Balassi, a kortárs poéta

Irodalmi pályázatot írt ki diákoknak az egri egyetem, ennek címe: Kortársunk: Balassi Bálint.

2020. január 21. 11:13

Az Eszterházy Károly Egyetem Irodalomtudományi Tanszéke tanulmányi versenyt hirdetett a térség (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok megye) 10-12. évfolyamos középiskolásai számára. A kiírás címe: Kortársunk, Balassi Bálint. Ködöböcz Gábor irodalomtörténésznek, egyetemi docensnek tett föl kérdéseket a Gondola.

- Tanár úr, a több mint négy évszázada halott európai költőóriás miért kortársunk?

- Kosztolányit idézve „csak az hal meg, kit felednek". Balassi – túl azon, hogy verseit olvassuk – azért lehet a kortársunk, mert odaátról is képes energiát sugározni a jelenbeli helytálláshoz, illetve emberségünk és magyarságunk megőrzéséhez.

- Miért fontos tizenéveseink figyelmét fölhívni az istenes versek költőjére?



- Leginkább talán az irodalmi hagyományban és kulturális emlékezetben betöltött kardinális szerepe okán, hiszen Balassi nélkül a későbbiekben aligha lenne Berzsenyi, Ady, Babits, Reményik Sándor, Nagy László, Kányádi, Csoóri, Utassy, Nagy Gáspár.

- Fedezd föl saját kultúrád - hangzik az európai Balassi-folyamat jelmondata. Térségükben – mindhárom megyében Balassi megfordult, az akkor az oszmán által megszállt Szolnokon vásárütő kapitányként – mekkora élményt, örömet szerez fiataljainknak az Önök pályázati kiírása?

- Csak egyetlen mozzanatot emelek ki. A már Balassinál is olvasható szóösszetétel (kormányeltörésben ) Domonkos István azonos című poémája által híresült el igazán. Talán ez önmagában is fontos adalék ahhoz, hogy Balassi élete és költészete miért lehet ma is érdekfeszítően izgalmas és élményszerű. Várakozásom szerint a február 22-én esedékes nemes versengés is azzal a fontos tanulsággal szolgál majd, hogy Balassi úgy korszerű, hogy kommunikációképes, és úgy kommunikációképes, hogy korszerű. Ezáltal pedig – nemcsak az ikonikus Egy katonaének című versében – léptéket és mértéket ad a létezéshez.

