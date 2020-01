A városlakókkal együtt fejlesztené Győrt a Fidesz jelöltje

Dézsi Csaba András: Nem hagyhatjuk, hogy a város a nagypolitika áldozatává váljon.

2020. január 10. 20:18

Ki kell nyitni szélesre a városháza kapuit és konzultálni kell vezetői szinten a társadalmi és civil szervezetekkel, kamarákkal éppúgy, mint a különböző városrészek lakóival – jelentette ki a Magyar Nemzetnek adott interjúban a Fidesz–KDNP győri polgármesterjelöltje. Dézsi Csaba András beszélt arról is, hogy Győr további fejlődésének kizárólag a gazdasági stabilitás lehet az alapja, amit csak egy megnyugtató többséggel rendelkező, nyugodt és békére törekvő városvezetés biztosíthat.

– Melyek voltak az első gondolatai, amikor 2019 szeptemberében értesült a Borkai-ügyről, és amikor napról napra újabb botrányos információk jelentek meg a volt polgármester horvátországi luxushajóútjáról?

– Megdöbbentem, mint a legtöbben, akik korábban nem hallottunk ezekről a dolgokról.

– Mikor és milyen körülmények között dőlt el, hogy Borkai Zsolt lemondása után ön lesz a Fidesz–KDNP polgármesterjelöltje?



– Néhány hónapja telefonon érkezett a kérés, hogy fontoljam meg ezt a lehetőséget, tudom-e vállalni a feladatot. Rendkívüli dolog egy ember életében, ha a szülővárosa polgármesterjelöltje lehet, ugyanakkor át kellett értékelnem a magamban eddig felépített életpálya-elképzelésemet. Orvosi munkám mellett 25 éve vagyok képviselő Győrben, és ezalatt hét alkalommal sikerült nyernem egyéni körzetben a választásokon, egy ciklusban alpolgármesterként is segíthettem a kulturális élet, az egészségügy, a szociálpolitika, a környezetvédelem és az ifjúságpolitika területén a város politikai életében. Úgy érzem, a győriek nemcsak orvosként, hanem lokálpatrióta politikusként is bíznak bennem.

– A Borkai-ügy miatt Győrben sokakban meginoghatott a bizalom a helyi Fidesz–KDNP iránt. Hogyan lehet visszaszerezni az emberek szimpátiáját?

– Fontos tény, hogy most egy nagyon erős többségünk alakult ki a győri közgyűlésben, ahol a Fidesz–KDNP 15 fős képviselőcsoporttal rendelkezik. Ezzel szemben az MSZP-t és a DK-t is csak egy-egy ember képviseli. A győri emberek, köztük én is, békét, nyugalmat és további töretlen fejlődést szeretnénk megélni a városunkban. Meg kell mondanom, hogy leginkább emiatt döntöttem el, hogy vállalom a feladatot. Nem hagyhatjuk, hogy Győrben működésképtelen önkormányzat alakuljon ki, és a nagypolitika csataterévé változzon a város.

– Az erőfeszítések ellenére az ellenzék, mások mellett például Ungár Péter LMP-s országgyűlési képviselő, azt próbálja sulykolni, hogy ön nem a Fidesz–KDNP, hanem Borkai Zsolt jelöltje. Valóban így lenne?

– Mit tudhat rólam egy budapesti parlamenti képviselő? Semmit. Nyitott könyv az életem a szülővárosomban. A Borkai–Dézsi konfliktusról is tudnak a győriek, aminek következtében háttérbe húzódtam az elmúlt 12 évben a politika élvonalából. Győrben ismerik az eddigi munkásságomat, pontosan tudják, hogy olyan ember vagyok, aki a hatékony megoldásokat, a kompromisszumokat keresi, és nem rombolok magam körül, hanem sokkal inkább alkotó munkát végzek. Büszke vagyok rá, hogy győri vagyok, és arra törekszem, hogy a megyeszékhelyen élők is büszkék lehessenek rám. Ez motivál elsősorban. Sajnos tény, hogy az ellenzék kampányát Budapestről és Szombathelyről irányítják.

– Támadják önt azzal is, hogy az előző ciklusban az ülések több mint harmadán nem volt jelen, illetve érték bírálatok amiatt, hogy kifejezett jómódban él. Mi ezekről a véleménye?



– A kétharmadán viszont jelen voltam, és a választások eredményét tekintve a körzetemben élő polgárok elégedettek a munkám minőségével. A jómód bírálatáról pedig csak annyit, hogy büszke vagyok mindarra, amit kemény munkával elértem. Ötvenhét éves koromra, a napi 10-16 órás munka mellett, havonta hét-nyolc szívinfarktus-ügyeleti szolgálattal szerintem nem szégyen, ha az ember elér a társadalomban egy felső középosztálybeli színvonalat. A Győrben élők többsége tisztában van a munkám mennyiségével és minőségével, arra pedig kifejezetten büszke vagyok, hogy mindezt a politikán kívüli életemmel, kizárólag keményen dolgozva értem el.

– Sok kritika érte a győri tömegközlekedést is, de ebben a kérdésben sikerült változást elérni, hiszen a napokban tizenhét új Mercedes busz áll szolgálatba Győrben. Ezzel lezártnak tekintik az ügyet?



– A közlekedés problémája ennél sokkal komplexebb, ez a 17 busz, amit még továbbiak is hamarosan követni fognak, csak a kezdet. A tömegközlekedés mellett a kerékpáros-, személygépkocsi- és gyalogosközlekedés lehetőségeinek összehangolása és fejlesztése kiemelt pontja a programomnak. Csakúgy, mint a lakóutcaprogram folytatása és az akadálymentesítés, a lakótelepi parkológondok megoldása és még sorolhatnám.

– Mi a véleménye a kampány eddigi stílusáról?



– Én még ilyet nem tapasztaltam Győrben. Amit a budapesti és a szombathelyi politikusok próbálnak a győriekre erőltetni, számomra megdöbbentő. Például közismert állatvédő vagyok, de most azzal próbálnak irigységre buzdítani embereket, hogy az állatvédelmi törvényeknek megfelelően röpdében tartom a papagájaimat és még sorolhatnám. Magam kizárólag pozitív, program- és problémamegoldó kampányt folytatok.

– Milyen állapotban van jelenleg gazdaságilag a győri önkormányzat, milyen örökséget vehet át Borkai Zsolt utódja?



– Gazdaságilag a város jelenleg stabil. Azonban fel kell készülnünk arra, hogy a gazdasági alapokat jelentősen ki kell szélesítenünk, ha továbbra is stabil lábakon akarunk állni. Ez összefogás és kemény munka nélkül nem fog menni. Emellett vissza kell állítanunk a város jó hírét.

– Miben kell mindenképpen változást elérni?



– Leginkább a kommunikációban. Ki kell nyitni szélesre a városháza kapuit, és konzultálni kell vezetői szinten a társadalmi és civil szervezetekkel, kamarákkal éppúgy, mint a különböző városrészek lakóival. Meg kell hallgatni az emberek sokkal szélesebb körének a véleményét, ami gyakran sokkal rövidebb úton elvezet a praktikus megoldásokhoz. Bíznunk kell egymásban.

– Milyen városvezetési stílust kíván meghonosítani, ha az időközi polgármester-választáson az emberek önnek szavaznak bizalmat?



– Azt a fajta csapatmunkát, ami a szívcentrum esetében is bevált. Tehetséges és szorgalmas emberekre lehet jó csapatot építeni, amiben minden korosztálynak szerepet kell adni. Úgy lehet a jövőt építeni, ha az idősek bölcsességét ötvözzük a fiatalok kreativitásával.

– Alig két hét van hátra a szavazásig. Mivel próbálja meggyőzni a bizonytalanokat, hogy önre szavazzanak?



– Azokkal az érvekkel, amiket eddig is elmondtam. Győr további fejlődésének kizárólag a gazdasági stabilitás lehet az alapja. Ezt pedig csak egy stabil többséggel rendelkező, nyugodt és békére törekvő városvezetés biztosíthatja.

