A legjobb operatőröket díjazzák

A Magyar Operatőrök Társasága és a Magyar Operatőrök Iskolája együttműködésében, a Sparks kamera és lámpakölcsönző céggel közösen idén harmadik alkalommal rendezik meg a Kovács László és Zsigmond Vilmos Operatőr Versenyt. Február 7-én, pénteken este 18 órakor a Pesti Vigadó nagytermében tartják a díjátadó eseményt. A rendezvény fő támogatói a Nemzeti Filmintézet és a Magyar Művészeti Akadémia. Már most nyilvánosságra hozták, hogy Máthé Tibor, Jancsó Nyika és Szalai András életműdíjban részesül. A Bojkovszky Béláról elnevezett díjat kiemelkedő életművéért Hajdú Miklós fővilágosító kapja. Idén először Kameraman díjat is kiadnak, melyet Bille Lászlónak ítéltek, a szintén idén létrehozott Fénymegadó díjat pedig Kovács László veheti majd át. A Zsigmond Vilmos által 2005 óta támogatott diák kategória mellett idén négy kategóriában - játékfilm, tévéfilm, dokumentum, kisjátékfilm - adnak át díjakat. Február 6-án az Európai Operatőr Szövetség, az IMAGO 11 tagú vezetőségének részvételével nemzetközi szakmai program is kapcsolódik a rendezvényhez.

2020. január 13. 14:37