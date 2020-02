Történelmet írt az Élősködők - íme a 92. Oscar-gála nyertesei

Az 1917 és a Volt egyszer egy Hollywood című film sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ellenben nagy meglepetésként Bong Dzsun Ho, Élősködők című filmje tarolt. Megemlékeztek Udvardy Anna producerről is.

2020. február 10. 09:52

Történelmi, leginkább így lehetne jellemezni a 92. alkalommal megrendezett Oscar-díjátadót, ahol Bong Dzsun Ho műve, az Élősködők tarolt. Az alkotás az első az amerikai filmakadémia rangos elismerésének történetében, amely nem angol nyelvű filmként diadalmaskodott a legjelentősebb kategóriában.

Az estét két korábbi Oscar-házigazda, Chris Rock és Steve Martin nyitotta meg, mely a Legjobb férfi mellékszereplő díjának átadásával folytatódott, ahol a papírforma érvényesült, Brad Pitt nyerte a szobrot a Volt egyszer egy… Hollywood című filmben nyújtott alakításáért. A gála folyamán az in-memoriam vetítések során megemlékeztek Udvardy Annáról is, aki a Mindneki című film producereként három éve vett át Oscar-díjat. Brad első jelölését a 12 majom című (1995) sci-film kapcsán kapta, majd jelölték a Benjamin Button különös élete (2008) és a Pénzcsináló (2011) című filmjeiért is.

Színészként először ismerte el az akadémia, miután producerként már díjazták a 12 év rabszolgaság (2013) című filmért. Pitt a nézőtéren ülő rendezőnek, Quentin Tarantinónak és a film másik sztárjának, Leonardo DiCapriónak is megköszönte a díjat, amelyet végül gyerekeinek ajánlott. A ceremónia első díjai között adták át a legjobb animációs film trófeáját a Toy Story 4. és a legjobb rövid animációnak járó Oscart a Hair Love alkotóinak. A gálát idén is házigazda nélkül rendezték meg, a műsor felvezetéseként Janelle Monae énekelt egy dalt az Egy kivételes barátból, és a széksorok között táncolva a film főszereplőjének, Tom Hanksnek a fejébe nyomta keménykalapját.

Az énekesnőhöz később Billy Porter is csatlakozott a színpadon. Kisebb meglepetésre az Élősködők című dél-koreai film kapta a legjobb eredeti forgatókönyvnek járó díjat, míg a legjobb adaptált forgatókönyvnek járó elismerést a Jojo Nyuszi című alkotásnak ítélték oda. A legjobb eredeti forgatókönyvért járó díjat a koreai thriller-vígjáték rendezője, Bong Dzsun Ho és írótársa, Han Dzsin Von vehette át, míg a legjobb adaptált forgatókönyvért járó Oscar-szobrot a Jojo Nyuszi rendezője és egyik főszereplője, az új-zélandi Taika Waititi kapta.

A legjobb élőszereplős rövidfilm a The Neighbors’ Window lett, a legjobb díszletért járó díjat a Volt egyszer egy… Hollywood, a legjobb jelmezért odaítélt Oscart pedig a Kisasszonyok című kosztümös film kapta. Laura Dern vehette át a legjobb női mellékszereplő Oscar-szobrát a Házassági történet című válási drámában nyújtott alakításáért. Dern mellett Kathy Bates (Richard Jewell), Scarlett Johansson (Jojo Nyuszi), Florence Pugh (Kisasszonyok) és Margot Robbie (Botrány) versengett még a filmakadémia díjáért ebben a kategóriában. A legjobb dokumentumfilm Oscar-szobrát Az amerikai gyáregység alkotói, a magyar származású Steven Bognar, Julia Reichert és Jeff Reichert vehették át a Dolby Színházban. A film a Barack Obama volt amerikai elnök és felesége, Michelle Obama által alapított Higher Ground produkciós cég első munkája. A Netflixen látható film egy ohiói autószélvédő-gyárról szól, amelyet egy kínai befektető üzemeltet. Számos témával foglalkozik, köztük a munkások jogaival, a globalizáció kérdéseivel és az automatizálással.

A rövid dokumentumfilmes mezőnyből az Afganisztánban forgatott Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl) című, gördeszkázni tanuló lányokról szóló produkció nyerte a díjat. Roger Deakins kapta a legjobb operatőrnek járó díjat a vasárnapi Oscar-gálán Los Angelesben, a brit alkotó az 1917 című háborús film fényképezéséért vehette át az amerikai filmakadémia elismerését. Deakinst 15. alkalommal jelölték, és ez a második Oscar-díja a Szárnyas fejvadász 2049 után. Az 1917 kapta a legjobb hangkeverés díját is, míg a hangvágásért járó Oscar-díjat Az aszfalt királyai című filmnek ítélték oda, csakúgy, mint a legjobb vágásért járó elismerést. A várakozásoknak megfelelően az Élősködők című dél-koreai alkotás, Bong Dzsun Ho rendező műve kapta a legjobb nemzetközi film Oscar-díját az amerikai filmakadémia gáláján Los Angelesben vasárnap. Ez az első alkalom, hogy koreai filmnek ítélték oda az Oscar-díjat ebben a kategóriában, amelynek eddig a legjobb idegen nyelvű film volt a neve. A vizuális effektusokért az 1917 című háborús filmet jutalmazták a 92. Oscar-gálán, a smink és frizura kategóriájában pedig a Botrány alkotóit ismerték el a díjjal.

A legjobb filmzene a Joker című alkotásé lett, a díjat az izlandi zeneszerző, Hildur Gudnadóttir kapta. A legjobb betétdal a Rocketman című filmből az (I’m Gonna) Love Me Again lett, a világhírű énekest, Elton Johnt és Bernie Taupint jutalmazták érte. Joaquin Phoenix, a Joker című film főszereplője kapta a legjobb színésznek járó díjat. A legjobb színésznő pedig Renée Zellweger, aki a Judy című filmben nyújtott alakításáért nyerte el élete második Oscar-díját. Nagy meglepetésre az Élősködők című dél-koreai alkotás kapta a legjobb filmnek járó díjat a 92. Oscar-ceremónián vasárnap Los Angelesben.

Bong Dzsun Ho műve az első az amerikai filmakadémia rangos elismerésének történetében, amely nem angol nyelvű filmként diadalmaskodott a legjelentősebb kategóriában.

MTI