Szijjártó: Hazánkat komoly megbecsülés övezi a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnél

Magyarországot nagyon komoly megbecsülés övezi a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnél (NAÜ), mert nagyon sokat és eredményesen tett annak érdekében az elmúlt években, hogy saját területén és globálisan is garantált legyen a nukleáris létesítmények védelme, biztonsága – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a NAÜ Nukleáris Védettségi Nemzetközi Konferenciáján elmondott felszólalásában.

2020. február 10. 14:59

A paksi atomerőművel kapcsolatban is elismerésben részesül Magyarország a NAÜ-nél, mert továbbépítése egy igazi nemzetközi projektté nőtte ki magát. A projekten belül az orosz fővállalkozók mellett immár jelentős amerikai, német és francia cégek is nyertek tendereket, és be fognak kapcsolódni az építésbe, így egy nagy kelet-nyugati gazdasági együttműködési platformmá vált a nukleáris energia terén, ami egészen kiváló pozíciót ad Magyarországnak – mondta a miniszter.

A nemzetközi politikai diskurzus legnagyobb része alapvetően a klímapolitikáról folyik, hiszen az európai uniós és a világpolitika napirendjét is uralja az a kérdés, hogy hogyan sikerül a károsanyag-kibocsátást csökkenteni, és hogyan lehet az európai és globális klímapolitikai célokat elérni – jegyezte meg Szijjártó Péter.

„Mára bebizonyosodott, hogy a nukleáris energia használata nélkül a klímacélok elérése gyakorlatilag lehetetlen. Magyarország élen jár ebben a kérdésben, hiszen éppen előkészítjük Magyarországon újabb atomerőművi blokkoknak a felépítését, ezzel gondoskodunk arról, hogy az ország energiaellátása hosszú távon is biztonságos legyen, és meg tudjuk védeni a rezsicsökkentés vívmányát. A paksi atomerőmű kapacitásának fenntartása, illetve bővítése a magyar energiabiztonság és az alacsony energiaárak legfontosabb garanciája” – mondta.

„Ezért mi továbbra is azt az álláspontot képviseljük, hogy a nukleáris energiával szembeni bármilyen diszkrimináció megengedhetetlen, valamint hogy minden országnak joga van a saját nemzeti energiamixét magának összeállítania, vagyis minden országnak joga van meghatározni, hogy milyen energiaformát milyen mértékben és arányban akar használni. Magyarország az atomenergiának és a megújuló energiaforrásoknak – azon belül is a napenergiának – köszönhetően fogja tudni elérni azokat a klímacélokat, amelyeket részben nemzeti, részben európai alapon meghatároztak” – szögezte le.

Ugyanakkor a nukleáris energia szempontjából a nukleáris védettségnek komoly szerepe van, ami azt jelenti, hogy az atomerőműveket és a nukleáris intézményeket meg kell védeni a külső biztonsági kockázatoktól, tehát azzal, hogy a terrorizmus sajnos egyre szélesebb körben van jelen a világban, úgy nyilvánvalóan a nukleáris létesítmények és anyagok védelmét is meg kell erősíteni – mondta.

Magyarország társelnöke a Nukleáris Védettségi Kontaktcsoportnak (NSCG), és jövőre Magyarország rendezi a Nukleáris Terrorizmus Elleni Globális Kezdeményezés (GICNT) következő, magas rangú értekezletét. Ez a két tény is világosan mutatja, hogy világszerte elismerés övezi Magyarország erőfeszítéseit, amelyeket a nukleáris védettség megteremtése érdekében tesz – hangoztatta Szijjártó Péter.

MTI