Több száz fős migránscsoport táborozott le a tompai határátkelő kerítésénél

A Szerbiában indult migránsmenet csütörtök délután fél ötkor Tompánál elérte a magyar határt. A Kelebia–Tompa határátkelőt a magyar hatóságok ugyan lezárták, a migránsok mégis abban reménykednek, hogy – mivel gyerekek és nők is vannak a csoportban – a hatóságok átengedik őket.

2020. február 7. 00:35

Csütörtökön a szerb oldalon több száz migráns gyűlt össze és indult el, hogy átjusson a magyar határon – mondta Muci Attila tudósító. Hozzátette: humanitárius szervezetek, így például az Orvosok Határok Nélkül takarókat, sátrakat oszt a migránsoknak a térségben.

Arra a kérdésre, hogy békés-e az egyedülálló férfiakból álló menet, az M1 munkatársa úgy reagált: „mindegyik így indul, aztán látjuk, hová fajul.”

Az M1 egy másik, szintén a szerbiai helyszínről, Kelebiából jelentkező tudósítója, Malya Lilla az élő adásban arról beszélt: gyerekek is vannak a migránsok között,„természetesen ők mennek a menet elején”.

A migránsok azt mondják, ez egy békés demonstráció. A határátkelőnél csendesen összegyűlve szeretnék elérni, hogy eljuthassanak Nyugat-Európába – hangzott el a műsorban.

Az M1 tudósításában a helyszínen az egyik migráns arról beszélt: nem akarnak Magyarországon vagy Romániában maradni, Nyugat-Európába szeretnének eljutni.

A tévéközvetítésben az volt látható, ahogy a migránsok csomagokkal, batyukkal kisebb csoportokban gyalogolnak.

Egy civil szervezet állhat a migránskaraván szervezése mögött

A tudósító kitért arra is: az elmúlt hónapokban megfigyelhető volt, hogy leginkább fiatal férfiak érkeztek a szerbiai határhoz, most viszont gyerekek és nők is csatlakoztak a felvonuláshoz. A tudósító azt mondta: a béke jeleként egy gyermeket mutattak fel.

A határ magyar oldalán felsorakoztak a magyar rendőrök. Egy nő németül próbál tárgyalni a rendőrök képviselőjével – mondta a tudósító.

A több száz fős tömeg tagjai a határhoz érve leültek, és virágokkal az ölükben várják, hogy a magyar fél megnyissa a határt. Ez arra enged következtetni, hogy szervezett eseményről van szó, a migránsok úgy járnak el, ahogy az egyik kiszivárgott levelükben is szerepelt, békésen vonultak. A felhívásban szerepelt az is, hogy nem tűrnek semmiféle vandalizmust, atrocitást, békésen szeretnének átjutni a határon és továbbmenni Európa belseje felé.

A kiszivárgott levélben a szervezők arra is felhívták a figyelmet, hogy nagy számban lesz jelen a nemzetközi média, így a demonstráció híre gyorsan terjed majd, és a képek perceken vagy órákon belül az egész világon láthatók lesznek. Mindezek a jelek arra utalnak, hogy egy civil szervezet állhat a migránskaraván szervezése mögött.

A Kelebia–Tompa határátkelőhöz legutóbb 2015. szeptember 16-án vonult ekkora migránstömeg, egy nappal az után, hogy Magyarország lezárta határát, és a fizikai határzár miatt nem tudtak átjutni a röszkei átkelőnél az illegális bevándorlók. Szerbiában jelenleg mintegy hatezer migráns tartózkodik, 2015 óta ilyen nagy számban nem jelentek meg a szerb–magyar határon, inkább a Horvátországgal és a Bosznia-Hercegovinával közös határszakaszon próbáltak meg továbbjutni Nyugat-Európába. Szakértők szerint a hideg idő miatt váltak egyre elszántabbá, ezért próbálkoznak Magyarország felé is.

A migránsok az újságíróknak elmondták, hogy Nyugat-Európában új életet akarnak kezdeni, szülőföldjükön ugyanis nem maradhattak.

Nem ez volt a terv

A menetet a közösségi médiában zárt csoportokban szervezték hetek óta. A tervek szerint péntek hajnalban indultak volna el a magyar határ felé, ám miután a szerb hatóságok felfedték a tervet, korábban indultak el. A szerb rendőrség nem hivatalos információk szerint a múlt éjszaka már több tucat migránst begyűjtött, és rabszállító járművekkel a dél-szerbiai befogadó központba szállította őket.

Az éjszakát is a határkerítés mellett akarják tölteni

Takarókat és hálózsákokat készítettek elő csütörtökön sötétedés után azok a migránsok, akik néhány órával korábban érkeztek a szerb–magyar határra Kelebiához, az éjszakát is a határkerítés mellett szándékoznak tölteni – értesült az MTI tudósítója a helyszínről.

Nemzetközi jogász: A migránsmenet célja, hogy megmutassák, milyen kegyetlenül lépnek fel ellenük

A Szerbiában Magyarország felé indult migránsmenet célja, hogy az európai sajtóba és a világsajtóba minél „drámaibb” képek kerüljenek be arról, Magyarország milyen „keményen, kegyetlenül” lép fel a menedékkérőkkel szemben – jelentette ki Tóth Norbert nemzetközi jogász az M1-nek csütörtök délután.

Tóth Norbert elmondta: Magyarország úgy döntött, hogy ezen a határszakaszon legyen egy műszaki határ, egy kerítés. Vannak tranzitzónák, ahol a lehetőség van menedékkérelmet benyújtani.

A jogász kiemelte: a jogszabályok elég egyértelműek. Magyarország csak úgy engedhetné be ezeket az embereket, ha saját jogszabályait, valamint uniós jogszabályokat sértene. Egy schengeni külső határról van szó, így a schengeni szabályokat be kell tartani – közölte.

A nemzetközi jogász szerint a menetnek kommunikációs, PR-célja van.

Borítékolható, hogy külső segítséget kapnak a migránsok

Horváth József az M1-nek azt mondta: szerinte a röszkei támadás egy főpróbája lehetett a mostani menetnek.

A biztonságpolitikai szakértő szerint a migránsok abban reménykednek, hogy a nők és gyerekek jelenléte miatt a hatóságok át fogják engedni őket a határon.

Horváth József azt is elmondta, borítékolható, hogy külső segítséget kapnak a migránsok, hiszen nem rendelkeznek kellő helyismerettel egy ilyen menet megszervezéséhez. Hozzátette, a biztonsági szervek következő feladata, hogy felderítsék, kik segítik a migránsokat.

Speidl Bianka, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője is úgy véli, hogy a migránsok külső segítséget kaptak a szervezésben. Az M1-en hozzátette, az angol és arab nyelvű kiáltvány megszerkesztése nyugati gondolkodást tükröz.

Véleménye szerint akármilyen békés demonstrációnak is indul a felvonulás, számítani lehet valamilyen jellegű provokációra.

Spöttle: Még több NGO-t mozgósítanának

Georg Spöttle, a Nézőpont Intézet biztonságpolitikai szakértője elmondta, várható volt, hogy lesz folytatása a röszkei esetnek.

Az elemző szerint egyértelmű, hogy a jelenlegi megmozdulást azért szervezték, hogy megpróbálják a nemzetközi figyelmet a magyar határra irányítani. Emellett azt is szeretnék elérni, hogy még több politikust, még több NGO-t mozgósítsanak a magyar határvédelem ellen.

Földi: Mulasztott a szerb határőrség

Földi László, a polgári hírszerzés volt műveleti igazgatója elmondta: a szerb határőrségnek is kötelessége lenne megakadályozni az illegális határátkelést.

Hozzátette, a szerb alkotmány is kimondja, a határátkelés csak megfelelő okmányok bemutatása után történhet meg. Vagyis az, hogy szerb hatóságok csak szemlélői az eseményeknek, azt mutatja, hogy a saját törvényeiket sem tartják be. Földi szerint ennek az az oka, hogy Szerbia szeretne megszabadulni az illegális bevándorlóktól. Úgy gondolják, ha szabad utat engednek a migránsoknak, és Magyarország is így fog tenni, akkor egy időre megszabadulhatnak tőlük.

„Nem könnyű a helyzet”

A menet indulásakor Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára Facebook-oldalán arról számolt be, hogy „bevándorlók indultak szervezett csoportban Szerbia felől Magyarország irányába”.

Kósa Lajos, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának fideszes elnöke csütörtök reggel az M1-en arról beszélt: ezeket a migránskonvojokat szervezik, ez provokáció, tesztelik a magyar határt, hogy hol lehet áttörni.

A magyar határőrök figyelik az eseményeket – tette hozzá. „Nem könnyű a helyzet” – fogalmazott a kormánypárti politikus.

hirado.hu - M1 - MTI