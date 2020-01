Gyöngyöspata: iskolába is mehessenek a fiatalok

Azok a gyöngyöspatai fiatalok, akiknek még lehetőségük van szakmát szerezni, bármikor visszamehetnek a környékbeli szakközépiskolákba.

2020. január 21. 16:26

Diákok a gyöngyöspatai Nekcsei Demeter Általános Iskola előtt 2020. január 21-én. A Debreceni Ítélőtábla másodfokú ítélete a roma családoknak százmillió forint kártérítés megfizetésére kötelezte a tankerületet és az önkormányzatot szegregáció miatt. Horváth László, a térség fideszes országgyűlési képviselője az ezen a napon tartott helyi sajtótájékoztatóján elmondta: az ügyben közvetlenül az érintett családokkal kell folytatni a kártérítésről kezdeményezett egyeztetést, mert az ügyben pert kezdeményező alapítvány "eljátszotta hitelét", miután eszközként használja pártfogoltjait anyagi haszonszerzés és saját politikai céljainak elérése érdekében. Mindezek figyelembevételével is folytatni kell a megkezdett egyeztetéseket a pénzbeni kártérítés mellőzése, illetve az azt helyettesítő személyre szabott oktatási lehetőségek elfogadása és biztosítása érdekében. MTI/Komka Péter

A kormány részéről felelőtlenség lenne az, ha kizárólag pénzt kapnának kártérítésként a szegregáltan oktatott gyöngyöspatai gyerekek, akiknek olyan segítségre van szükségük, amely hosszú távon kínálhat megoldást - mondta el Forgács István romaügyi szakérő kedden a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Azok a gyöngyöspatai fiatalok, akiknek még lehetőségük van szakmát szerezni, bármikor visszamehetnek a környékbeli szakközépiskolákba. Még huszonegy évesen sem késő visszamenni, hely és oktató van, továbbá jelenleg sok a hiányszakma - mutatott rá Forgács István, aki szerint az ő esetükben leginkább arra lenne szükség, hogy segítsenek nekik ebben.



Mint elmondta, a kormánynak abban van felelőssége, hogy megtalálja a legjobb megoldást az ügyben: a kártérítés mellett kínál-e mást is. "Felelőtlenség lenne ebben a pillanatban a kormány részéről az, hogyha engednék kizárólag csak a pénzt átküldeni kártérítésként ezeknek a családoknak" - fogalmazott a szakértő, hozzátéve: szükség van arra, hogy a kormány kínáljon olyan típusú segítséget is ezeknek a családoknak, amelyek egyébként ennek a pénznek a megfelelő felhasználását is segíthetik, valamint olyat, ami hosszú távon kínálhat megoldást.



Forgács István szerint a gyöngyöspatai családok túlnyomó többsége nem szerette volna ezt a mostani figyelmet és elvárást. Az ő felelősségük az, hogy higgadtnak és nyugodtnak kell lenniük - jegyezte meg.



Ha ezek a nehéz körülmények között élő családok rosszul költik el a kártérítésként megítélt pénzt, akkor azt egy egész ország nézi majd végig. Sokak szerint ezt a pénzt felélik majd a családok, és nem jelent érdemi segítséget számukra - vélekedett a szakértő, hozzátéve: az érintett családoknak lehet annyi belátása, hogy elfogadjanak olyan segítséget is, amely nemcsak ennek a pénznek a nagyon gyors elköltését segíti, hanem azt is, hogy akár hosszabb távon "tudjanak kezdeni valamit az életükkel".



Forgács István szólt arról is, 2010 óta olyan kormányzati elköteleződés segíti a társadalmi felzárkózást, amely elsősorban a roma közösségeket segíti anélkül, hogy kimondták volna: "kizárólag a romák társadalmi felzárkózása a cél". Példaként említette, a kötelező óvodai nevelést, a szociális közétkeztetést, valamint ingyenes tankönyveket. Ezek mind egyértelműen segítik a roma családokat - mondta.

A gyöngyöspatai Nekcsei Demeter Általános Iskola 2020. január 21-én. MTI/Komka Péter



Megjegyezte azt is, hogy a vitában egyértelműen politikai ideológiák csapnak most össze.



Forgács István szerint a jelenlegi ügy az elmúlt tíz év roma és nem roma közösségek közötti közeledést is pusztítja, azért, mert megint kiéleződnek olyan ellentétek, amelyek az utóbbi időben nem voltak jellemzőek. "Ezekben a napokban, hetekben gyakorlatilag az elmúlt tíz évnek a nyugalmi helyzete, nyugalmi állapota megy tönkre" - fogalmazott.

MTI