Fletó szerint Niedermüller rendben van

2020. február 3. 10:33

(...) Természetesen Niedermüller Pétert is szóba hozta az előadó, akit, ugye, alaposan szájára vett nemrég a közbeszéd. Láriferi a keresztényi szeretetet ajánlotta figyelmünkbe, mondván, Péter egy kitűnő demokrata, akit a Jóisten is erzsébetvárosi polgármesternek teremtett. (A szónok érezte, hogy a téma klerikális megközelítést igényel, reverendába öltöztette hát a beszédét. Ha lett volna szószék a közelben, valószínűleg onnan intézi intelmeit az egybegyűltekhez.) Azt javasolta: akik úgy gondolják, hogy Péter testvér eltévedt, azok ne döglött patkányokat küldjenek neki, inkább imádkozzanak érette, segítsék visszatérni a nyájhoz. „Mi, akik ismerjük, értettük szavait, értjük most is” – mondta Ferenc főpásztor, hangja az alkalomhoz illőn remegett, szavait jámbor áhítat lengte be. „Amit ő gondol, az nagyon rendben van.” Hogy aztán a szónoklat előtt beemelt snapsz beszélt-e az őszödi atyából, nem tudni. Mindenesetre így zárta az igehirdetést: „Péter joggal bízhat abban, hogy környezete érti a szavát.”

Hogyne értené. Ezért javasolják neki, hogy szedje a cókmókját mielőbb.

Magyar Nemzet, 2020. február 3.