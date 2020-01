Bajnai Gordon emberei kerülnek a pénzcsapokhoz

Hétről hétre bontakozik ki a szemünk előtt, hogy miről egyeztethetett Karácsony Gergely a megválasztása utáni napokban Bajnai Gordonnal. A volt kormányfő és egy korábbi wallisos ügyvezető a tavalyi önkormányzati kampányban is fontos szerepet játszott, mára pedig Bajnai egy sor korábbi beosztottja jutott kulcspozícióhoz a fővárosban. A fővárosi költségvetés előkészítésétől a közbeszerzéseken és a vagyongazdálkodáson át a hivatali munka irányításáig, szinte mindenhol a volt kormányfő korábbi beosztottjai őrzik a fővárosi milliárdok útját.

2020. január 6. 09:36

Úgy tűnik, a gazdasági ügyekben Zuglóban is gyengeséget mutató főpolgármester menthetetlenül Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc hálózatának foglya lett. 2019. október 19-én a Magyar Nemzet birtokába került egy fotó, amelyen a pár napja megválasztott Karácsony Gergely Bajnai Gordon volt kormányfővel egy kerthelyiségben egyeztet. Bár arról azóta sem tudni biztosat, hogy a napi politikától öt évvel ezelőtt visszavonult Bajnai és Karácsony miről beszélhetett, az azóta történtek rávilágítanak a találkozó céljára. A választás után azonnal elkezdődött a pozícióosztás.

Az októberi találkozótól napjainkig legalább hét olyan személy kapott kulcspozíciót a város gazdasági ügyeinek intézésében, aki korábban Bajnainak dolgozott. A legfontosabb közülük minden bizonnyal Walter Katalin, aki a 2013–14-ben az Együtt nevű – mára megszűnt – párt elnökeként működő exkormányfő kabinetfőnöke volt, majd a CEU vezérigazgatójaként is dolgozott. Walter ma veszi át a Budapest Városüzemeltetési Holding Zrt. vezetését. Szintén fontos posztot kap, a Főtáv vezérigazgatója lesz Mártha Imre, aki korábban Bajnaival együtt demonstratív módon állt ki a paksi atomerőmű bővítése mellett, amely üggyel mára mindketten szembefordultak.

Mártha egyébként Bajnai későbbi kabinetfőnökével, Szigetvári Viktorral szerződött 2008-ban és 2009-ben, hogy utóbbi cége javaslatot készítsen az akkoriban még „esetleges” paksi fejlesztés kommunikációs stratégiájának támogatásához és hatékonyságának méréséhez. Nemcsak Bajnai Gordon kormányzása idején, hanem a volt kormányfő pártszervezésében is aktív volt a Soros-világ egyik ügyvédje, Tordai Csaba. Az alkotmányjogász kuratóriumi tagja volt 2015-ig a Bajnai által létrehozott Haza és Haladás Közpolitikai Közhasznú Alapítványnak, továbbá felügyelőbizottsági tagja az Átlátszó.hu Közhasznú Nonprofit Kft.-nek is. Tordai végül november 5-én jelentette be, hogy jogi főtanácsadó lesz Karácsony mellett. Mindemellett még a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. igazgatósági elnökének is megválasztották.

Ugyanakkor nem ő az egyetlen bürokrata, aki a balliberálisok kormányzásban is részt vett, és most Karácsony mellett végez jogi munkát. Számadó Tamás, aki végül főjegyző lett, 2007 előtt évekig az igazságügyi tárcánál dolgozott, ott, ahol akkoriban Tordai munkahelye is volt. Jelzésértékű az is, hogy a főváros egyik első fontos gazdasági tanácsadói szerződésében Számadó mellett kapcsolattartóként jelent meg Szentirmai Judit, aki Bajnai miniszterelnöksége idején a Szociális és Munkaügyi Minisztérium koordiná­ciós szakállamtitkára volt. Bajnai közeli munkatársa volt az egyik főpolgármester-helyettes, Kiss Ambrus is, aki a válságévekben a Miniszterelnöki Hivatal társadalompolitikai szakállamtitkári tisztségét töltötte be.

Kiss saját bevallása szerint egyebek közt a fővárosi költségvetés előkészítéséért és végrehajtásáért is felelni fog. Itt még mindig nem ér véget a névsor. Ugyanis Belyó Pál, aki nemcsak Kiss Ambrus kollégája volt a Policy Agenda nevű elemzőcégnél, hanem Bajnai kormányzásának utolsó hónapjaiban a KSH-t is vezette, a főváros Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft.-jében kapott felügyelőbizottsági tagságot. Lapunk 2012 decemberében számolt be arról, hogy Belyó az Ecostat nevű kormányzati háttérintézmény főigazgatójaként súlyos közpénztízmilliókat osztott ki a balliberális médiának és holdudvarnak, éppen a legsúlyosabb baloldali megszorítások éveiben. Végül, de nem utolsósorban érdemes megemlíteni Perjés Gábort, aki a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának elnöki székét foglalhatta el. Perjés személye azért is fontos, mert – mások mellett – ő vezényelte Karácsony Gergely szisztematikus imázs­építését a múlt évben. Amint arról a Mandiner hetilap 2019 októberében már beszámolt, Perjés a 2019 januárjában bejegyzett Mindenki Budapestért Egyesülettel forrásokat, „mikro­adományokat” gyűjtött Karácsony kampányára.

A Párbeszéd honlapján mind a mai napig megtalálható egy önkéntes nyilatkozat, amelyet Karácsony pártja és az MSZP mellett az említett egyesület jegyez. Ugyanakkor a mikrodonációs teóriát valamelyest gyengítette a HVG, amely a választás után arról írt, hogy egyes „pénzes emberek” akár tízmilliókat tettek a balliberális kampányba. Arról nincs információ, hogy a milliárdos volt kormányfő köztük volt-e, az azonban bizonyos, hogy többször is személyesen ajánlotta a választók figyelmébe Karácsonyt. Bajnai mellett Gyurcsány Ferenc bizalmasai is fontos pozíciókat szereztek a fővárosban, ami nem véletlen, a két személyi kör szorosan összefonódott már a balliberális kormányok működése idején is. Draskovics Tibor, Gyurcsány egykori pénzügy-, valamint igazságügyi és rendészeti minisztere lett a Budapesti Közlekedési Központ új elnöke. A BKK felügyelőbizottságában bukkant fel Katona Tamás, aki a Gyurcsány-kormány pénzügyi államtitkára is volt. A városüzemeltetési holding igazgatóságába delegálták a volt miniszterelnök másik régi bizalmasát, Gál J. Zoltánt, a Miniszterelnöki Hivatal egykori politikai államtitkárát.

A DK elnökének befolyását jól szemlélteti, hogy a Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén az első sorban ült, majd pedig sorra járultak hozzá parolázni az ellenzéki polgármesterek. Sorozatunk második részében azt is feltárjuk majd, hogyan épült össze a nyilvánosság előtt eddig fel nem tárt módon a két utolsó balliberális kormányfő hátországa, kik programozzák a Gyurcsány–Bajnai-mátrixot.

Magyar Nemzet