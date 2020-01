Karbonsemleges energia + rezsicsökkentés = felelős klímapolitika

A klímaváltozás elleni fellépést nem hagyhatjuk Gretára, a globalistákra és a zöldekre. Van jobboldali alternatíva, ami félelem, ideológiai elvakultság és fölösleges társadalmi és anyagi áldozat nélküli megoldást kínál. Orbán Viktor pont erről beszélt év eleji sajtótájékoztatóján.

2020. január 16. 15:07

A klímaőrület apostolai egy világvége-vallást hirdetnek, amivel a fiatalokat ijesztgetik: ha most nem cselekszenek útmutatásuk szerint, eljön a CO2-világvége. Ha most nem hagyják ott az iskolát és mennek péntekenként tüntetni, elkárhoznak a CO2-pokolban. A félelem vámszedői persze modern búcsúcédulákat is árulnak: szavazzanak a zöldekre és megmenekülnek.

Gyanítható, hogy Greta Thunberg körül sokan sütögetik pecsenyéjüket. Újsághírek szerint a svéd befektetési guru, Ingmar Rentzhog, Greta “felfedezője” és egyik támogatója, aki a We don’t have time Rt. ötletgazdája is egyben, a Travel Advisor mintájára hozna létre egy “Öko Advisor-t”, amely világszerte minősítené a környezetbarát termékeket, élelmiszereket és szolgáltatásokat. Naná, hogy Greta ajánlásával. Egy milliárdos üzlet…

Ott van a – naná, hogy – Soros György és más milliárdosok által támogatott One Fundation korábbi ifjúsági nagykövete, a 23 éves német Luisa Neubauer, aki Greta pesztrájaként minden tüntetésen részt vett. Most éppen az ausztráliai bozóttüzek apropóján támadja a SIEMENS-t, amely egy újonnan létesítendő ausztrál szénbánya és -erőmű beruházáshoz szállítana vasútbiztonsági berendezéseket. Ez csak a főpróba.

Ők az ideológiavezérelt klímapolitikát erőltetik, aminek árát egész társadalmak fizetik meg. Németországban például az atom- és szénerőművek fokozatos lekapcsolása miatt francia és belga atomáramot, vagy cseh és lengyel szénerőművek által termelt áramot kell importálni. Amikor nem fúj a szél, vagy nem süt a nap, akkor orosz földgázból állítanak elő áramot. Ennek árát a német háztartások és cégek fizetik, amelyek az eddig csúcstartó dánokat is megelőzve, immáron a legmagasabb áramszámlát fizethetik Európában.

Az okos ember a más hibájából tanul. Ezért állítja a magyar kormány most újratárgyalt klímapolitikája a karbon semleges, vagyis CO2-kibocsátás nélküli energiatermelést a középpontba. Az atom- és a napenergia kombinációja fedezheti a magyar háztartások és cégek energiaigényének zömét, megőrizve a rezsicsökkentés eredményét és a magyar nemzetgazdaság versenyelőnyét. Ki kell mondani: az atomerőmű (által megbízhatóan és kalkulálható költségen szállított áram) is a versenyképességünk része!

Klímapozitív és karbonsemleges

A Nyugat-Európában tomboló klímahisztéria a mainstream hatalmának átmentését szolgálja. A klímaváltozástól való – túlzott – félelem a zöldeket erősíti, akik a lejtmenetben lévő szocdemek helyett biztosítják a mainstream többségét. Legfeljebb kicsit zöldre festik a politikát.

Magyarországon ezzel szemben a magyar családok és a gazdaság érdekeinek összehangolása a legfontosabb. Nem akarunk sem rettegni, sem fölöslegesen pénzt költeni. Ami már az adósság- és migránsválságnál, vagy a multik elleni fellépésnél bebizonyosodott, most a klímaváltozásnál is sejthető: van jobboldali és lokális alternatíva, van az ideológia által vezéreltnél jobb és ésszerűbb megoldás. Magyarország ismét példát mutat!

Kiszelly Zoltán

politológus

mozgasterblog.hu