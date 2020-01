Palkovics László: A hidrogéngazdaság a klímavédelem egyik alapja

Bemutatták a világ első hidrogén üzemanyagcella meghajtású, személyszállításra is alkalmas, magyar-amerikai együttműködésben fejlesztett légi járművet a Bács-Kiskun megyei Jakabszálláson szerdán.

2020. január 22. 17:09

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a jakabszállási repülőtéren tartott sajtótájékoztatón elmondta: a hidrogéngazdaság a klímavédelem egyik alapja.

A miniszter emlékeztetett, a kedden bemutatott energetikai és klímastratégiában önálló fejezetként szerepel a magyar hidrogéngazdaság fejlesztése, hiszen várhatóan a mesterséges intelligencia, az ipar 4.0 és az 5G technológiai platform mellé hamarosan fel fog sorakozni egy negyedik is, ami alapvetően a hidrogéngazdaság platformját fogja jelenteni. Az autóipar továbbra is a magyar gazdaság zászlóshajója, de az elmúlt évek beruházásainak, jogszabályi és szakmai döntéseinek hatására a repülőgépipar erőteljes fejlődésnek indult.

Palkovics László szerint a bemutatott drónfejlesztés mindhárom, a magyar gazdasággal szemben fektetett jövőbeni elvárásoknak megfelel, mivel „high-tech, zöld és magyar” is. Mint mondta: a fejlesztés high-tech, hiszen a légügyipar folyamatosan átalakul, és a drónok jelentősége az elkövetkező időszakban erősödni fog. Ez azon is látszik, hogy az Európai Unió létrehozta a drónszabályozását, amelyet idén júliustól Magyarországon is aktívvá tesznek majd – tette hozzá. A miniszter hangsúlyozta: a zalaegerszegi autonóm járművekre épített pálya tökéletesen alkalmas arra is, hogy ott drónokat, illetve a földfelszínen haladó járművekkel folytatott interakciójukat is tesztelhessék.

Palkovics László kiemelte: a most bemutatott fejlesztés azért zöld, mivel hidrogén üzemanyagcella meghajtású technológiát alkalmaz. A hidrogén előállítás pedig nem a szokásos, vegyipari típusú, tehát nem barna hidrogén, hanem megújuló energiaforrásokból előállított, zöld hidrogén, amely alapvetően beleillik a kormány stratégiájába.

A miniszter hangsúlyozta: a kormány azt szeretné, ha a high-tech orientált, hatékony külföldi cégstruktúra mellé fel tudnának zárkózni a magyar vállalatok is. Ennek egyik módja a produktivitás növelése, amely vagy a munkaerő képzésével, vagy a vállalatok technológiai támogatásával érhető el.

Emlékeztetett: az elmúlt évben létrejött a Légiközlekedési és Repülőgépipari Tanács, amelynek két feladata van: a légiközlekedés optimális működtetésére vonatkozó innovációs elemek, valamint a repülőgépipar, a járműipar mellé való felzárkózásához szükséges stratégiájának kidolgozása. Mint mondta: elkezdődött a repülőgépipari képzés átstrukturálása is: nemrégiben hagytak jóvá egy a repülőgép üzemeltetésére, karbantartására és javítására vonatkozó új mesterképzést a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, és a tervek szerint újra önálló repülőgépészeti tanszék is létrejön.

A fejlesztések a jövőben a kecskeméti és a debreceni egyetemet is érintik majd. Beszámolt arról is, hogy hamarosan a Békéscsabai Szakképzési Centrumban – az Airbus tananyagbeli támogatásával – pilotprojektként elindul egy új, repülőgépekhez értő, középszintű szakemberképzés is.

Palkovics László elmondta: intenzív, napi szintű kapcsolatot alakítottak ki az Európai Légügyi Hatósággal. Az együttműködés egyik eleme a zalaegerszegi autonóm tesztpálya továbbfejlesztésére vonatkozik. Létrejött továbbá egy légiközlekedési kutatóközpont a Közlekedéstudományi Intézeten belül, amelynek feladata a repülőgépipari stratégia elkészítése – sorolta a miniszter.

Lepsényi István, a Valor Hungariae Zrt. vezérigazgatója az eseményen kiemelte: feladatuk az, hogy egyetlen egy magyar találmány, ötlet, új gondolat vagy fejlesztési elképzelés se vesszen el, hanem eladható termékké váljon. A Valor fontos szerepet vállal az innovációk eredményes hasznosítását célzó nemzetgazdasági törekvések megvalósításában, különös tekintettel arra, hogy a hazai találmányok sikeres kifejlesztésével és piacra vitelével a magyar gazdaság és a feltalálók profitáljanak. Ezen belül kiemelt terület a hazai klímastratégiai célok megvalósítása, például az alternatív, hidrogénhajtású közlekedés és logisztika fejlesztése. Mint mondta: a magyar kreativitás nemzetközi szinten is kiemelkedő, ezért a Valor célja az, hogy ezt felhasználva minél több magas hozzáadott értékű és innovációs tartalmú termék gyártása kezdődhessen meg itthon.

Szabó Viktor, a Genevation Aircraft Kft. ügyvezetője a sajtótájékoztatón kiemelte: cégük megalakulásakor, 2014-ben azt a célt tűzte ki, hogy első termékük, a világ első hibrid térrácsszerkezetű Genpro műrepülőgép megépítése során megszerzett tudásukat nemzetközi kutatás-fejlesztési projektekben, együttműködésekben, később pedig nemzetközi beszállítói tevékenységekben tudják kamatoztatni. Hangsúlyozta: vállalatuk szakembereit érte az a megtiszteltetés, hogy az amerikai Alaka’i Technologies Inc. Európában őket választotta a Skai, a világ első hidrogén meghajtású légijármű fejlesztési partnerének.

A Genevation munkája már elindult, hiszen négy hónapja dolgoznak aktívan a fejlesztésen.





