettek az újszülött fürdővizébe és meghintették vele az esküvőre induló menyasszonyt és vőlegényt, a haldoklót és a háznál felravatalozott halottat is. A műsor zenei válogatásában a korán kelők az Utolsó Óra Gyűjtéssorozat felvételeiből hallhatnak összeállítást falusi vonósbandák előadásában.

A műsor interneten elérhető:www.mediaklikk.hu/mediatar/

Vízkereszt hagyományában megjelenik a keleti és nyugati örökség is

Január 6-a vízkereszt ünnepe, amelyben megjelenik a keleti és nyugati hagyomány is – mondta Barna Gábor néprajzkutató az M1 aktuális csatornán vasárnap.

Kifejtette: a keleti rítus szerint a vízszentelés, Jézusnak a Jordán folyóban történő megkeresztelése az ünnep tartalma, a latin rítus szerint viszont elsősorban a háromkirályok tiszteletére és a kisded Jézusnál tett látogatásukra emlékeznek az emberek.

A vízszentelés hagyománya ma is él – tette hozzá -, a szentelt vizet többféleképpen is felhasználják, például házszenteléshez, de élelmiszert is szentelnek ilyenkor, az elfogyasztásuk pedig egészséget, áldást biztosít. A házszentelésről elmondta: nemcsak a házat, hanem a melléképületeket is megszentelték, hogy az áldás az egész gazdaságot, családot érje.

Kiemelte: a legfontosabb, legismertebb szokás azonban a háromkirály-járáshoz kapcsolódik, amely a betlehemezésből vált ki. A három bölcsnek a megszületett Jézusnál tett látogatása önálló játékká vált a háromkirály-járásban, a bölcseket megtestesítők jellemzően fehér ruhába öltöznek, nagy csákót viselnek, és kereszttel, csillaggal járnak házról házra.

Barna Gábor elmondta azt is, hogy időjárásjóslás is kapcsolódik vízkereszthez, amely szerint a tiszta idő jó évet mutat. Megemlítette, hogy vízkeresztkor szokták a karácsonyfát lebontani.

MTI