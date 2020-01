Új „mesterterv”

Úgy tűnik, hogy a „nem Fidesz” nőkkel akarja saját személyzeti gondjait megoldani. Ha ugyanis az ellenzék nem eléggé vonzó, s főleg a Fidesz hibáiból él, vonzóbbá kell tenni.

2020. január 22. 09:47

Lejárt szavatosságú, tesze-tosza férfiak erre nem alkalmasak, új „mesterterv” szükségeltetik. Nők kellenek ide a macsó Orbán ellen, nem mindegy persze, milyen nők.

Ajtón koppanó, földön hasaló hölgyek nem jöhetnek szóba, nekik a „nyelvhejességet” illett volna abszolválniuk, mielőtt népboldogításra adták a fejüket. Az MSZP tehát kilőve, de Szél Bernadett se tűnik már nyerőnek, őt egyébként is másra találták ki annak idején.

Most majd a K und K projekt kerül előtérbe, a Klára és „Katka” duett.

Most Dobrev Klárával és Cseh Katalinnal számolnak a spin doktorok. Egyelőre ugyan mindketten Brüsszelben munkálkodnak még, de pillanatnyilag ez inkább előny. Brüsszelben tovább mélyíthetik a föderalista főáramhoz illeszkedő szocialista, illetve liberális hálózati kapcsolataikat, s ha a Fidesz nem marad az Európai Néppárt tagja, akkor még hangsúlyosabban ők lesznek majd a jó „Európa”, Orbán pedig a rossz „Európa” megtestesítője. Mérget vehetünk rá, hogy a következő két esztendőben folyamatos brüsszeli üzenetként sulykolódhat majd ez a stigma.

Ami a belpolitikát illeti, Dobrev Klárának az ódzkodó ellenzéki partnerek előtt azt kellene bizonyítania, hogy a Demokratikus Koalíció immár nem Gyurcsány pártja. Férjének az a fő feladata, hogy az MSZP-árvákat elnyelje, a szavazókat elsősorban, mert a szoci politikusokat a DK-ban vajmi kevésre becsülik. Gyurcsánynak ugyan ez szokatlanul másodhegedűs szerep lenne, még sincs kizárva, hogy végül eljátszatják vele, lévén – ellentétben a média-sugallatokkal – családi klánjában nem ő a legokosabb. (Még csak nem is a második.)

Ugyanakkor mégse valószínű, hogy 2020-ra Dobrev Klára lenne az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje. E tekintetben ő is mértéktartásra lesz kárhoztatva, családi háttere, nómenklatúra-burzsoá volta, és kemény kontúrú, sokakat rettentő habitusa miatt. Vajon belesimul-e ebbe a visszafogott szerepbe, korlátok közé szorítja-e szerénynek nem igazán minősíthető ambícióit?

Cseh Katalin több szempontból is sokkal jobb jelölt, mint Dobrev Klára. Csinoska, fiatal nő, nincs kikezdhető familiáris háttere, különösebb magyarázatra szoruló múltja. Ahogy azt a minap az ellenzéki sajtóban olvashattuk, Orbán ellen egy „Parsifal-szerű figura kellene, női változatban, aki naiv, tiszta szívű, becsületes…, aki majd jobban játszik a lelkek húrjain”, aki „mélybe lökhetné Orbán rendszerét”, megbüntetve ezzel az „akárkik világát”, új lapot nyithatna, stb.

Merő véletlenségből a napokban Cseh Katalint a Politico c. brüsszeli újság is mint 2020 legígéretesebb politikusainak egyikét emlegeti. Azt se nagyon rejtik véka alá, mindezt azzal a pár hónapos intenzív brüsszeli munkával érdemelte ki, hogy „…arra használja a pozícióját, hogy Orbán Viktort kritizálja és a közép-európai fiatalokhoz szóljon.”

Szóval az „akárkikkel” szemben Cseh „Katka” máris Valaki, s ez biztos így is van, ha már az újságok - itt is, ott is ezt - írják róla…

Érdekes lesz tehát figyelni, ahogyan a gondos kezek folyamatosan beüzemelik majd a női Parsifal, pontosabban inkább Jeanne d’ Arc szerepkörére, hogy csodás tetteivel betöltse az ellenzéki személyzeti űrt, s ő lehessen Orbán Viktor kihívója.

Épp csak a szélesebb közönséggel kellene még e „mestertervet” megszerettetni.

Galló Béla

politológus

mozgasterblog.hu