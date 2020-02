Nem maradt az öltözőben

2020. február 7. 00:58

Korózs Lajos kedden a fegyelmezhetetlen magyar gyerekek által terrorizált és naponta répára vert, tudásra szomjazó, csillogó szemű, roma származású gyöngyöspatai fiatalokról szóló sajtótájékoztatója keretein belül egy gyors lefolyású, ám roppant heves idegösszeroppanással jelezte, hogy nem maradt az öltözőben, ő is a pályán tartózkodik, no meg azt is, hogy még a JóIsten is arra teremtette, hogy egy pártban politizáljon a hárommillió magyart lepatkányozó Bangónével.

A jelenetet ott a helyszínen követte végig maga, a kurva erős képek megkomponálásában jeleskedő rehabilitálva reaktivált politikustársa. Döbbent arccal.

Az MSZP ugyanis akkorát akart gurítani, hogy úgy gondolta, pompás ötlet Korózst és Bangónét egyszerre a Fideszre engedni. Persze vannak az örök elégedetlenkedők, a negatívok, a mindig mindenben csak a rosszat látók, akinek semmi sem elég jó.

Ők a legendássá vált sajtótájékoztatóról hiányolták még Kunhalmi Ágit is, hiszen Korózs úr egyfelvonásosát szerintük lehetett volna még fokozni. Például képzeljük el az a jelenetet, hogy miközben Korózs habzó szájjal ordít, aközben Bangóné és Kunhalmi kissé spicces állapotban hisztérikusan nevetgélve a helyesírás szabályai ellen protestálva festegetnek, majd előadnak egy rövid kortárs balettet, végül patkányozva azt követelik, hogy vegyék ki Nyírő Gyula orvosprofesszor összes művét a kötelező olvasmányok közül. Ez a Schilling Árpád munkásságát idéző jelenetsor sajnos elmaradt, no de ne legyünk türelmetlenek, a szocik már négy százalékon állnak, még saját mérhetetlen támogatottsággal rendelkező szövetségesük, a Párbeszéd is igyekezne kibontakozni a toxikus ölelésből, így egészen biztosan számíthatunk hasonló, kétségbeesett performanszokra.

Tóth Bertalan esetleg szerződtethetné még a fehér keresztényeket rémisztő képződményeknek tartó Niedermüllert is vendégművésznek.

Az lenne csak az álomszereposztás.

Korózs Lajos mondatait majdnem elfelejtettem idetenni.

Ezekkel a higgadt és európai gondolatokkal igyekezett hozzájárulni a gyöngyöspatai százmilliós kártérítések ügyéhez, és a romák integrációjáról szóló vitához:

"Hát nem tudok rá mit mondani, hát ez az ember embernek is hitvány, nem parlamenti képviselőnek, embernek is hitvány, odamegy uszítani. Undorom tőle, amit csinálnak, gyűlölőm őket, amit csinálnak, ezért a mentalitásért"

A fenti mondatokat Horváth Lászlóhoz, a térség fideszes országgyűlési képviselőjéhez, meg úgy általában a Fideszhez intézte.

Korózs gondolatait most nem kezdeném kielemezni, a szociológus végzettségű politikus elég egyértelműen fogalmazott. Annyira, hogy szinte az egész ellenzék igyekezett azonnal és pánikszerűen elhatárolódni tőle.

Ami nem csoda.

Persze a szocik mutatványa nem egyszerű improvizáció volt.

Tóth Bertalanék pontosan tudják, hogy maradt még pár százaléknyi szélsőbalos szavazó, akiknek kimondottan tetszenek a fideszes politikusokat nem emberi lényeknek tekintő, gyűlölködő nyilatkozatok.

Nekik udvarolnak, az ő kegyeiket keresi Korózs, Bangóné, és Niedermüller.

Apáti Bence: Mindent a szélsőbalosok kegyeiért

mandiner.hu