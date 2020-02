Újabb tipikus példa a balliberális álhírgyártásra

A 444 „bombasztikus szenzációja” nem más, mint tipikus álhír, egy gyenge hétvégi próbálkozás egy keresztény politikus hiteltelenítésére.

2020. február 8. 16:38

Itt egy újabb tipikus példa a balliberális álhírgyártásra

A Netflix tavaly elérhetővé tett a felületén egy keresztény embereket mélyen sértő, vallásgyalázó filmet. Petíció indult a film eltávolításáért, amit világszerte másfél millió emberrel együtt én is aláírtam a CizitenGO oldalon, sőt, 2020. január 8-án a KDNP alelnökeként egy közleményt is kiadtam, amelyben részben a petíció szövegét is megismételve felszólítottam a Netflixet a petíció figyelembe vételére, a keresztények méltóságának tiszteletben tartására, a film eltávolítására. A Netflix semmit nem lépett, a balliberális média pedig gyártotta a film melletti kampánycikkeit.

Ma a 444 egy úgynevezett „leleplező” írásban igyekezett beszámolni arról, hogy a fenti közleményem nincs a Netflix hivatalos kormányzati megkereséseinek listájában. Nyilván azért nincs, mert nem is kell benne szerepelnie. A közményt a KDNP adta ki, én mint a KDNP alelnöke jegyzem. A petíciót is én írtam alá személyesen. Ezt állítottam korábban, nem többet, nem mást, és ez így is van. Ez link is egyértelműsíti, hogy nem kormányzati megkeresésről, hanem párt nyilatkozatról volt szó, párt alelnöki aláírással: https://kdnp.hu/…/retvari-torolje-musorkinalatabol-netflix-…. Aki tud olvasni, érti, hogy KDNP alelnökként a magam (és az általam alelnökként képviselt párt) nevében tettem egy nyilatkozatot. Mögöttes újságírói szándék kell ahhoz, ha valaki ezt másként akarja értelmezni. A politikában mindennapi műfaj, hogy valakit közleményben szólítunk fel valamire. Számtalanszor tettem meg én is, más is, és volt, hogy nekem is így címeztek politikai üzenetet.

Szily László a 444 újságírója tehát hazudik: egy olyan tartalmú közleményt cáfol meg, amilyen tartalmú közlemény sosem született, hogy ezzel hiteltelenítse azt, aki a keresztények jogaiért nyilvánosan szót emel, aki politikusként is kiáll másfél millió keresztény mellett. Szily László kérjen bocsánatot! (Nem írom meg neki külön levélben, csak itt.)

Azt említenem sem kell, hogy az újságíró-aktivista meg sem keresett a velem kapcsolatos cikk megjelenése előtt. A 444 cikkét persze gondolkodás nélkül átvette az összes balliberális felület, közölve ugyanazt az álhírt, amit Szily megírt. Így működik az igazi, hamisítatlan, balliberális álhírgyártás: hiteltenelítés bármi áron, akár hazugságokkal is.

A módszer a régi: vádolj meg valakit alaptalanul, aztán magyarázkodjon majd ő!

Innen is üzenem, a lejáratási-hiteltelenítési kísérlet nem jött be, nem fogok felhagyni azzal, hogy kiálljak a kereszténygyalázások ellen, még akkor se, ha utána ilyen akciókkal próbálkoznak! A keresztények emberi méltóságának, vallásszabadságának, hitbéli meggyőződésének megsértése továbbra sem tűr szótlanságot!

