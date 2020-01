Itthon és külföldön is egyre aktívabb a Soros-hálózat

Az Európai Parlament képviselői elfogadták a jogállamiság magyarországi és lengyelországi helyzetéről szóló határozatot. Az EP baloldali pártjai által kezdeményezett újabb boszorkányüldözés mögött elemzők szerint valójában a Soros-hálózat áll. A milliárdos finanszírozta szervezetek ugyanis úgy látták, hogy a hazánk lejáratását célzó Sargentini-jelentés általuk győzelemnek tartott elfogadása után nem történt érdemi előrelépés. Ezt pedig nem hagyhatták annyiban, hiszen közben egyre többen álltak Magyarország mellé.

2020. január 26. 01:09

„Minden politikai kézikönyv azt írja, ha van valaki, aki gazdag, és politikai befolyást vásárol, azt úgy hívják a mi szakmánkban, hogy oligarcha” – fogalmazott az ügy kapcsán a magyar miniszterelnök.

Az Európai Parlament akciói mögött is a Soros-hálózat áll

Az Európai Parlament bevándorláspárti csoportjainak legutóbbi akciójában semmi meglepő sincs, ahogyan abban sem, hogy emögött is a Soros-hálozat van – mondta Orbán Viktor. A kormányfő úgy látja, hogy a milliárdos „maffiaszerű hálózaton keresztül irányítja a politikai tevékenységét és gyakorol befolyást az európai politikára”.

„A Soros-hálózat nagyon aktív az Európai Parlamentben és az európai politikában. Ugye, ne felejtsük el, hogy az európai választásokon is bejuttattak sok képviselőt az Európai Parlamentbe, a Bizottságba is. Vannak olyan országok, ahol a kormányokra is komoly befolyást gyakorolnak, így ott vannak a Tanácsban is” – fogalmazott a miniszterelnök. Hozzáfúzte: ez a hálózat egy kevert népességű, új Európát akar. Magyarország ugyanakkor nem migránsokkal, hanem magyar gyermekekkel akar válaszolni a demográfiai problémákra.

Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője az M1 Világ című műsorában elmondta, már a Sargentini-jelentés kapcsán is láthattuk, hogy a Magyarországon megkérdezett civil szervezeteknek nagy része a Nyílt Társadalom hálózatból érkezett.

Hozzátette, ezek a szervezetek olykor-olykor különböző uniós állásfoglalások kapcsán is feltűnnek. Az ő lobbijuknak köszönhető, hogy az Európai Parlament képviselői elfogadták a jogállamiság magyarországi és lengyelországi helyzetéről szóló határozatot.

Az Amerikai Egyesült Államokban is komoly befolyása van

Nem csak hazánkban tevékenykedik a milliárdos hálózata. Az Egyesült Államokban Soros György a Demokrata Párt legnagyobb támogatója. A 2016-os választáson húszmillió dollárral támogatta a Demokratákat, a párthoz közeli források szerint idén még nagyobb összeget akar fordítani Donald Trump amerikai elnök eltávolítására.

„Úgy vélem, a Trump-adminisztráció veszélyes a világra, de én csak átmeneti jelenségnek tartom, ami 2020-ban eltűnik” – fogalmazott Soros György.

Jogszabályok módosítását is képes elérni

A hálózatához tartozó szervezetek pedig a jogszabályok módosításával akarják elérni ezt az eredményt. Párkányi szerint a hálózat működésére általában az a jellemző, hogy globális szervezetek és bíróságok révén igyekeznek nyomást gyakorolni a demokratikusan megválasztott nemzeti politikai döntéshozókra, jó példa erre az amerikai elnök elmozdítására indított úgynevezett impeachment eljárás is – fogalmazott Párkányi.

Az alkotmányos elmozdítási eljárás, az úgynevezett impeachment jelenleg a fősodratú liberális és baloldali világsajtó legfontosabb témája – hangzott el a Világ című műsorban. A tudósításokból és a nyilatkozatokból egy dolog világosság vált: a Soros György irányította demokrata párt valósággal gyűlöli Donald Trump elnököt, és azokat is, akik rá szavaztak, ezért képesek saját nemzetüket, annak szavazóit, polgárait az egész világ előtt lejáratni.

Magyarország megbüntetését szorgalmazták

Nem különb a magyar ellenzék sem. A magyar és lengyel jogállamisággal foglalkozó újabb EP vitában a Momentum és a Gyurcsány Ferenc felesége vezette DK delegáció képviselői egyenesen Magyarország megbüntetését szorgalmazták. Nem először és minden bizonnyal nem utoljára tesznek meg mindent azért, hogy – a Soros-hálózat érdekét képviselő aktivistákként – a magyarok ellen hergeljék az európai közvéleményt.

Érdekes módon azonban nem hallani sem Brüsszelből, sem Soros György köreiből jogállamisági és a demokráciát féltő aggodalmakat, amikor az olimpia- és nemzetellenes kampánnyal hírnevet szerzett Momentum vezetője azt mondta, szerinte túl sok párt van az ellenzéki oldalon. Persze pontosan tudjuk, mi a valódi szándék az egyébként szinte perverz módon demokráciaellenes gondolat mögött. Az, hogy kevesebb legyen a versengés, kevesebb legyen a választási lehetőség a szavazópolgár előtt, és végre a hazai bevándorláspárti ellenzék a hatalom közelébe kerülve teljesíthesse küldetését, és megdolgozhasson Soros György milliárdjaiért.

