Budapestinfó helyett Karácsony posztol

Karácsony Gergelynek (Párbeszéd), az ellenzék főpolgármester-jelöltjének október 13-i győzelmével megszakadt egy majd négyéves sajtótájékoztató-sorozat, a Budapestinfó. Tarlós István idején az újságírók hétről hétre, tetszőleges témákban, akár órákon keresztül kérdezhették Budapest főpolgármesterét. A főváros új vezetése ezzel szemben inkább a közösségi médiában ír posztokat, és csak adott ügyekben tart rövid sajtótájékoztatókat, egy-egy kérdést engedve a sajtó képviselőinek.

A főpolgármester eddig is rendszeresen tájékoztatta a közvéleményt a döntéseiről, elképzeléseiről, ezután is így tesz majd – adott kitérő választ a Főpolgármesteri Hivatal sajtóirodája a Magyar Nemzet azon kérdésére, tart-e a főpolgármester elődjéhez hasonlóan rendszeres tájékoztatót, úgynevezett Budapestinfót.

Mint köztudott, Budapest előző vezetése idején, 2015-ben a kormánypárti főpolgármester, Tarlós István a nem sokkal korábban elindított Kormányinfó mintájára heti, kétheti rendszerességgel sajtótájékoztató-sorozatot indított a főváros aktuális ügyeiről, ahol közvetlenül, tetszőleges témákban is kérdezhették őt az újságírók.

A Budapestinfót élőben és felvételről az interneten is lehetett követni. A rendszeres tájékoztatókon időről időre a főpolgármester mellett helyettesei és a fővárosi cégek vezetői is feltűntek, és a hozzájuk tartozó területet érintő kérdésekre válaszoltak. A sajtótájékoztatókon egyszerű portai regisztrációt követően bármely média, egyesület képviselője részt vehetett. Sőt ellenzéki politikusok is élhettek a nyilvánosság lehetőségével, például 2017. szeptember 29-én Baranyi Krisztina – jelenleg Ferencváros független polgármestere –, aki akkor az Együtt IX. kerületi képviselőjeként a kicsinek bizonyult dél-pesti záportározóról kérdezte Tarlóst.

A volt főpolgármester nem csak a Városháza sajtótermében állt a nyilvánosság rendelkezésére, hétről hétre interjút adott a közszolgálati és a kereskedelmi tévécsatornáknak, rádióadóknak, a kormánypárti, ellenzéki vagy magát függetlennek mondó nyomtatott és elektronikus sajtónak, ami Karácsony Gergelyről nem mondható el. Lapunk többször kért a főpolgármester sajtósaitól szóban és írásban interjúlehetőséget, de a megkeresések eredménytelennek bizonyultak, miközben az ellenzékhez közel álló médiának rendelkezésére állt Karácsony Gergely.

– A Magyar Nemzet által használt kategóriákat – ellenzéki kontra kormánypárti sajtóorgánumok – a Főpolgármesteri Hivatal nem használja – reagált a fenti problémafelvetésünkre a sajtóiroda. Hozzátették: a főpolgármester nyilvános sajtóeseményein, legutóbb a V4-es fővárosok deklarációjának aláírásakor tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján válaszoltak a kollégánk által feltett kérdésre. Igaz, ezeken a rendezvényeken az időszűkére hivatkozva csak egy-egy ügyre reagál Budapest vezetője.

Karácsony Gergely a szemtől szembeni kommunikációra lehetőséget adó sajtótájékoztatókkal ellentétben a Facebookon igen aktív, naponta ír új bejegyzést, az utóbbi időben számos fontos döntést és információt is a közösségi médiában jelentett be, például a fővárosi cégek vezetőinek leváltását, újak kinevezését, a metrószerelvények műszaki állapotát, a főváros pénzügyi lehetőségeit.

Budapest városvezetőjének egyoldalú kommunikációját szolgálja a közösségi oldalán használt úgynevezett chatrobot is, ahol eldöntendő, de lényegileg ugyanarra a válaszra kifutó kérdésekkel ostromolja a bejegyzéseit figyelemmel követő olvasókat.

