A gazdasági és szociális szempontok összekapcsolása fontos

Az egész társadalom jól jár azzal, ha sikerül a gazdaság és a szociális biztonság szempontjait összekapcsolni - hangoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára pénteken Budapesten.

2020. január 17. 13:38

Fülöp Attila államtitkár az ÉrtékPlacc elnevezésű, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról, annak munkaerőpiaci, gazdasági előnyeiről szóló kétnapos szakmai rendezvény megnyitóján azt mondta, hogy a megváltozott munkaképességű emberek is bérből akarják eltartani magukat és családjukat, ezért a kormány elkötelezett a foglalkoztatásuk mellett.

Az államtitkár a Várkert Bazárban tartott konferencián üzleti döntéshozók, gazdasági szereplők előtt arról beszélt, észre kell venni, hogy a megváltozott munkaképességű emberek milyen többletértéket hordoznak, amelyet jól tudnak kamatoztatni az életben, a munkában.



Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy minél erősebb a magyar gazdaság, annál több lehetőség nyílik meg a munka világában a megváltozott munkaképességű emberek előtt.



A megváltozott munkaképességű embereket ugyanúgy helyzetbe kell hozni, mint bárki mást, a kormány ezért is igyekezett az elmúlt években minél több munkahelyteremtő beruházást behozni az országba - mutatott rá.



Elmondta, hogy 2014 és 2019 között a beruházásösztönzési rendszeren keresztül 493 beruházást hoztak be az országba, 89 ezer munkahelyet teremtettek. Hozzátette: a beruházók azért vannak pozitív véleménnyel Magyarországról, mert alacsonyak az adók, politikailag stabil, továbbá jó a gazdasági és fizikai biztonság, illetve a képzés és az infrastruktúra.



Menczer Tamás azt is hangsúlyozta, nem lehet vesztes az, akinek a munkaképessége megváltozott, ehhez pedig erős gazdaságra és országra, a kormány és az emberek szövetségére van szükség, ez pedig már mind adott Magyarországon.



Jonathan Kaufman Pulitzer-díjas gazdasági újságíró, az Egyesült Államokban élő egyetemi professzor előadásában nemzetközi példákat ismertetve arról beszélt, hogy a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása ma már nem a jótékonyságról szól, a mögött alapvetően versenyképességi, nyereségességi szempontok, racionális üzleti megfontolások és érdekek állnak.



Szerinte üzleti szempontból az elkövetkező 15 évben Amerikában, Európában és Kínában a megváltozott munkaképességű emberek minél szélesebb körű munkába állítása az egyik legnagyobb trend lesz, részben a munkaerőhiány miatt, és ez a folyamat fel fog gyorsulni az egész világon.



Hozzátette: ezen emberek foglalkoztatása az üzleti szempontok mellett a munkaadó cégek hírnevét is öregbíteni fogja, továbbá ezzel a társadalmat is jobbá teszik. Fontosnak mondta felismerni, hogy milyen "korlátok" vannak a fogyatékossággal élő emberek, illetve a munkaadók fejében, mert a legnagyobb akadály abban áll, hogyan gondolkodnak egymásról. Szerinte a médiának, ezen belül is a közösségi médiában megjelenő történeteknek különleges szerepe lehet e korlátok elbontásában.



A rendezvény második napján, szombaton mindenki előtt nyitott családi napot tartanak a Várkert Bazárban, ahol az érdeklődők megismerkedhetnek a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató cégekkel, illetve a gyártott termékekkel. A meghívó szerint a rendezvényen mások mellett előadást tart majd a Magyar Népmese Színház, fellép a Nemadomfel együttes, koncertet ad Farkasházi Réka és a Tintanyúl, valamint a Kolompos együttes.

MTI