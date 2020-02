A koronavírus esetében nem kell világjárványtól tartani

Tovább nőtt az új koronavírusos megbetegedések száma. A szakértők szerint azonban nem kell világjárványtól tartani, ellenszer még mindig nincs.

2020. február 10. 13:18

Karanténba zárt utazók, egészségügyi maszkot viselő járókelők, újabb és újabb fertőzöttekről szóló hírek. Az új koronavírus az egész világon riadalmat kelt, bár a szakemberek szerint nincs ok az ijedtségre, világméretű járványtól nem kell tartani. A kínai hatóságok december 31-én értesítették a WHO-t, az ENSZ Egészségügyi Világszervezetét arról, hogy megsokszorozódott a tüdőgyulladáshoz hasonló megbetegedések száma Vuhan városában. A kórnak ekkor már halálos áldozata is volt. A WHO január 9-én bejelentette, hogy a járványos betegséget egy új típusú koronavírus okozza, amely ugyanabba a víruscsaládba tartozik, amelybe a SARS és a MERS.

1960-as évek óta ismert vírusok

„A koronavírusok az 1960-as évek óta ismert vírusok, amelyek állati rezervoárral bírnak, tehát állatról emberre terjednek, illetve emberről emberre közvetlenül tudnak terjedni” – mondta az M1 Világ című műsorában Dr. Galgóczi Ágnes, az NNK osztályvezetője. A kínai állami média a járvány kitörése után csak hetekkel később jelentett először a terjedő koronavírusról, így sok érintett nem is sejtette, hogy bajban lehet vagy másokat is bajba sodorhat. A kínai hatóságok pedig csak január 23-án, hetekkel az első megbetegedések után helyezték vesztegzár alá Vuhant. Addigra a vírus már kiszabadult a városból. Január végére a fertőzés már minden ember által lakott kontinensen megjelent.

A más országokban előforduló esetek azonban egyelőre mind visszavezethetők Kínába: a páciens vagy ott járt vagy kapcsolatba került egy olyan beteggel, aki ott kapta el a vírust. A szakemberek szerint ez arra utal, hogy a fertőzés terjedését eddig sikerült nyomon követni, a betegeket pedig elkülöníteni, ami a megelőzés szempontjából nagyon fontos.

A szakemberek szerint az eddigi adatok alapján a vírus nem tartozik az igazán veszélyes kórokozók közé.

Nem okoz nagyobb kockázatot, mint az influenza

„A tudomány mai ismeretei szerint egy fertőzött beteg 2-3 embert tud megfertőzni. Ha ezt összehasonlítjuk azzal, hogy egy influenzás beteg 7-8 embert, egy kanyarós beteg pedig akár 17-18 embert is megfertőzhet, egyelőre nem okoz nagyobb kockázatot, mint egy influenza megbetegedés” – mondta Galgóczi Ágnes.

A halálozási arány a WHO adatai szerint mindössze 2 százalék. A szakemberek azonban arra figyelmeztetnek, hogy járványügyi szempontból még nem áll elegendő adat rendelkezésre, így a vírus megítélése idővel változhat. Január végén a WHO a fertőzés terjedése miatt kihirdette a nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet. Számos ország hazautaztatta Kínából állampolgárait, és elkülönítette őket, amíg meg nem bizonyosodtak arról, hogy vírusmentesek. A fertőzésgyanús eseteket karantén alá helyezik, a szállító járműveket fertőtlenítik. A reptereken a Kínából érkező járatok utasait fokozottan ellenőrzik. A 2003-as SARS járvány ugyancsak Kínából indult. Az is egy állatról emberre és emberről emberre terjedő koronavírusos fertőzés volt, ami 37 országban okozott megbetegedéseket.

„A kínai piacokon mindent meg lehet venni, mindenféle vadállatot, egzotikus állatot, amit a kínaiak elfogyasztanak, feldolgoznak. És közeli kontaktusban vannak ezekkel az állatokkal, tehát megvan annak a lehetősége, hogy a vírus az állati szervezetekről az emberhez adaptálódjon, és emberei fertőzéseket tudjon kialakítani” – hangsúlyozta az NNK osztályvezetője. Kína a koronavírus járvány miatt átmenetileg betiltotta a vadkereskedelmet, de sokak szerint végleges tiltásra volna szükség. Az ország a legális és az illegális vadkereskedelem legnagyobb piaca, és az ellenőrizetlen forrásból származó állati termékek az emberre is veszélyes vírusok terjesztői lehetnek.

M1