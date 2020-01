Soros globális egyetemi hálózatot hoz létre

Soros György csütörtökön Davosban jelentette be, hogy globális egyetemi hálózatot indít.

2020. január 24. 19:14

Soros György új oktatási hálózatának egy célja van: politikai befolyást vásárolni világszerte. A milliárdos korábban Davosban állt elő migrációs tervével, most új hálózatának megszületését jelentette be Világgazdasági Fórumon.

Soros György Davosban bejelentette, hogy egy új egyetemi hálózatot hoz létre, továbbá egymilliárd dollárt adományoz a hálózat indulásához, illetve más filantrópokat is arra kér, hogy anyagilag támogassák a kezdeményezést. Soros ezzel újabb globális hálózatot indít a nyílt társadalom eszméjének jegyében.

A hálózat, amely szerte a világban fog működni, a Nyílt Társadalom Egyetemi Hálózat (Open Society University Network - OSUN) nevet kapta.

A hálózat, azaz az OSUN Soros eddigi törekvéseit szolgálja majd, hiszen célul tűzték ki migránsok, börtönbüntetésüket töltők és romák segítését. Mindegyik tökéletesen illik az eddigi képbe, idézzük csak fel: migránsok Európába juttatása, börtönbiznisz, Gyöngyöspata. Ilyen ügyek kerekednek abból, ha Soros György valahol „segíteni akar”.

Soros Györgynek úgy látszik nem elég az az agymosó oktatási tevékenység, amit a CEU és amerikai társintézménye, a Bard College művel. Globális civil hálózata van már, úgy látszik ehhez építené fel globális oktatási hálózatát. Szokás mondani, hogy a „tudás hatalom”, és Soros nagyon jól tudja, hogy minden ott dől el, hogy ki adja át a tudást és hogyan.

A Fox hírcsatorna tudósítása szerint a 89 éves milliárdos davosi felszólalásában klímatagadónak, szélhámosnak és nárcisztikusnak nevezte Donald Trump amerikai elnököt, az egyetemi hálózat kiépítését pedig saját élete legfontosabb és legmaradandóbb projektjének titulálta.

„A hálózat megvalósulását még meg szeretném látni életem során” - jelentette ki Soros Davosban.

Beszédében Orbán Viktort is megemlítette Soros: „Az elmúlt években a CEU globális hírnévre tett szert azért, mert megvédte az akadémiai szabadságot Orbán Viktorral szemben, aki meg akarta semmisíteni”. A magyar származású tőzsdespekuláns felszólalásában Orbán Viktort „Magyarország uralkodójának” nevezte.

Nem titkolt tény, hogy az új nemzetközi hálózat magját a CEU, valamint a Bard College fogja képezni.

Partnerségre fognak lépni az Arizona State University-vel, amely a világ vezető szereplőjének számít a távoktatásban, illetve más, szerte a világban található intézményekkel, mint például a kirgizisztáni American University of Central Asia, illetve a bangladesi BRAC University. Az OSUN kancellára pedig nem lesz más, mint a Bard College jelenlegi elnöke, Leon Botstein.

Leon Botstein - opensocietyfoundations.org

A hálózat vállaltan Soros György víziójának, a nyílt társadalomnak a kiépülését fogja szolgálni a jövőben. Vállalt célja a globális jelenlét kialakítása.

További intézmények, melyekkel együttműködést tervez az OSUN: a vietnámi Fulbright University, a párizsi Sciences Po, a SOAS és a Birkbeck (University of London), valamint think-tankek és kutatóintézetek, mint a New York-i Carnegie Council for Ethics in International Affairs, a londoni Chatham House, a New York-i és oxfordi Institute for New Economic Thinking, a bécsi Institut für die Wissenschaften vom Menschen, valamint a kenyai Rift Valley Institute.

Saját elmondásuk szerint "az OSUN Bangladestől és Közép-Ázsiától a palesztin területekig, Dél-Afrikától Kolumbiáig, valamint a vezető európai és amerikai egyetemektől és kutatóintézetektől New York állam börtöneiig, a baltimore-i és newarki belvárosi gimnáziumoktól a szíriai és szomáliai menekülttáborokig fog terjedni".

A OSUN elindítását a már létező Soros-hálózat, azaz a Nyílt Társadalom Alapítványok, röviden OSF fogja finanszírozni. A Nyílt Társadalom Alapítványok egy nemzetközi pályázatokat biztosító hálózat, amelyet Soros György alapított és szerte a világban támogat civil szervezeteket.

