Tüntetés lesz a DK-s rasszista szavai miatt

Demonstrációt szervez holnap délutánra Erzsébetváros polgármesteri hivatala elé a helyi Fidesz és a Fidelitas, miután a kerület polgármestere, Niedermüller Péter rémisztő képződménynek nevezte a fehér, keresztény heteroszexuális férfiakat. Bajkai István, az esemény fő szervezője, a körzet fideszes országgyűlési képviselője hozzátette: a DK-s politikus felfedte valódi énjét.

2020. január 29. 11:48

„Hogyha megnézzük azt, hogy mi marad, ha lehántod ezeket a gyűlöletvalamiket, ugye fölsoroltuk: a nem magyarok, a mások, a migránsok, a romák, a nem tudom én, mik, akkor ott marad egy rémisztő képződmény középen: ezek a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak – meg azért nők is vannak közöttük.

Ez a családelképzelés. Ez azért borzalmas, mert ha megnézzük, hogy a világon mindenütt az úgynevezett fehér nacionalisták miből állnak össze: ebből – mondom csöndesen nektek” – mondta az ATV múlt pénteki adásában Niedermüller Péter, a DK alelnöke, Erzsébetváros polgármestere. Miután szavai általános felháborodást keltettek, Nie­dermüller a közösségi oldalán azt állította, szó sincs arról, hogy rémisztőnek gondolná a fehér, keresztény heteró férfiak és nők csoportját.

Niedermüller Pétert (jobbra) lemondásra szólítják föl Fotó: Katona Vanda

A VII. kerületi Fidesz és Fidelitas azonban nem fogadta el a magyarázkodást, és tüntetést hirdetett holnap délután 17 órára Erzsébetváros polgármesteri hivatala elé. A rendezvényen felszólal Bayer Zsolt publicista, Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője, Illés Boglárka, a Fidelitas elnöke, illetve Bajkai István, az esemény fő szervezője, a körzet országgyűlési képviselője is.

– A képződmény szóhasználat már önmagában sértő, emberhez méltatlan kifejezés, de aki bőrszín, szexuális beállítottság vagy vallás szerint megkülönböztet embereket, és ehhez különböző tulajdonságot fűz, az kimeríti a rasszizmus fogalmát – mondta lapunknak Bajkai. Hangsúlyozta: bárhogy is próbálják magyarázni, Niedermüller részéről színtiszta gyűlöletbeszéd hangzott el.

– A tüntetéssel fel akarjuk a figyelmet hívni arra, hogy Magyarországon van egy párt, amelynek alelnöke gyűlöletet szít. Niedermüller Péter szavai még súlyosabbak a holokauszt 75. évfordulójának tükrében, ráadásul egy olyan kerület polgármestereként mondta, ahol zsidó honfitársaink ezrei haltak meg borzalmas körülmények között a gettóban – jelentette ki Bajkai István.

Elmondása szerint a tüntetésen Niedermüllert lemondásra, mindazokat a pártokat pedig, akik együttműködnek a DK-val, elhatárolódásra és a gyűlöletbeszéddel szembeni állásfoglalásra szólítja majd fel. A fideszes politikus kitért arra is, hogy amikor Niedermüller kijelentései elhangzottak, az önmagukat jogvédőknek mondó szervezetek, például a Helsinki Bizottság vagy a balliberális sajtó, így az Index, a 444.hu hallgattak, és csak most, a tüntetés szervezése okán foglalkoznak vele. –

Azok a szervezetek, amelyek nem emelték fel a szavukat Niedermüller rasszista kijelentései ellen, valójában nem jogvédők. Ők csak akkor hallatják a hangjukat, amikor saját érdekeik szerint akarnak politikát csinálni – mondta Bajkai István.

Ezt csinálta Niedermüller Péter az EP-ben

Nem tetszett Niedermüller Péternek 2015-ben, hogy Orbán Viktor felszólalt az Európai Parlamentben. A hetedik kerület új, DK-s polgármestere 2014-2019 között volt EP-képviselő a Gyurcsány-párt színeiben. EP-képviselőként létrehozott volna egy alapot Soros-NGO-k támogatására, s gyakran szólalt fel a rasszizmus ellen, valamint szorgalmazta az EU intézményeinek beavatkozását a magyar kormánnyal szemben.

Niedermüller Péter 2014-2019 volt az Európai Parlament képviselője. Nem meglepő módon legtöbbet a bevándorlók ügyében, a különféle kisebbségekért és hazáját kritizálva szólalt fel az EP-ben – írja a mandiner.hu.

Niedermüller Péter kirohanása a fehér, heteró keresztények ellen valószínűleg szakmai ártalom lehet: már az EP-ben is foglalkozott a témával, igaz, teljesen más megközelítésből. 2016 október 16-án például szóvá tette, hogy ugyan az EU-nak számos homofóbia és xenofóbia elleni deklarációja van, a rasszizmus és xenofóbia mégis a politikai élet része, és egyes pártok „a bevándorlók ellen kampányolnak, akkor is, ha azok másik tagállam állampolgárai”. Niedermüller szerint a brexitet is a gyűlöletbeszéd és a gyűlöletcselekmények elharapózása követte. Ezért azt kérdezi a Bizottságtól, hogy „mit kíván tenni a rasszizmus, a xenofóbia, a homofóbia és az intolerancia más formáinak a politikai kampányokban való megnyilvánulása ellen?” Sőt, a DK-s képviselő feltette azt a kérdést is: mit kíván tenni a Bizottság azon tagállamok ellen, amelyek papíron elfogadták a diszkriminációmentes dokumentumokat, de „nem alkalmazzák azt a gyakorlatban, és így nem nyújtanak védelmet a rasszista és xenofób gyűlöletbeszéd és gyűlölet-bűncselekmények ellen?”

A migránsok pártján

Niedermüller Péter 2017 nyarán volt társszerzője egy parlamenti indítványnak, amely annak kapcsán született, hogy Donald Trump több hónapra megtiltotta a belépést az Egyesült Államok területére néhány muszlim ország állampolgárainak. Ezért az Európai Parlament az indítvány szerint „hangsúlyozza a kulturális sokszínűség iránti tiszteletét”, hogy a terrorizmus elleni harc nem igazolja egyes vallások követői és egyes népek tagjai iránti általános gyanút, és felszólítja az EU-t, hogy harcoljon a származásra, vallásra és nemzetiségre alapuló diszkrimináció, valamint a menekültek kirekesztése ellen. 2016 szeptemberében pedig a képviselő az EP Magyarországgal kapcsolatos aggodalmait megfogalmazó, 2015 júniusi határozata kapcsán szólalt fel, azt kérdezve a bizottságtól, hogy vajon a magyar kormány által 2016. október másodikára kiírt népszavazás, melyen arról szavaztunk, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa-e nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését, vajon kompatibilis-e az EU-s szerződésekkel, illetve az EU-s és a nemzetközi jog diszkriminációellenes kitételeivel.

A kormány ellen

Niedermüller azt is megkérdezte a bizottságtól, hogy nem tudná-e megosztani a EP-vel a testület a véleményét a magyar menekültügyi szabályozásokkal kapcsolatban, illetve hogy a magyar rendőrség bevándorlókkal szembeni bánásmódja nem ellentétes-e az EU-s joggal. Az utolsó kérdés pedig arról szólt, mit kíván tenni a bizottság a ügyben. 2018 februárjában pedig még azt is megjegyezte: „Az Európai Parlamentnek alapvető kötelessége védelmeznie” a magyar kormány szerint Soroshoz köthető civil szervezeteket, „amelyek híján nincs demokrácia. Ki kell állnunk mellettük, és létre kell hoznunk egy olyan Demokrácia Alapot, amely közvetlenül és hosszú távon támogatja ezeket a civil szervezeteket.” Tehát Niedermüller még egy, az európai adófizetők pénzéből finanszírozott alapból is pénzelte volna a Soros által már támogatott NGO-kat.

2015 májusában pedig leszögezte, hogy „nem örülök annak, hogy itt van a Parlamentben a magyar miniszterelnök”, Orbán Viktor, mivel szerinte a magyar kormány politikája szembe megy az EU alapvető értékeivel.

A romák szegregációja

A romák iskolai szegregációjának megszüntetését követelő írott deklarációjának szerzőségén Niedermüller tizenegy képviselőtársával osztozott. Eme dokumentum szerint a romák szegregációja sérti az egyenlőség elvét, visszafordíthatatlanul rossz hatással van a roma gyermekek fejlődésére, de ennek ellenére számos európai országban létezik. Roma-ügyben egyébként máskor is aktivizálta magát a képviselő: 2017 márciusában a nemzetközi romanap alkalmából kérdezte meg a Bizottságot és a Tanácsot, hogy miként biztosítja a két testület, hogy „a küzdelem a cigányellenesség ellen az EU-s politika fő részévé válik”, és hogy miként figyeli az EU, hogy a nemzeti politikák megfelelnek-e az EU értékeinek.

A cikk teljes tartalma IDE kattintva érhető el.

magyarnemzet.hu - origo.hu