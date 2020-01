Több mint félezer migráns elfogásában segítettek a polgárőrök

2020. január 27. 09:48

Határvédelmi tagozatuk 2016-os megalakítása óta 1719 polgárőr vett részt a déli határ védelmében, ezalatt több mint 155 ezer munkaórát teljesítettek és több mint 1500 alkalommal adtak olyan jelzéseket, amelyek segítségével a rendőrök sikeres akciót hajtottak végre – ismertette.

Az elnökhelyettes hozzátette: a legaktívabb polgárőrök közül nyolcvannak, aki a legaktívabb – a szerb és a román – határszakaszokon teljesít szolgálatot, külön kiképzést is tartottak, és részt vettek több, a rendőrséggel közös gyakorlaton is. „Mi polgárőrök önkéntes munkát végzünk, elkötelezettek vagyunk a rendfenntartásban” – hangsúlyozta.

Hozzátette: bizonyos kéréseknek megfelelően gondolkodnak azon, hogy emeljék a határőrtagozat létszámát, de ez csak azzal a feltétellel lehetséges, ha az ehhez szükséges felszerelésüket biztosítják. Kitért arra is, az ötvenórás közérdekű munka miatt egyre több fiatal keresi meg őket, ami azért is jó hír, mert az utánpótlást is biztosítani lehet az ő soraikból.

MTI