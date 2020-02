Index a víz alatt

2020. február 11. 00:34

A leghitelesebb, legautentikusabb, legprofesszionálisabb portál, az ellenzék zászlóshajója, a szakszerűség és a szakma utólérhetetlen csúcsa, az objektív és semleges tájékoztatás utolsó bástyája úgy tűnik, már megint a víz alá merült. A mélytengeri szakértő szerkesztők a címet persze hamar eltávolították, de azért itt marad emlékbe a mű, hiteles címével, ellentengernagyok és liberális matrózok legnagyobb örömére.

Nekünk meg csak az marad, hogy dúdoljunk egy jót: We all live in a yellow submarine, Yellow submarine, yellow submarine.

Index