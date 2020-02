Ági szívesen lenne

2020. február 5. 10:24

A szocialisták húzhatják a rövidebbet az ellenzéki alkufolyamatok során, ám egyelőre saját sorait sem tudja rendezni az egyre fogyatkozó párt.

A jelek szerint egyre nagyobb a zavar az MSZP-ben, legalábbis erre utalnak a párt politikusainak nyilatkozatai. Tóth Bertalan elnök a Népszavának azt fejtegette, erősebb ellenzéki szövetséggel kellene ráfordulniuk 2022-re, egyúttal nem zárta ki annak lehetőségét, hogy egyesülnének az alig egyszázalékos támogatottságú Párbeszéddel. A szocialisták már korábban jelezték, egyetértenek Gyurcsány Ferenccel, aki egyetlen közös ellenzéki listát szeretne, amit azonban a Momentum hangosan, a Jobbik pedig finomabban utasít el.

Kunhalmi Ágnes eközben az ATV-ben arról beszélt, a női kvótával rendelkező társelnöki rendszerben is gondolkodnak. A kérdésre pedig, hogy lenne-e női társelnök, azt felelte, szívesen, ám ennek feltétele egy „részleges fordulat és reform a pártban”. Nyilván a többi ellenzéki formációval való viszony is téma lesz a március 14-i kongresszuson. Ennek kapcsán érdemes kitérni Molnár Zsolt pártigazgató nyilatkozatára, aki a fölényes Fidesz-győzelmet hozó győri időközi polgármester-választást követően arra panaszkodott, hogy az ellenzéki pártok nem egyforma munkával szálltak be a kampányba. Bár konkrétumot nem említett, alighanem a Momentumra és a DK-ra gondolt. A Gyurcsány-párttal amúgy is folyamatosan kiújulnak a konfliktusaik, a bukott miniszterelnökhöz közeli Nyugati Fény például Szanyi Tibor kilépésén örvendezett legutóbb, míg Fekete-Győr Andrásék épp a kispesti botrányok kapcsán akasztanak tengelyt az MSZP-vel.

Az sem segíti az immár az össze­fogósdi élharcosává váló szocialistákat, hogy a Momentum elnöke a Magyar Narancsnak adott interjúban tette egyértelművé, szerinte ennyi pártra nincs kereslet. Kifejtette, 2019 két választása arról szólt, hogy az ellenzéki választók kiemeltek két pártot, a DK-t a múltból, a Momentumot a jövőből. „Elsősorban ez a két párt fogja meghatározni az ellenzék 2022 utáni politikáját. A választók döntöttek, ők maguk tisztítják meg az ellenzéki palettát. Idő, amíg ez be is érik, de a ’22-es választás több pártnak is a véget fogja jelenteni” – közölte, nem sok jót üzenve a „négy egyenlő támogatottságú” ellenzéki pártot látó MSZP-nek. Ráadásul kiszivárgott, hogy a Párbeszéd is otthagyhatja az MSZP-t, igaz, egy belső anyag szerint ezzel még jobban rájuk égne, hogy „egy darabig használunk szövetségeseket, aztán eldobjuk őket”.

A Párbeszéd is faképnél hagyhatja a szocialistákat

