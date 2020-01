Migránsok millióit zúdíthatja Európára a madridi kormány

Spanyolország megkezdte a Marokkóval lévő határán a szögesdrótkerítés lebontását.

2020. január 17. 16:32

A tömeges illegális migráció erősödésével járhat, hogy a spanyol baloldali-bevándorláspárti kormány megkezdte az észak-afrikai birtokai határán lévő szögesdrót kerítések lebontását. A jobboldali ellenzék szerint az ország szuverenitását veszélyezteti a lépés, és egész Európa számára káros lehet ez a döntés. A sors iróniája, hogy a kerítést még a Zapatero vezette szocialista kormány építette, míg a mostani elvtársak már nem kérnek belőle.

Spanyolország megkezdte a Marokkóval lévő határán a szögesdrótkerítés lebontását. A spanyol baloldali kormány mindezt azért teszi, mert az elmúlt években az illegális bevándorlók folyamatosan súlyosan megsérültek, amikor megpróbáltak átjutni az akadályon. Fernando Garande Marlaska spanyol belügyminiszter azzal indokolta az eltávolítást, hogy a marokkói oldalon már felszereltek egy szögesdrótkerítést, így a spanyol oldalon már nincs szükség rá.

Több ezren próbálkoztak

A szocialista kormány lépését sokan azért kritizálták, mert a szögesdrót korábban komoly elrettentésként szolgált az illegális migránsok számára.

Egyesek szerint Afrika felől újabb, akár milliós migránstömegek érkezhetnek Spanyolország felé,

ráadásul a kerítés korábban azért is jó volt, mert Marokkó gyakran élt azzal a gyakorlattal, hogy a migránsok egy részét egyszerűen átdobta a spanyol oldalra. Marokkó mindezt többek között azért is csinálta, hogy egyéb kérdésekben így csikarjon ki engedményeket a spanyol féltől.

Az ominózus szögesdrótok az észak-afrikai spanyol birtokok, Ceuta és Melilla határán voltak felállítva. Évente több ezren próbáltak ezen átjutni, mivel abban az esetben, ha sikerül bejutniuk spanyol területre, akkor szinte biztos volt, hogy nem fogják visszatoloncolni őket a rendkívül liberális spanyol szabályok miatt.

Egyébként az átjutó migránsoknak csupán a 30 százaléka marad később Spanyolországban, a többiek Nagy-Britannia, Franciaország és Németország felé veszik az irányt. Jól látszik, hogy ez a kerítésbontás egész Európára hatással lesz.

Elképesztő támadások



A migránsok korábban egyre jobban felszerelkezve vették célba a ceutai és a melillai kerítést. A nemzetközi közvélemény is felfigyelt arra a támadásra, ami még 2018. július 26-án történt.



Akkor legalább 800 jól felszerelkezett migráns indított támadást, és több mint 600-an át is jutottak a kerítésen. Az összecsapásokban akkor 11 rendőr meg is sérült. 2019 augusztusában több 400 migráns indított támadást Ceután a kerítés ellen, 155 illegális bevándorlónak sikerült is átjutnia.

Tavaly november 18-án történt, hogy egy embercsempész 52 migránssal a kamionjában teljes sebességgel a ceutai határkapunak vezette a járművét. A marokkói elkövetőt kilométerekkel később fogták el a hatóságok. A kamionban lévő migránsok egyébként Kongóból, Guineából és Elefántcsontpartról érkeztek.

Szögesdrót nélkül is lehet határt védeni?



Egy ilyen helyzetben kezdődött el tavaly decemberben a szögesdrótkerítés eltávolítása. A munkálatok 32 millió euróba kerülnek majd.



Érdekes, hogy magát a kerítésrendszert még José Luis Rodríguez Zapatero szocialista miniszterelnök telepítette 2005-ben. Akkor ez 28 millió euróba került a spanyol államnak. A mostani kisebbségi spanyol baloldali kormány már korábban is mindent megtett annak érdekében, hogy az illegális migránsokat befogadja. Többször is megnyitotta az ország a kikötőit azon migránshajók előtt, akiket egyébként Olaszország nem engedett be. Isabel Celaá spanyol kormányszóvivő a kerítés eltávolítását humanitárius okokkal magyarázta, és úgy látja, hogy hatékony határvédelmet lehet úgy is folytatni, hogy ne okozzunk sérüléseket az embereknek.

A bevándorlásellenes párt falat építene

A rendőrség és a határvédelmi szervek szerint a kerítés nélkül még nehezebben lehet majd feltartani a migránsok áradatát. Jól látszik, hogy az illegális bevándorlókat az elmúlt években a megerősített kerítés sem zavarta, ha át akartak jutni. Kérdés, mi lesz akkor, ha már nem lesz kerítés? A spanyol ABC című újság arról írt, hogy a rendőrség soraiban egyre többen úgy vélekednek, hogy a migránsok jogai fontosabbak a szocialista kormány számára, mint a rendőrség biztonsága. Erre jó példa, hogy azok a migránsok, akik egyszer savval támadtak a hatóság embereire, azok a mai napig semmilyen büntetést nem kaptak.

A kerítés eltávolítása egyértelmű üzenetet küld a migránsoknak, hogy szabad a bejutás az országba – minderről már Ignacio Cosido, a jobbközép Néppárt szenátusi képviselője beszélt.



A nemzeti szuverenitás aláásását, a tömeges migráció erősítését szolgálja a kerítés eltávolítása – mondta Santiago Abascol, a Vox elnöke. A bevándorlásellenes alakulat mára Spanyolország harmadik legerősebb pártja lett, támogatottsága meghaladja a 16 százalékot is, míg a kormányzó szocialisták csupán 27 százalékon állnak. A Vox korábban egyébként egy betonfal építését javasolta a két enklávé határára, nem meglepő módon ezt nem támogatták a szocialisták.

Kovács András

