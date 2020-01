Greta és Donald, valamint a nevető harmadik

Az 50. Világgazdasági Fórum teljesen zöldbe öltözött.

2020. január 24. 12:40

A klímavita végleteit képviselő két személyiség ugyanazon a napon beszélt Davosban. Mindketten haza beszéltek, mindketten nyerésre állnak. A klímavita győztese azonban nem közülük fog kikerülni.

Az 50. Világgazdasági Fórum teljesen zöldbe öltözött. A korábbi rongyrázást újrahasznosított halászhálókból készült bögrék, juta szatyrok és a mindent átható öko-tudat váltották fel. A 119 magángép és a helikopteres shuttle-szolgálat miatt kellett is a greenwashing. A szervezők igazán tanulhattak volna a Google tavaly nyári szicíliai klímacsúcsának rossz sajtójából, ahová Leonardo di Capriótól Barack Obamán át Harry hercegig számos luxuszöld 140 magángéppel és -jachttal érkezett.

Davosban Donald Trump elnöksége gazdasági eredményeiről beszélt. Választási év van, ilyenkor az eredményeket kell a kirakatba tenni, pláne, ha az új munkahelyek a választás szempontjából fontos “billegő” államokban jönnek létre. Az eddigi eredményeknél persze csak a perspektíva fontosabb, így Kína “megtörése” után Trump belógatta a brexit utáni Angliával, valamint Mexikóval és Kanadával kötendő szabadkereskedelmi egyezményeket és azoknak az amerikai gazdaságra és bérekre gyakorolt kedvező hatását is.

Greta a szokásos formáját hozta, továbbra is ő a CO2 köré épülő világvégevallás egyre ritkábban megszólaló istennője. Nem is ő az érdekes, hanem a Greta helyét lassan átvevő Luisa Neubauer, aki a benáthásodott Greta helyett beszélt volna. A 23 éves földrajzszakos hallgató a Fridays for Future német szóvivője, aki az elmúlt hetekben nekiment a SIEMENS konszernnek, amiért az vasútbiztonsági berendezéseket szállít egy új ausztrál szénbányához és erőműhöz.

A Davosban összegyűlt cégvezetők ezentúl ugyanis arra számíthatnak, hogy Greta mozgalmának prominensei a médián keresztül támadják meg az általuk nem elég zöldnek tartott beruházásokat. Az Allianz és a Deutsche Bank már kiszállt a bánya finanszírozásából. A SIEMENS-nél még gondolkodnak.

Trump és Greta is pontosan lő, ellenfeleik gyenge pontjára céloznak. Trump az Északi Áramlat 2 tengeri csővezeték-fektető hajóit birtokló (svájci) céget fenyegette szankciókkal, Greta mozgalma a vasútbiztonsági berendezéseket szállító német konszernt lőné ki. Nélkülük nem tudják befejezni a projekteket.

Kettejük között van Sebastian Kurz osztrák médiakancellár, aki menetrendszerinti járattal érkezett Zürichbe, és direkt kihagyta a két protagonista fellépését. Az ő szavazói ugyanis megosztottak a klíma kérdésében, ezért másoké helyett inkább a saját történetét meséli, ami az osztrák munkahelyek megőrzését ötvözi a klíma védelmével.

A nagy ökotudatosság láttán Kurznál jobban már csak a kínaiak örülhetnek. Őket ugyanis nem érdekli Greta mozgalma és a zöldbe boruló éretlen mainstream sajtó. Ha a SIEMENS mégsem szállít berendezéseket, majd ők fognak. Ha a németek nem finanszírozzák a bányát, majd ők megteszik. Így esik a végletek között a pad alá Európa és így számolja fel az ideológiavezérelt közbeszéd a vén kontinens jólétének alapját, a szabad versenyre épülő kapitalizmust.

Kiszelly Zoltán politológus

mozgasterblog.hu