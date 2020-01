Felbecsülhetetlen károkat szenvednek el a magyar vízek

A vízpartokon állandó téma, hogy hiába terjed a c&r (catch and release, vagyis a halakat kifogás után a vízbe visszaengedő) nézet terjedése, valamint a halászat tilalma, mégis fogyatkozónak tűnik a természetes vizek állománya. Emiatt sokan kezdenek haltelepítésekbe, márpedig a szakértők szerint ez éppen fordított hatást válthat ki, és halbőség helyett hatalmas pusztítást okozhat – írja a Napi.hu.

2020. január 20. 10:19

Mint azt az Állami Halőri Szolgálatot is magában foglaló Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a lappal közölte, akár a sima jólelkűség is komoly gondokat okozhat a magyar természetes vizekben. A hivatal találkozott már olyan esettel, amikor egy a nyári melegben kiszáradó vízből a horgászok az inváziós fajokat is „átmentették” egy másik területre. Például az ezüstkárász annyira elterjedt már, hogy sokan kárásznak nevezik, azt gondolják, hogy nem bevándorlója a magyar vizeknek.

Pedig épp ezek az ázsiai jövevények felelnek a széles kárász szinte teljes európai eltűnéséért. De nem kell inváziós faj ahhoz, hogy egy természetes területen felbecsülhetetlen kárt okozzanak a telepítők – teszi hozzá a lap. „Az illegális haltelepítés jelentős állategészségügyi kockázattal jár, hiszen az állomány nem esett át állategészségügyi ellenőrzésen, és olyan betegségeket is behurcolhatnak, amellyel a teljes vízterület állományát veszélyeztetik” – magyarázta a Nébih. Azt, hogy pontosan hány illegális haltelepítés történik ma Magyarországon, nem lehet tudni.

A Nébih többnyire pontosan ugyanúgy értesül ezekről az esetekről, mint ahogy a horgászcsoportok is: az interneten büszkélkedik vele valaki. Ha valaki úgy is van vele, hogy márpedig ő halat fog telepíteni, akkor annak elrettentésül szolgáljon az, hogy a cselekmény súlyától függően 500 000-től 5 millió forintig terjedő halvédelmi bírságra számíthat. A bírság ismétlődő cselekmény esetén többször is kiszabható. A józanabb haltelepítők vegyék figyelembe, hogy az őshonos halállomány kipusztítása felbecsülhetetlen károkat jelent nem csak a horgászoknak, de az egész élővilágnak is – teszik hozzá.

napi.hu, InfoStart