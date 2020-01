Végső megoldás?

Végső megoldás?

2020. január 30. 12:18

Szerintem Hitler is valahogy így kezdhette. Egy bizonyos embercsoport valamiért nem jött be neki. Mint ahogy Niedermüllernek sem. Hitlernek a zsidó származásúakkal volt baja, Niedermüllernek meg a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiakkal és nőkkel. Idézzük fel Budapest VII. kerülete új polgármesterének az ATV-ben elhangzott, mára már elhíresült gondolatait: „Hogyha megnézzük azt, hogy mi marad, ha lehántod ezeket a gyűlöletvalamiket, ugye fölsoroltuk: a nem magyarok, a mások, a migránsok, a romák, a nem tudom én, mik, akkor ott marad egy rémisztő képződmény középen. Ezek a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak, meg azért nők is vannak közöttük… Ez a családelképzelés. Ez azért borzalmas, mert ha megnézzük, hogy a világon mindenütt az úgynevezett fehér nacionalisták miből állnak össze: ebből – mondom csöndesen nektek.”

Ne ijedjen meg senki a magasröptű nyelvi fordulatoktól, nem a napilap színvonala csökkent a béka feneke alá, csak a liberális nagy gondolkodót idéztük szó szerint.

Nos, hős polgármesterünk agyában így áll össze a mai osztálytársadalom: nem magyarok, mások, migránsok, romák, nem tudja, mik és a maradék rémisztő képződmény, a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak és nők, akik természetesen fehér nacionalisták.

Lehet ezt a szennyes gondolatsort magyarázni és mentegetni jobbról balra, balról jobbra, nem kiszakítva az egész kinyilatkoztatott ocsmányságból, de mentség nincs rá. Soros embere most a tartótisztjeinél jóval tovább lőtt a célon. Soros „csak” tanítani akarja majd egyetemi világhálózatában a Niedermüllerbe már sikeresen beoltott gondolatokat, Alexander fia pedig „csupán” annyit üzent a „szegregációba csinált” romáknak (ők mondták így), hogy eljött az ő idejük. Igaz, ezt a bombasztikus lehetőséget egy évig tartó kemény munkával készítették elő az illetékes Soros-alapítvány tagjai. De olyan nyíltan, olyan gyűlölettel és undorral, mint amivel a polgármester illeti a „rémisztő képződményt”, még tán a milliárdos világrontók sem képesek megszólalni. Nos, Niedermüller vállalta. Mint az új, világuralomra törő, a nyílt társadalmat hirdető politikai hatalom eklatáns képviselője, kimondta őszintén, hogy ki a fő ellenségük. Igaz, némi értelmezési gondjaim azért vannak. Mert mi a helyzet az ellenségképben azokkal, akiknek a bőrszíne mondjuk fekete vagy sárga, de heteroszexuálisok, és keresztények? Van belőlük is pár száz millió a világon. Vagy hogy minősülnek azok a homoszexuálisok, akik mellesleg fehérek és keresztények? Ez a konstelláció sem kizárt. Együttes feltétel a három jellemző? Bangóné legalább egyértelműen patkányozott. Hajaj, csak nem bicsaklott meg a liberálisan toleráns globalista gondolkodó eszmefuttatása? Vagy esetleg fajgyűlölő gondolatai lennének Péterünknek, amelyben a fehér a gyűlölendő rassz? Persze az internacionalizmus jegyében mindent lehet. Hisz náluk vannak azok a milliárdok, amelyekkel a gerinctelen, hazátlan politikusokat és civileket már rég felvásárolták. Ha nem lennék jogász, és nem ismerném azt a jogi nyűglődést, amit a magyar jogalkotók és az Alkotmánybíróság folytatott éveken keresztül az úgynevezett gyűlöletbeszéd meghatározhatósága terén, miközben a gyűlöletkeltést a súlyok és ellensúlyok cipelésével a vélemény- és gondolatszabadság határmezsgyéjén lökdösték, boldogan elfogadnám a Wikipédia meghatározását: „a gyűlöletbeszéd olyan szóbeli vagy írásbeli megnyilvánulás, amelynek célja valamely társadalmi csoport megalázása, megfélemlítése”. És példaként mellé tenném Niedermüller rasszista mondatait.

Fehér, keresztény, heteroszexuális nőként most már csak kérdéseim vannak a Niedermüllerhez hasonszőrűek vagy alaposan félrevezetettek által hatalomra juttatott néprajzkutatóhoz. Hol lesz a gettónk? Mi lesz a kötelezően viselendő jelünk? Ha lehetne, én ragaszkodnék a jól bevált kereszthez. Egyébként, mint tanult etnográfus, milyen tudományos kutatások alapján jutott el zseniális következtetéseihez? Nehéz volt meggyőzni a milliárdos „sugar daddyt” (így nevezi Sorost sok agymosott fiatal) goebbelsi magasságokba emelkedő tudományos megállapítása alaposságáról, vagy nem kellett magyarázkodnia, mert már az unióban is egy húron pendültek? De azért megkérdezném azt is, hogy nem szégyelli magát Niedermüller, de végtelenül, és nem akar eltakarodni a közéletből?

De minek kérdezzem? Tudom a választ. Nem. Persze, hogy nem, mint ahogy nem mond le a százmilliós botrányhős kispesti képviselő, Lackner Csaba sem. És persze hogy nem mond le Niedermüller sem, amikor végre kezd beérni a terv. Többfrontos a támadás. Soros 2019 telén írta a következő sorokat: „Forradalmi időkben élünk, amikor a lehetőségek tárháza nagyobb a szokásosnál, és a lehetséges kimenetelek is bizonytalanabbak, mint a normális időkben. Csak a meggyőződéseinkre hagyatkozhatunk.

Elkötelezett vagyok a nyílt társadalmak céljai iránt, akár győznek, akár elbuknak.” És nem hátborzongató, hogy pont most, a holokauszt-emléknap környékén történik az egészpályás letámadás, amikor semmi más nem lenne fontos, csak a megbékélés és a szeretetteljes egymásra figyelés, hogy soha többé ne lehessen listázás, fajgyűlölet, emberi mivoltunkból való tömeges kifordulás? Mégis – vagy talán ezért – Soros pont most hirdette meg a világot behálózó egyetemi rendszere kiépítését, Alexander Soros pont most üzent a gyöngyöspatai romáknak, hogy felhasználva politikai és polgári mozgásterüket most érhetik el, hogy harcoljanak jogaikért. És öt év után pont most próbálják meg a jogellenes bevándorlók csoportosan áttörni a magyar határt, és Niedermüller is pont most mondta el a végső igazságot a fehér keresztények rémisztő képződményéről, és Gyurcsányné is pont most szervezett – már megint – hazáját lejárató akciót az Európai Parlamentben.

Úgy tűnik, ezek az események szervesen összefüggenek, de számomra a polgármester nyilatkozata után ez már nem is fikció, hanem tény.

Hadd idézzek Soros György 2003-as, a Fortune magazinnak adott interjújából: „Az én világlátásomat a második világháború tragikus tapasztalatai formálták. Amikor Magyarországot megszállta a náci Németország, és deportálták a zsidókat Auschwitzba. Én elég szerencsés voltam azzal, hogy édesapám megértette, hogy ami Magyarországon folyik, az nem normális. Hogy ez távol áll az egyensúlyi állapottól. És ha követed azokat a szabályokat, amelyeket általában követsz, akkor meghalsz. Ez volt az én tapasztalatom a második világháborúról, és alapvetően ezt a tapasztalatot alkalmaztam mind a globális pénzpiacra, mind pedig politikai nézeteimet tekintve.”

Soros két funkcióban hisz: a világ megismerésében és a világ befolyásolásában. Számomra egyértelmű, hogy az ő életében a manipuláció játssza a főszerepet. Ez azt jelenti, hogy a több ezer éves, Isten adta természeti törvényekkel szembe kell fordulni, manipulálni kell az embereket, a társadalmakat, ha kell, akkor az egész világot, a saját, jól felfogott érdekének megfelelően. Soros szerint egyébként nincs végső igazság, így azok az ideológiák, amelyek mégis erre az elvre hivatkoznak, mint a kommunizmus és a nácizmus, kizárólag erőszakkal valósíthatók meg. És úgy tűnik, a globalizmus, a nyitott társadalom is. Gyűlölettel, kirekesztéssel, megalázással, manipulálással és a fehér, keresztény, heteroszexuális, családbarát férfiak és nők mint rémisztő képződmények kiiktatásával. Főként ha ezek az emberek – Soros által is bevallottan – magyarok és lengyelek. Mert a keresztény rend ősellensége a nyitott társadalomnak. Azok a zárt társadalmak, amelyekben az egymásra utalt embereknek közös hitük, kultúrájuk, világnézetük, gyökerük van, vörös posztók Soros és ideológiai társai, így Niedermüller szemében. Mint ahogy azok voltak a kommunisták számára is.

Niedermüller elvtárs, azért még egy kérdést feltennék: most jön a „végső megoldás" a „rémisztő képződmény" teljes felszámolására? Csak csendben mondom önöknek, sokan vagyunk ám.

Ne felejtsük el, Hitler is így kezdhette. És folytathatta, mert hagyták neki.

Bencze Izabella

