„Európát szeretem, csak az Európai Uniót nem”

A Brexit Párt tagjai örömmel csomagolnak össze a sikerrel megvívott csatát követően

Az Európai Parlament (EP) brüsszeli főépületétől messze, viszonylag eldugott folyosón találhatók a Brexit Párt EP-képviselőinek irodái. – Nem, ez nem egy véletlen egybeesés. Ide száműztek minket – üdvözöl nevetve Claire Fox Brexit párti képviselő, majd úgy folytatja: neki nincs szüksége arra, hogy a holnapi brexit miatt kiürítse az irodáját, mert valójában sosem rendezkedett be Brüsszelben. – Valamit elindítottunk. Meghallottak minket. Az utóbbi hetekben EU-párti képviselők is idejöttek hozzám és kezet fogtak velem – mondja a brit euroszkeptikusok brüsszeli örökségéről.

2020. január 30. 14:09

A májusi európai parlamenti választásokon a Nigel Farage vezette Brexit Párt nem kevesebb, mint huszonkilenc képviselőhelyet nyert el az Európai Parlamentben, így a szélsőségesen euroszkeptikus brit képviselők száma beérte a német CDU/CSU európai parlamenti delegáció méretét. Nemcsak emiatt volt látványos a Brexit pártiak brüsszeli jelenléte, hanem a meglehetősen vegyes összetétel miatt is: jobboldali és baloldali politikusok, egykori írók, újságírók és üzletemberek is helyet kaptak a delegációban. – Nagyon vegyes társaság vagyunk. Szerintem emiatt is tartottak tőlünk eleinte az EP-ben – kezdi Claire Fox, aki politikai kommentátorból, íróból lett EP-képviselő. Mint mondja, elsősorban intellektuális kihívást várt a brüsszeli és strasbourgi munkától. – Csalódnom kellett. Ez a hely úgy van berendezve, hogy ne lehessen vitázni és alig-alig találkozhass a fontos szereplőkkel – magyarázza, hozzátéve: végül is az átfogó viták hiányában is élvezte, hogy megismerkedhetett más tagállamok képviselőivel.

– Valamit elindítottunk. Meghallottak minket. Ezek az emberek egészen eddig a liberális érvelést hallották, miszerint a brexit visszafordítható, mert a britek már rég meggondolták magukat. Aztán tavaly májusban megérkeztünk mi, és elmagyaráztuk, mi a valóság – hangsúlyozza Fox. Amikor a Brexit Párt sorsáról kérdezem, elmondja: valóban „egytémájú” a tömörülés, így valószínűleg egy év múlva már nem fog a jelenlegi formájában létezni. – De azt gondolom, hogy az üzenetünk tovább él. Az EP-ben az utóbbi hetekben sok EU-párti képviselő is odajött hozzám egy kedves szóra vagy kézfogásra – fogalmaz. A kilépéspárti képviselő szerint a brexit hosszú távon megváltoztathatja az uniós intézmények dinamikáját is, ugyanis bebizonyosodott, hogy már nem magától értetődő fenntartani az EU-tagságot.

Claire Fox sosem rendezkedett be a belga fővárosban Fotó: Európai Parlament

– A többi tagállam ezentúl érvelhet azzal: ha azt akarjátok, hogy maradjunk, bánjatok velünk egyenlő felekként – mondja, majd a magyar és lengyel példával érvel. – Félre ne értsen, de sosem szavaznék Orbán Viktorra. Inkább baloldali értékeket képviselek, így valószínűleg nem lennék Fidesz-szavazó. Viszont az nem járja, hogy Brüsszelben egy megválasztott kormány legitimitását kérdőjelezzék meg hétről hétre – szögezi le. Fox az EU jelentette legnagyobb veszélyt abban látja, hogy az unió virágzása szerinte szükségszerűen a nemzeti szuverenitás feladását jelenti. – Jó hír, hogy meglátásom szerint egyre többen ébrednek rá, hogy egy nemzeti kormányokra fittyet hányó szervezetben ülnek – húzza alá.

Holnap reggel a Brexit Párt EP-képviselői elhagyják irodájukat, beszédekkel, énekelve, hangosan vonulnak ki Brüsszelből. – A hazautazás előtt még elmegyek templomba, azt hiszem, ez a jó döntés. Aztán este a londoni Westminsternél ünneplünk egy hatalmasat! – mondja vidáman az EP-képviselő, majd már komorabban kijelenti: nem akarná a brexitet az EU-párti brit képviselők orra alá dörgölni, így általában próbálja leplezni a kilépés miat­ti örömét. – Sokan elveszítik most az állásukat, és tudom, hogy sok brit tényleg rettenetesen érzi magát a brexit ­miatt. Egyébként én is kifejezetten szeretem Európát. Viszont az uniót nagyon nem! – teszi hozzá.

Judi Tamara (Brüsszel)

magyarnemzet.hu