Karácsonyék lefejezhetik a BGYH-t is

2020. január 9. 14:58

Egyetlen szó elírása miatt nevezte kétes közbeszerzésnek az Mfor.hu a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) médiafelületek értékesítésére kiírt pályázatát – tájékoztatta lapunkat a vezérigazgató. Szőke László (képünkön) elmondta: fordított helyett egyenes arányosság kifejezés szerepelt a tenderben, ami abszurd módon azt jelentette volna, hogy a rosszabb ajánlattévő kapna kedvezőbb elbírálást.

Szavai szerint – szemben az Mfor.hu által írtakkal – a tévesztést sem a pályázók, sem pedig a Közbeszerzési Döntőbizottság (vagy a Közbeszerzési Hatóság nem észlelte, végül a BGYH maga szúrta ki a hibát és jelezte a két testületnek, amelyek meg sem büntették a kiírót, nyugtázva, hogy pusztán elírás történt.

A vezérigazgató arról is beszámolt: a korábbi partner megbízatása december 15-én lejárt, így jelenleg hirdetési lehetőség nélkül működik a vállalat, ezért legkésőbb februárban újra ki kell írni a tendert.

Fotó: MTI Fotó: Máthé Zoltán

Az utóbbi tíz évben Szőke László irányítása alatt sorra újultak meg a fővárosi gyógyfürdők, amelyeknek az üzemeltetése is jóval gazdaságosabb lett a korábbinál. A BGYH 2018-as mérlege meghaladta a 15 milliárd forintot, a 2019-es bevétel várhatóan 18,3 milliárd lesz, a profit 4,4 milliárd forint körül várható, amelyből a fővárosnak is osztalékot fizetnek.

Míg 2010-ben a vendégforgalom 2,9 millió fő volt, jelenleg a fürdőzők éves száma meghaladja az ötmilliót. A fejlesztések ráadásul önerőből történtek az elmúlt időszakban, 2013 óta húszmilliárd forintot költöttek el ilyen módon. Állami támogatást csak energia előállítására kapott a vállalat, 700 milliónyi KEHOP-os forrás formájában.

Az elmúlt években hét gyógyfürdőt fejlesztettek, téli használatra is alkalmassá téve azokat. Teljesen megújították a Rudast, a Paskál gyógyfürdőt és a Palatinus strandot is. Megjegyzendő: a budapesti gyógyfürdők üzemeltetése a fővárosnak nem törvényben előírt kötelezettsége, hanem önként vállalt feladata. Kérdéses, hogy a Karácsony Gergely Párbeszéd-társelnök vezette fővárosi önkormányzat jó gazdája-e az egyik legfontosabb hazai turisztikai célpontnak.

Karácsonyék menesztették a Főtáv, a Főkert és az FKF vezetőit, és az Mfor cikke azt sejteti, hogy a BGYH vezérigazgatóját is elmozdítani tervezik a pozíciójából. Legutóbb a Hvg.hu számolt be arról, a Karácsony által kitalált főkertészi státus várományosa a Liget-projektet élesen bíráló Bardóczi Sándor, aki így a Főkert felett is befolyáshoz jut.

Janiczak fürdője

Ózd jobbikos polgármestere, Janiczak Dávid privát fürdőként használta a városi uszodát, amikor vasárnap barátnőjével kettesben eltöltöttek egy órát a wellness- részlegen, emiatt a fürdőzőknek másfél órával korábban el kellett hagyniuk a létesítményt – számolt be róla a Hír TV. A fürdő vezetése szerint Janiczak húszezer forintot fizetett bérleti díjként.

