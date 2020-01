Skizofrénia, avagy a baloldal 100 napja a Fővárosban

Lassan letelik a bűvös 100 nap azóta, hogy Karácsony Gergely és társai átvették a főváros vezetését.

2020. január 17. 20:34

Skizofrénia: olyan kóros mentális állapot, amelyet a mentális folyamatok összeomlása, a gondolatok, érzések és cselekedetek közötti összhang felbomlása, rossz érzelmi alkalmazkodás, érzékcsalódások és téveszmék jellemeznek.

A tünetek persze már korábban is jelentkeztek a baloldali politikusoknál: zavart beszéd, üldözési mánia, furcsa, indokolatlan motorikus mozgások, mint például ajtónak rohanás vagy földön fetrengés. Az elmúlt hónapokban, vélhetően a magas hivatallal járó stressz hatására a betegség egyik jellegzetes tünete kezd elhatalmasodni a fővárosi vezetőknél, mégpedig a gondolatok és cselekedetek inkonzisztenciája. Kezdjük azzal, hogy magukat ellenzéki politikusnak nevezik, holott a fővárosban nagyon is ők vannak hatalmon. Általában jellemző rájuk, hogy úgy viselkednek, mintha még mindig Tarlós István lenne a főpolgármester és az ő feladatuk a protestálás lenne.

De vannak súlyosabb tünetek is: azok, akik tíz évig kórházak építését és a stadionberuházás leállítását követelték, most a stadionépítést támogatják, a kórházat nem. Vagy itt van a magát biciklisnek és zöldnek beállító főpolgármester, akinek vezetésével Budapest épp most készül kiszállni a világ második legnagyobb kerékpárversenyének, a Giro D'Italianak a megrendezéséből.

Vagy vegyük az uniós pénzek ügyét. Karácsony Gergelyék napokon át azért nyafogtak, mert a kormány állítólag nem akar Budapestnek uniós pénzt adni. Az álhírt futótűzként terjeszette a ballib média, a „forráselvonás” kifejezés egy újságcikkre eső gyakorisága rekordokat döntött. A baloldali álhírgyárosok azonban hamar lebuktak. A Népszava által közzétett térképéről kiderült, hogy a drámai hatás kedvéért egy „kicsit” manipulálták: a Magyarország legkevésbé fejlett megyéit/régióit ábrázoló térképet „Az EU-támogatások tervezett célterületei” álcímmel hozták nyilvánosságra, azt sugallva, hogy a kormány nem akar pénzt adni a térképen fehérrel jelölt Budapestnek (illetve a szintén fehér színű Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Vas megyéknek).

A ballib álhír mögötti szándék persze érhető: Karácsonyék már beárazták fővárosi kudarcaikat, és jó előre próbálják másra hárítani a felelősséget. Ezt a módszert jól ismerjük.

De kanyarodjunk vissza még egy pillanatra a baloldal vádaskodására. Éppen azok a politikusok és pártok siratják Budapestet, amiért a gonosz kormány nem ad uniós forrást, akik a minap azért ágáltak az Európai Parlamentben, hogy ne csak Budapesttől, de egész Magyarországtól vonják meg az uniós forrásokat. A baloldal régóta követeli, hogy Brüsszel tartsa vissza a Magyarországnak járó uniós pénzeket. A Magyarország és Lengyelország elleni, 7. cikkely szerinti EP-állásfoglalás vitájában a legvehemensebben éppen a magyar ballib képviselők támadták Magyarországot: Molnár Csaba (DK) Magyarország megbüntetését sürgette, Donáth Anna (Momentum) szerint pedig már egy újabb Sargentini-jelentést is lehetne írni.

Ebben persze semmi meglepő sincs, hiszen évek óta azért lobbiznak Brüsszelben, hogy Magyarországtól megvonják a forrásokat. Cseh Katalin már egy tavaly májusi HVG-interjúban is úgy fogalmazott: “Fontos, hogy a jogállamiság megsértése ellen hatékonyabban fel tudjon lépni az Unió: most az látszik, hogy az egyetlen valódi visszatartó erő az uniós pénz. Fontos, hogy a pénzen keresztül gyakoroljanak hatást, […] ne osszon uniós pénzt az a kormány, amely nem tudja biztosítani az átlátható, értékteremtő pénzköltés feltételeit."

Tehát Brüsszelben azért dolgozik a baloldal, hogy elzárja Magyarország elől a pénzcsapot, itthon pedig követelik a kormánytól az uniós pénzeket.

Nos, ez vagy betegség, vagy beteges rosszindulat.

Lánczi Tamás politológus

