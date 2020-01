Soltész: a gyermekvállalást lelkileg is támogatni kell

A gyermekvállalást nemcsak anyagilag, de lelkileg is támogatni kell - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kedden Budapesten.

2020. január 14. 23:21

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Védőnők a gyermekáldásért díj átadásán elmondta, a kormány különböző családpolitikai intézkedéseinek már látszanak az eredményei, hiszen a termékenységi ráta mára 1,25-ről 1,49-re nőtt, szintén emelkedett - 43 százalékkal - a házasságkötések száma, míg a válásoké 23 százalékkal csökkent, és a terhességmegszakítások száma is 40 ezerről 28 ezerre csökkent.

Az államtitkár kiemelte, a kormány következetes, kiszámítható és eredményes családpolitikát folytat, és ezeknek a döntéseknek van és kell is lennie eredményének, azonban nagy hangsúlyt kell fektetni a fiatalok lelki, erkölcsi támogatására is. Megjegyezte, talán ebben van a legnagyobb hiány szerte a világon, ám ha ezen változtatni tudunk, akkor tovább javulhat a demográfiai helyzet. Ugyanilyen fontosnak nevezte a szülés körülményeit, hiszen egy pozitív szülésélmény meghatározó a további gyermekek vállalásában.



Soltész Miklós kitért arra, hogy a védőnők szerepe mind a várandósság időszakában, mind a szülés után meghatározó. Úgy fogalmazott: a teremtett világot, a teremtett embert védeni kell, onnantól, hogy egy magzati élet megmozdul, hiszen a legvédtelenebb teremtményről beszélünk.



"Ha a magzatok védelméért nem szólal fel egy közösség szeretettel, odaadással, akkor hibát, bűnt követünk el" - tette hozzá.



Csordás Ágnes, a Magyar Védőnők Egyesületének elnöke arról beszélt, szeretnének a gyermeket tervező fiatalokhoz is eljutni, segítve őket abban, hogy minél felkészültebben, egészségesebben tudjanak gyermeket vállalni. Mindezek érdekében továbbképzéseket szerveznek majd.

Csordás Ágnes

Fontos, hogy a védőnői szervezet ebben a munkában olyan partnereket találjon, akik szintén a kívánt gyermekek megszületéséért dolgoznak - mondta.



A Babacsalogató Alapítvány Védőnők a gyermekáldásért díját idén Vidáné Válóczi Éva, Borbélyné Horváth Anikó és Katona Csabáné vehette át.

