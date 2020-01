Abeer Nehme a Szent Efrém férfikarral koncertezik

A világhírű libanoni énekesnő Budapesten, Szombathelyen és Debrecenben is fellép

2020. január 10-én Szombathelyen, január 11-én Budapesten, 12-én pedig Debrecenben ad ortodox karácsonyi koncertet a Szent Efrém Férfikar. A Magyar Örökség és Budapest Márka díjjal kitüntetett Férfikar vendége a csodálatos tehetségű, világhírű libanoni énekesnő, Abeer Nehme lesz, akivel már többször léptek fel közösen, többek között a Fes World Sacred Music Festival nyitókoncertjén, ahol 4000 fős közönség és Lalla Salma marokkói hercegnő jelenlétében adtak koncertet. Az immár kilencedik Orientale lumen sorozat nyitóeseményén többek között görög, arámi, ukrán, arab, szárd, örmény, szír, ruszin és magyar imákat adnak elő, de Arvo Pärt egyik műve is felcsendül majd.

2020. január 6. 11:44

Magyarország egyik legkedveltebb vokális együttese, a Szent Efrém Férfikar kilencedik Orientale Lumen – Kelet világossága sorozatának ortodox karácsonyi nyitókoncertje három magyar városban is hallható lesz. 2020. január 10-én 19 órakor Szombathelyen, a Sarlós Boldogasszony-székesegyházban, 2020. január 11-én, szombaton 19.30-kor Pest legősibb templomában, a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplomban, január 12-én 19 órakor pedig Debrecenben, a Görögkatolikus Metropóliai Főszékesegyházban lép fel a 2002-ben alakult férfikar.

Mindhárom koncerten a közel-keleti egyházzene egyik legnagyobb sztárja, a bejrúti születésű Abeer Nehme lesz a Szent Efrém Férfikar vendége. A koncert egy görög újévköszöntő énekkel kezdődik, majd Arvo Pärt Sieben Magnificat-Antiphonen ciklusából csendül fel az O Adonai – Óantifona című tétel, amit egy hagyományos karácsonyi szír-maronita himnusz, a magyar Krisztus születik és a görög Christos gennate karácsonyiénekek feldolgozása követ. Később az Úr imája, az Aboun Dbashmayo lesz hallható ősi arámi nyelven, szír ortodox dallamon, majd Qaysar Al Zoghbi Szűz Máriát dicsőítő éneke, a Ya Mariam csendül fel Marcel Khalife feldolgozásában.

Végül az Aludj kicsikém című szardíniai altató után a koncert első fele egy csodálatos Harang-imával zárul. A karácsonyi koncert második részében ukrán karácsonyi énekeket hallhat a közönség a három napkeleti bölcsről és az szent család tiszteletéről, majd a Majdou Mariam, Szűz Máriát dicsőítő, ősi arab ének hangzik fel, amelyet a Csillag gyullad című magyar kántálással Bubnó Márk dolgozott össze. Ezt egy tradicionális szír karácsonyi himnusz és egy részlet az örmény karácsonyi liturgiából követ majd. A koncert zárószakaszában egy ősi arámi ortodox ének - amely az asszír, az arámi és a szír egyházakban is használatos -, ruszin karácsonyi énekek Bubnó Tamás feldolgozásában és egy ősi szír ének lesz hallható Bubnó Lőrinc feldolgozásában.

A 38 éves Abeer Nehme roppant sokoldalú, énekesi pályája mellett zeneszerző, zenetudósként is kutat, sőt, dokumentumfilm-sorozatot is forgatott a világ számos részén Indiától Afrikán át Magyarországig. A Férfikar és az énekesnő kapcsolata is ebből sarjadt: amikor 2013-ban Abeer Magyarországra jött forgatni, a Bakáts-téri templomban tartottak egy ad hoc jellegű felvételt, ahol annyira magától értetődően és inspirálóan indult a közös muzsikálás, hogy egyértelművé vált: az együttműködést folytatni kell! Az énekesnő kétszer is közös koncertre invitálta a Szent Efrém Férfikart.

Abu-Dhabiban és Fujairah-ban léptek fel, illetve a Fes World Sacred Music Festival nyitókoncertjén is közösen álltak színpadon a körülbelül 4000 fős közönség és Lalla Salma marokkói hercegnő jelenlétében. A világhírű énekesnő is már kétszer elfogadta a férfikar meghívását: 2014-ben és 2016-ban is telt ház előtt énekelt Budapesten, amik a mai napig az Orientale Lumen sorozat legemlékezetesebb pillanatai közé tartoznak. A Szent Efrém Férfikar 2002-ben alakult meg. A bizánci rítusú keresztény világ vokális örökségének kutatása, bemutatása mellett nagy hangsúlyt helyez az európai kortárs zene új kompozícióinak megszólaltatására és a magyar férfikari hagyomány ápolására is.

Olyan kiváló előadók adtak közös koncertet, mint Sebestyén Márta, Palya Bea, Marie Keyrouz nővér, Evgeny Nesterenko, Dés László, Szokolay Dongó Balázs, Pál István Szalonna és bandája, a moszkvai Doros kvintett, az Amadina, a Parafónia, az Orosz Ortodox Szólisták, az Optina Pustyn Férfikar és a Moszkvai Patriarkátus Kórusa.

gondola