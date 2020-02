Brüsszelbe érkezett Orbán Viktor

Brüsszelbe érkezett a magyar miniszterelnök - derül ki Orbán Viktor kormányfő friss Facebook-bejegyzéséből. Nem áll meg, Rómába és Berlinbe utazik onnan; a tárgyalási helyszíneken főként az EU következő hét évének keret-költségvetéséről és a Fidesz európai néppárti tagságáról is szó lesz.

2020. február 3. 10:41

A következő egy hétben Brüsszelen kívül, Rómában és Berlinben is tárgyal majd. A diplomáciai menün az unió hétéves keretköltségvetése, illetve az Európai Néppárt jövője is szerepel - írta hétfői összefoglalójában a Magyar Nemzet. Brüsszelben Ursula von der Leyen EB-elnökkel, valamint Charles Michellel, az Európai Tanács első emberével egyeztet, a lap szerint borítékolható, hogy a Fidesz és az Európai Néppárt konfliktusa is asztalra kerül majd, de az unió hétéves keretköltségvetése lesz a fontosabb ügy.

A kormányfő-pártelnök a hét végén kizárta, hogy a közeljövőben bármikor is bejelentené a Fidesz az EPP-ből való kilépését. Az EPP egyébként szintén most ül össze, de a Magyar Nemzet úgy tudja, Obán Viktor nem találkozik a pártcsalád elnökével, Donald Tuskkal. A kormányfő aztán Rómába megy, ahol először Giu­seppe Conte kormányfővel, később pedig a jobboldali olasz pártok vezetőivel egyeztet.

Később Berlinben tárgyal Angela Merkel kancellárral és Annegret Kramp-Karrenbauer­rel, a kereszténydemokrata CDU elnökével. A vasárnapi Welt am Sonntag szerint az EPP és a Fidesz kapcsolata biztosan napirenden szerepel Berlinben.

Infostart