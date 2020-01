"Háborús övezetek" Svédországban

Két újabb robbantás történt keddre virradóra a svéd fővárosban egymástól mintegy 500 méterre, néhány perc különbséggel. Több mint 50 embert kellett evakuálni az érintett lakótelepi tömbökből.

2020. január 21. 13:07

A legutóbbi stockholmi robbantás óta alig több mint egy hét telt el, de a rendőrségnek nincs gyanúsítottja, bár egy kamerafelvételt is közzétettek a lehetséges östermalmi robbantóról. Ugyanakkor a fővárostól 500 kilométerre elfogtak két férfit, akik „nyilvános pusztításra készültek" - írta a V4NA nemzetközi hírügynökség. Svédországban mára a bevándorlás miatt gyakorlatilag polgárháborús állapotok uralkodnak egyes városrészekben.

Egymástól mintegy 500 méterre, Stockholm két különböző negyedében történt nagy erejű robbanás keddre virradóra, alig több mint egy héttel korábban pedig a főváros Östermalm negyedében történt pokolgépes merénylet.

Ismét elszabadult a pokol Svédországban - Forrás: Swedish Crime Tracker

Kedd hajnal 2 óra 30 perckor előbb egy Kistában található társasházban ébresztette detonáció a lakókat, majd alig néhány perccel később Husbyban robbant fel egy ismeretlen eredetű szerkezet.



A jelek szerint a robbantások célja a pusztítás, megfélemlítés lehetett, mert a két esetben mindössze egyetlen ember sérült meg könnyebben, míg a lakóházakban komoly károk keletkeztek, több mint 50 lakót kellett kitelepíteni a két épületből.

Köznapi látvány az egykori álomországban - Swedish Crime Tracker



Jan 21: Stockholm rocked by two bombings in a few minutes. Extensive damage to two apartment buildings 500m apart in NW suburbs of Husby & Kista. 1 person lightly injured https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/3JgBbe/tva-detonationer-i-nordvastra-stockholm …

Az Aftonbladet svéd napilap szerint a két mostani esetnek köze van ahhoz a robbantáshoz, amelyet ismeretlen tettes, vagy tettesek január 13-án követtek el Östermalmban. Információikat a stockholmi rendőrség egyelőre sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta.

Megvizsgáljuk a folyamatban lévő robbantások közötti kapcsolat lehetőségét, de a nyomozásnak ebben a szakaszában nem tudom megerősíteni az információkat, közölte Anna Westberg, a stockholmi rendőrkapitányság sajtóreferense.

A rendőrség bekérte a környékbeli térfigyelőkamerák felvételeit, de sajtóhírek szerint ez nem feltétlenül gyorsíthatja meg a nyomozást, mivel az östermalmi robbantás ügyében az SVT Nyheter információi szerint már rendelkezésre áll egy videófelvétel a lehetséges gyanúsítottról, a nyomozóhatóságok azonban egyelőre mégsem vettek őrizetbe senkit az ügyben.

Ahogy annak a robbantásnak sincs egyelőre gyanúsítottja, amely a január 13-ai östermalmi merénylet után történt Uppsalában.



Hétfőn viszont nagy erőkkel szálltak meg a rendőrök egy hässleholmi ipari területet, ahol két férfit vettek őrizetbe, akiket „nyilvános pusztítás" előkészületével gyanúsítanak.



A migránsok állnak az elszabaduló bűnözés hátterében



Mint arról korábban beszámoltunk, már nemcsak a bevándorlásellenes pártok beszélnek Svédországban arról, hogy a korlátlan bevándorlás súlyos károkat okozott az országnak, hanem a korábban még bevándorláspárti Mérsékelt Párt is kezdi belátni, súlyosan tévedett azzal kapcsolatban, hogy milyen gyorsan lehet integrálni az idegen kontinensekről érkezőket.



Időközben egyre több olyan adat lát napvilágot, hogy a skandináv országban elszabaduló bűnözés hátterében egyértelműen a mostani bevándorlók, vagy a korábban érkezők leszármazottai állnak.

Háborús övezetek



Írtunk arról is, hogy egyre katasztrofálisabb állapotok uralkodnak Svédországban, mivel a különféle bűnbandák néhány nagyváros kerületét gyakorlatilag háborús övezetté változtatták.



A lövöldözések, a robbantások és a leszámolások mára a svéd mindennapok részévé váltak.



Egyre kevésbé sikerül a helyi sajtónak eltitkolnia azt a tényt, hogy a bűnözők között mára többségében vannak a migráns hátterűek. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy még a balliberális kormány is intézkedéseket jelentett be a helyzet kezelésére, bár sokak szerint ezek semmit sem érnek.

Elképesztő állapotok uralkodnak Svédországban - Forrás - AFP/Christine Olsson

Inkább a naiv svédek alkalmazkodnak a bevándorlókhoz a migránsok integrálódása helyett. Így kommentálták többen is azt, hogy a svédországi Karlstad város központi kórházában az információs táblákon a svéd és angol nyelvű feliratokon kívül arab, perzsa és szomáli nyelven is tájékoztat a kórház.

Sokak szerint az efféle megnyilvánulások csak nehezítik az amúgy is nehézkes integrációt, miközben Svédországban számos területen egyre nagyobb problémát okoz a bevándorlás, és annak következményei is.

origo.hu