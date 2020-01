Polgármestert és jövőt választanak Győrben

– A kabinethez hatékonyan tudom közvetíteni Győr érdekeit, hiszen mások mellett a pénzügyminiszterrel és a belügyminiszterrel is egyeztettem az újfajta gazdasági kihívások és a közbiztonság kérdéseiről, de legfőképp a megoldások lehetőségeiről – jelentette ki a Magyar Nemzetnek a Fidesz-KDNP győri polgármesterjelöltje. Dézsi Csaba András jelezte, ha a ő nyeri meg a választást, akkor a közgyűlésben meglesz a többsége ahhoz, hogy végrehajtsa városépítő programját.

2020. január 25. 12:34

– Sportolóként tisztában vagyok azzal, hogy minden küzdelem addig tart, amíg le nem fújják, ezért az utolsó pillanatig folytatom a kampányomat – fejtette ki a Magyar Nemzetnek a Fidesz-KDNP győri polgármesterjelöltje arra a kérdésre, miként alakult a kormánypártok választási előkészülete. Dézsi Csaba András kiemelte, hogy a kampányban olyan politikai kultúrát próbált követni, amiben a politikus nem a pártok közötti acsarkodás bábja.

– Polgármesterjelöltként a győri emberek problémáival, a város jövőképével foglalkozom minden nap, és valódi válaszokat próbálok adni mindenkinek. Néhány hete meghirdettem a húsz pontból álló programomat, aminek a legfontosabb eleme a nyitottság, a győriekkel való rendszeres konzultáció. Arról is megkérdezném az embereket, hogy mik a gondok és arról is, hogy erre ki milyen megoldást javasol. Szeretném, ha minél inkább élő lenne a város, a fiatalok terveit is bevonnám a felelős döntéshozatalba, hiszen ők pezsdítik, színesítik leginkább – fogalmazott a kormánypárti politikus.

A nyugati nagyváros önkormányzatának központja. A múlt is kötelez Fotó: Havran Zoltán

Szavai szerint azonban ezt a városépítő, komoly fejlesztésekről szóló programot csak akkor lehet megvalósítani, ha a polgármesternek megfelelő támogatása, háttere van a közgyűlésben.

Hozzátette: ha ő nyeri meg a választást, akkor ez neki adott lesz, mert a Fidesz-KDNP-frakciónak, amelynek ő is tagja, a győri választóknak köszönhetően már abszolút többsége van a közgyűlésben.

– Azt szintén bemutattam a kampányomban, hogy a kormány felé is hatékonyan tudom közvetíteni Győr érdekeit és kéréseit, hiszen mások mellett a pénzügyminiszterrel és a belügyminiszterrel is egyeztettem az újfajta gazdasági kihívások és a közbiztonság kérdéseiről, de legfőképp a megoldások lehetőségeiről – mutatott rá Dézsi Csaba András.

Hozzáfűzte, hogy amíg ő problémamegoldó kampányt folytat, azt látja, hogy az ellenzéki jelölt áldozati szerepet kommunikál. Úgy fogalmazott: Pollreisz Balázs már most azt magyarázza, hogy egymaga miként tervezi a kormányra és a győri többséget adó Fidesz-KDNP-frakcióra hárítani a felelősséget azért, ha semmit sem sikerül elintézni a következő öt évben. Bízom abban, hogy a győri emberek a nyugalomra, a biztonságra és a gazdasági stabilitásra szavaznak vasárnap – hangsúlyozta a Fidesz-KDNP-s polgármesterjelölt.

Meglesz a többsége a közgyűlésben ahhoz, hogy programját végrehajtsa Fotó: Marcali Gábor

Az „ördög ügyvédjén” megjelent vádakra, amely szerint problémák lehetnek Dézsi Csaba András Szívkatéterezés Győr nevű alapítványával, a politikus úgy reagált, hogy csak blöffölnek. Elmondta, hogy egyetlen olyan vádat sem tudtak megfogalmazni, ami valóban a személyével vagy eddigi munkájával lett volna kapcsolatban. – Az „ördög ügyvédje” nem egy ember, hanem egy jól körülhatárolható bűnözői csoport, amelynek tagjai többek között zsarolásból tartják fenn magukat évek óta. A zsarolással csúsztak el a Borkai-ügy kapcsán is. Esetemben a vádaskodáson vagy pitiáner hazugságokon kívül nem tudtak mást felmutatni. A győri nyilvánosság előtt élem az életemet, az emberek ismernek jól, nem ülnek fel velem kapcsolatban mindenféle vádaskodásnak – fogalmazott a kormánypárti politikus.

Dézsi Csaba András beszélt arról is, hogy nem vett részt az Azonnali.hu által, a győri polgármester-jelölteknek szervezett vitán, mert szerinte az csak egy fórumnak álcázott gyenge provokáció volt.

– Az Azonnali.hu az LMP országos elnökének a tulajdona, aki Budapestről irányítja a balliberális pártok közös jelöltjének a kampányát. Néha lejönnek Győrbe ezek a fővárosi emberek, és össze-vissza beszélnek, minden helyismeret nélkül. Például amikor Korózs Lajos MSZP-s parlamenti képviselő a megyeszékhelyre látogatott, tartott egy sajtótájékoztatót, amelyen etikátlan módon füllentett a győri onkológiai ellátásról. Többek között azt állította, hogy csak két orvos gyógyítja a betegeket, miközben a valóságban több mint tíz kolléga van csak az onkológián. Ezért nem mentem el az LMP rendezvényére sem, mert az pártesemény és nem egy független vitafórum volt, ezt meg is írtam nekik két alkalommal – emlékezett vissza a kormánypárti politikus, aki a rendezvény napján inkább az eredeti menetrendje szerint dolgozott, és két városrészben tartott fórumot, ahol valós problémákra próbáltak megoldásokat keresni.

A politikus kitért arra is, hogy a napokban törölte a privát Facebook-oldalát, mert néhány provokátor gusztustalan üzeneteket küldött a feleségének. Azt is elképzelhetőnek tartotta, hogy esetleg feltörik az oldalt, és visszaélnek a nevével, így ezt is megelőzték ezzel a lépéssel.

A Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje végül közölte, ha megnyeri a vasárnapi időközi választást, akkor az első dolga az lesz, hogy megköszöni a győri emberek bizalmát. Utána nekilátnak a munkának.

