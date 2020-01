Hazánk tölti be a vezető szerepet a családpolitika területén

A magyar családpolitikát elismerés övezi Washingtonban - jelentette ki az Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyekért felelős államtitkára.

2020. január 17. 09:53

Novák Katalin államtitkár az Alex Azar amerikai emberierőforrás- és egészségügy-miniszter meghívására látogatott Washingtonba, megbeszéléseket folytatott Alex Azarral, kongresszusi politikusokkal, kormányzati tisztségviselőkkel, és egy családpolitikáról rendezett nemzetközi tanácskozáson előadást tartott a magyar családpolitikáról. Részletesen tájékoztatta például a babaváró támogatásról, a gyed-extráról, a csokról, vagy a nagyszülői gyedről az amerikai kormányzati tisztségviselőket, családpolitikával foglalkozó szakembereket és nagyköveteket.

Megbeszélései után az államtitkár az MTI-nek nyilatkozva "rendkívül megtisztelőnek" nevezte, hogy az Egyesült Államokban magas szinten foglalkoznak a magyar családpolitikával. Az elismerés jeleként értékelte az Alex Azarral folytatott többórás tárgyalást, aki várhatóan tavasszal Budapestre látogat.



Novák Katalin kifejtette, hogy az Egyesült Államok jelenlegi kormánya családbarát és életközpontú politikát folytat, és ehhez keres szövetségeseket a világban.



"Azt vették észre, hogy vannak országok, amelyek ez ügyben már előttük járnak. Amerikai partnereink elmondták, hogy e területen szerintük Magyarország tölti be a vezető szerepet a világban" - fogalmazott.



Az államtitkár kiemelte, hogy Washington irányításával olyan nemzetközi koalíció formálódik ezekben a hónapokban, amely kifejezetten a családi értékek megőrzése mellett teszi le a voksot. Fontosnak tartotta azt is, hogy a csütörtöki rendezvényre több mint 35 ország nagykövetei mentek el. Mint elmondta, Ausztráliát leszámítva minden kontinensről voltak jelen nagykövetek, akik összességében az országaikban élő 1,7 milliárdnyi embert képviseltek.



A magyar politikus elmondta az MTI-nek: a jó és hatékony családpolitika megvitatása mellett a tanácskozáson résztvevők megállapodtak abban, hogy a nemzetközi politikai élet különböző színterein közösen lépnek fel a családi értékek védelmében. "Hiszen vannak olyan törekvések, amelyek megfosztanák az egyes országokat a szuverenitásuktól, beleszólnának abba, hogy milyen szabályozást vezessenek be e téren. Általánossá tennék azt a liberális megközelítést, felfogást, amely bizonyos térségekben - így Európában is - eluralkodott, például a családügyi kérdésekben vagy az élethez való hozzáállásban.



Ezzel szemben mi azt mondjuk, hogy minden országnak meg kell adni azt a szuverén jogot, hogy a saját szabályait maga alakítsa addig, amíg ez nem sért semmilyen nemzetközi szabályozást. Ez az a határ, ameddig el tudunk menni, további korlátozásokat nem fogadhatunk el" - fogalmazott az Emmi államtitkára.



Hozzáfűzte: a tanácskozás résztvevői ebben egyetértettek.



Novák Katalin leszögezte: toleranciára van szükség az egymás közötti párbeszédben és az ENSZ-ben egyaránt.



A közös fellépés konkrétumait firtató kérdésre az államtitkár elmondta: rendezvényeken, tanácskozásokon, nemzetközi szervezeteknél és az ENSZ-ben is közösen, előre egyeztetett állásponttal érvelnek. Az ENSZ különböző fórumain például - az Egyesült Államok, Brazília, Lengyelország és Magyarország kezdeményezésére életre hívott Partnerség a Családokért nevű együttműködés keretében - szintén együtt lépnek fel családpolitikai ügyekben.



A csütörtöki washingtoni tanácskozáson részt vevő országok jelezték: szintén csatlakoznának a Partnerség a Családokért kezdeményezéshez.



Novák Katalin hangsúlyozta: az együttműködésben résztvevők ugyan sok dologban különböző nézeteket képviselnek, de "abban mindannyian egyetértünk, hogy a család és az emberi élet értékét őriznünk kellene, és hogy a családot tekintjük közösségeink alapjának, amelyre erős nemzeteket lehet építeni".





Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára elmondta: a következő fontos rendezvény - ahol Magyarország az Egyesült Államokkal közösen lép fel - márciusban lesz New Yorkban, ahol az ENSZ nők helyzetével foglalkozó konferenciájára kerül sor. Májusban pedig Magyarország is jelen lesz Genfben a nők és a családok egészségével foglalkozó tanácskozáson.



Novák Katalin hangsúlyozta: "nekünk, magyaroknak fontos megerősítés, hogy egy ilyen erős szövetséges, mint az Egyesült Államok, ebben az ügyben velünk azonos oldalon áll. Büszkeség, hogy minden alkalommal a nyilvánosság előtt is kimondják, hogy Magyarország a családpolitikában olyat tesz, ami elismerésre késztet".

MTI