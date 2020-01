A rémült öngólgyáros

Niedermüller polgármester úr ezzel a megszólalásával aligha hozott egyetlen új szavazót a maguk táborába. Viszont jó eséllyel küldött át a kormányoldalra fehér, keresztény és heteroszexuális embereket, akik inkább őt tartják rémisztőnek, mint magukat.

2020. január 30. 00:58

"Hogyha megnézzük azt, hogy mi marad, ha lehántod ezeket a gyűlöletvalamiket, ugye fölsoroltuk: a nem magyarok, a mások, a migránsok, a romák, a nem tudom én, mik... akkor ott marad egy rémisztő képződmény középen: ezek a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak – meg azért nők is vannak közöttük. Ez a családelképzelés. Ez azért borzalmas, mert ha megnézzük, hogy a világon mindenütt az úgynevezett fehér nacionalisták miből állnak össze: ebből – mondom csöndesen nektek.

Elemezni irodalmi műveket szokás, tehát Niedermüller Péter polgármester úr kijelentését nem. Ha mégis megteszem, az azért van, hogy kiderüljön: félremagyarázták-e a szavait.

A félremagyarázás sajnos nem ritka jelenség. Mindkét oldalon előfordul. A politikai hevület olykor mást ad az ellenfél szájába, mint ami elhangzott. Ha kellően vékonyra hasogatjuk a szőrt, Niedermüllernek igaza van. Nyelvtanilag. Nem azt mondta, hogy a fehér, keresztény és hetero férfi (és néhány nő) rémisztő képződmény, hanem azt, hogy e férfiak és nők egy rémisztő képződmény közepén vannak. De mi a csuda ez a rémisztő képződmény? A szélén vannak a „gyűlöletvalamik”. Az ATV műsorából kiderül: azokra a csoportokra gondol, akik a beszélgetés résztvevői szerint a kormányzati kommunikáció célkeresztjében voltak, amit ők úgy mondanak: hogy akiket Orbán szerint gyűlölni kell.

A baloldal a kritikát, ha az a kormányoldalról jön, nem vizsgálja, hanem egyszerűen gyűlöletnek minősíti. A „gyűlöletvalamik élén a bankok voltak. Ha kockázatos kölcsönökbe felelőtlenül beugratják az embereket, akkor aki ezt kritizálja, az gyűlöletet kelt? Nem lehet, hogy csak az üzleti tisztességet kéri számon? Végig lehetne sorolni a „gyűlöletvalamik” sorát, mindegyiknél látszik ez a szemlélet különbség, ha nem csupán rágalomról van szó. Ilyen rágalom a „nem magyarok” emlegetése. Mit ért ezen a polgármester úr? Volt etnikai alapon bárki is támadás tárgya a kormány részéről?

Próbáljuk megfejteni, hogy mi a „rémisztő képződmény”. A felszínén a gyűlöletvalamik vannak, tehát azok, akiket 2010 óta a kormány támadott. Ha őket „lefejtjük”, akkor maradnak középen a fehér, keresztény heteroszexuálisok. Mi tehát a rémisztő képződmény? Az egész magyar társadalom. Ám mivel a „gyűlöletvalamik” leszedhetők, bizony csak a fehér, keresztény, és nem homoszexuális emberek a rémisztő képződmények.

Fehérnek születtem, kereszténynek neveltek és a másik nem iránt vonzódom. Ebben a csoportban van Magyarországon jó hét és fél millió ember. Gondolom a polgármester úr szavazóinak zöme is, ha a keresztény szón kultúrát és nem a vallását gyakorló embereket értjük. (Az utóbbiak sajnos nincsenek annyian, hogy polgármestert tudnának választani.) Miért retteg tőlük Niedermüller? Megmondja: mert ők alkotják a fehér nacionalistákat. Az ég szerelmére: hol van bármi, ami olyan nacionalizmusra utalna a kormány politikájában, ami bárki ellen irányulna? Miért kell ettől félnie egy polgármesternek? Vagy bárkinek? A félelem nagy baj. Ugyanis gyűlöletet kelt. Az ATV vendégei a kormányt vádolták azzal, hogy nincs politikája, csak a gyűlöletre épít. Régi szokása a baloldalnak, hogy a saját hibáját keni az ellenfeleire. Ennek ellenére sajnálom Niedermüllert és a többi rettegőt.

A frissen megválasztott polgármester ebben a műsorban több öngólt lőtt. Az első: zavaros, értelmezhetetlen képet rajzolt fel. Ha volt bármi értelme a szavainak, akkor a „rémisztő képződmény” nem lehet más, mint a párthatárokon túllépő, óriási többség: a fehér, keresztény és heteroszexuális ember. Hiába beszél félreértésről, netán félremagyarázásról. A saját választóit ez talán nem zavarja, amíg tartanak a politikai mézeshetek, a többieket viszont igen, lásd az egyre bontakozó tiltakozás hullámveréseit.

A másik hiba politikai természetű. A „mindenki a Fidesz-KDNP ellen” jelszó, - a budapesti és többek között erzsébetvárosi győzelem ellenére - nem garantálja a 2022-es sikert. A két tábor kiegyenlített. Ez csak a nagyobb városokra vonatkozik, az ország egészére nem, tehát az egyesült (kissé gúnyosan mondva egybesült) ellenzéknek mindenképp növelnie kell a szavazótáborát. (Nem titok: ez a kormányoldal feladata is.) Niedermüller polgármester úr ezzel a megszólalásával aligha hozott egyetlen új szavazót a maguk táborába. Viszont jó eséllyel küldött át a kormányoldalra fehér, keresztény és heteroszexuális embereket, akik inkább őt tartják rémisztőnek, mint magukat. Ezért is vissza kellene őt vonni a politikai élvonalból, nem pedig bután védeni a védhetetlent. De aláírásgyűjtés ide, utcai tüntetés oda: Niedermüller marad. Bizonyára azt hiszik, hogy a következő önkormányzati választáskor senki nem fog erre a botrányra emlékezni. 2006-ban Gyurcsány is ezt mondta az őszödi beszéd várható utóhatásáról.

A harmadik öngól a kereszténység bekeverése az ügybe. Világszerte zajló keresztényüldözés részének tartsuk a kijelentését? Talán nem. Érdekes, hogy a kiemelt rész végén már csak fehér nacionalistákat említ. Mintha tudná, hogy a kereszténység az egyik erő, ami a hazaszeretetet nem engedi nacionalizmusba torkolni. Ám akkor miért emlegette előbb a keresztényeket a rémisztő képződmény részeként? Elkerülhette volna, hogy még püspökkari szinten is elítéljék a kijelentését. De van egy jó hírem számára. Nem őt, hanem a szavait ítéljük el. Őt, mint rettegőt szánjuk. Neki is szól a pápai üzenet: Ne féljetek. Ideje meghallani.

A szerző „rémisztő képződmény”, polgári nevén: Surján László

