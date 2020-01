Célbadobás répával

Újra élelmiszergyűjtésbe kezd a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jótékonysági akciókat szervező részlege, az MKKP Social Club. Tavaly körülbelül másfél tonna tartós élelmiszert gyűjtöttek össze Borsod, illetve Heves megyei rászoruló családok számára a lejárati idő és a „penészlobbi” ellen harcolva, idén pedig megrendezik az „Éhezők viadalát”.

„Gigantikus bajnokság megrendezésével készülünk kiállni az éhezés, mint ősi magyar tradíció mellett. A verseny minden földi és földönkívüli lény számára nyitott, a nevezési díjat nagyvonalúan elengedjük. Lesz célbadobás répával, időre éhezés, karfiol bowling és még sok egyéb nehéz, embert és földönkívülit próbáló versenyszám” – olvasható az esemény leírásában.

Bár maga az esemény viccesnek ígérkezik, a cél nagyon is komoly: az MKKP az Age of Hope Gyermekvédelmi Alapítvánnyal és a hajléktalan embereket segítő Menedékház Alapítvánnyal működik együtt az akcióban. A szervezők elsősorban alapvető, illetve tartós élelmiszerek várnak, de emellett nagy szükség van tisztítószerekre, tisztálkodószerekre, pelenkára, lázcsillapítóra, vitaminra, bébiételre, női higiéniai termékekre – vagyis mindenre, amire csak szükség lehet egy családban. Egyedül ruhát nem gyűjtenek, illetve – praktikus okokból – gyorsan romló élelmiszert (pl. húst, tejterméket) sem.

Az adományokat a Kossuth téren lehet leadni pénteken 17:30-tól 20:00-ig, másnap pedig már el is szállítják őket a Heves megyei Átányba, ahol többszáz adag ételt is főznek majd a helyieknek bográcsban. Ha elegendő adomány gyűlik össze, visznek belőle borsodi falvakba is. Az adományokat nem véletlenszerűen osztják ki: a célállomásokon már pontosan ismerik, melyik családnak mire van szüksége, az alapítványok és a települések ugyanis szoros kapcsolatban állnak egymással.

Tóth Ákos, az Age of Hope Alapítvány elnöke a Mércének azt mondta, brutális a gyermekszegénység helyzete Magyarországon, és úgy látja, egyre csak romlik. Varga Eszter, az MKKP Social Club koordinátora arról beszélt lapunknak: „Annyira durva a helyzet, hogy ha nem mennénk, akkor nem vészelnék át a január-februárt ezek a családok.”

Az EU Alapjogi Ügynökségének 2018-as jelentése szerint a magyar gyerekek 33,6 százalékát fenyegeti a szegénység vagy a társadalmi kirekesztettség. A Gyerekesély Közhasznú Egyesület tavalyi tanulmánykötete szerint az utóbbi években a mélyszegénységben élő gyerekek száma nemhogy nem csökkent, de emelkedett is. A megélhetéssel küszködő családok száma 2017-ben 18,5 százalék volt Magyarországon, ami az uniós átlag duplája.

A kötet szerint a társadalom legszegényebb 30 százaléka neveli a magyar gyerekek több mint felét, a nagyon rossz lakáskörülmények között élő gyerekek aránya 19,7 százalékról 27,3 százalékra emelkedett, ami durván kiugrik a 2017-es 6 százalékos EU-átlag mellett. A lakások állapota romlik, sok helyen nincs vezetékes víz, mert a szolgáltatók lezárták a rendszert az elmaradt befizetések miatt, a közüzemi tartozások a gyerekek családban maradását is veszélyeztetik, ha ugyanis más szolgáltatások díjával is elmaradnak a szülők, a gyerekeket kiemelik a családból.

Amíg azonban rendszerszintű segítséget nem kapnak ezek a családok, szinte kizárólag a civilek segítségére számíthatnak.

