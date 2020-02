Környezetvédelem és atomenergia

Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) adatai arról tanúskodnak, hogy az atomerőművek működése teljes élettartamukra vetítve átlagosan mindössze 12 gramm szén-dioxid-kibocsátással jár kilowattóránként.

2020. február 11. 09:01

Az Európai Bizottság úgy számol, hogy az új paksi blokkoknak köszönhetően megtérül a befektetett összeg, a blokkok által előállított villamos energiából származó bevétel pedig fedezni fogja a hulladékkezelés és a majdani leszerelés költségeit, sőt profit is várható. Ráadásul a szén-dioxid-kvóta értéke a Paks II. megépítését célzó szerződéskötés óta sokszorosára növekedett, ezért a hozam is sokkal nagyobb lehet – írja véleményében Hárfás Zsolt energetikai mérnök, okleveles gépészmérnök az atombiztos.blogstar.hu szerzője. Őt kérdezte a Présház.

- Mérnök úr, Ön azt állítja, az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) adatai arról tanúskodnak, hogy az atomerőművek működése teljes élettartamukra vetítve átlagosan mindössze 12 gramm szén-dioxid-kibocsátással jár kilowattóránként, és ez magában foglalja például a berendezések gyártását és a leszerelésükkel járó szén-dioxid-kibocsátást is. Ezzel szemben egyes politikusoktól itthon azt hallhatjuk, hogy a nukleáris energia teljes életciklusra vetített karbonlábnyoma alig kisebb, mint a gázerőműveké és sokkal nagyobb, mint a szél- vagy naperőműveké. Hol van az igazság?

- A hazai atomellenes politikusok és szervezetek valótlanságokat állítanak. Jórészt önös politikai megfontolásokból folyamatosan félretájékoztatják a közvéleményt. A választópolgárok joggal várhatnák el a politikusoktól, hogy kijelentéseiket számszerű tényekkel és szakmai érvekkel támasszák alá. Sajnos, nem ez történik. Az atomellenes politikusok – finoman fogalmazva – valótlan állításaival szemben álljanak itt az egyes erőműtípusok konkrét kibocsátási adatai. Tény, hogy az atomerőművek teljes életciklusra vonatkoztatott kibocsátása átlagosan csak 12 g/kWh, miközben a gázerőműveké 490 g/kWh. Nem gondolom, hogy a 12 gramm nagyon közelében lenne a 490 grammnak, mivel a két szám között közel negyvenegyszeres a különbség. Ha pedig a nap- és szélerőművekkel hasonlítjuk össze az atomerőműveket, akkor azt láthatjuk, hogy az atomerőművek kibocsátása 12 g/kWh teljes életciklusuk során, a szélerőműveké 11-12 g/kWh, a naperőműveké pedig 41-48 g/kWh. Mindezekre tekintettel úgy gondolom, rendkívül fontos, hogy a nemzeti érdekeket szem előtt tartó, felelős gondolkodású politikusok és szakemberek elmondják a véleményüket.

Mérnökként számomra az egyetlen mércét a szigorúan vett tények jelentik. Ezért hét évvel ezelőtt felvállaltam, hogy nyíltan és őszintén beszéljek a valós hazai és nemzetközi energetikai és atomenergetikai helyzetről. Egyetlen dolgot tartok szem előtt, hogy mi az ország érdeke, ezért a legjobb szakmai meggyőződésemen kívül semmi más nem befolyásol.

- Nemrég egy amerikai tanulmány arra hívta fel a figyelmet, hogy a németországi atomerőművek leállítása miatt a kieső villamos energiát ott fosszilis erőművekkel pótolják, és az általuk okozott légszennyezés évi 1100 ember idő előtti haláláért felelős. A magyarországi zöldek ezeket a tényeket is elhallgatják... Azt is hallani, hogy ha kevés a napsütés és a szél sem elég intenzív, akkor bizony a németek elfogadják a részben atomerőművek által termelt áramot Franciaországtól, Csehországtól vagy Svédországtól. Nem képmutatás ez?

​- A német zöld energiaforradalomnak, az Energiewendének nagyon súlyos következményei vannak. Én ezekről évek óta folyamatosan beszélek, ugyanis mérnökként elengedhetetlennek tartom, hogy az energiapolitikai döntésekről és annak következményeiről őszintén és egyenesen beszéljünk. Miközben a hazai zöldek arról hozsannáznak, hogy Németországban a villamosenergia-termelés 46 százalékát már a nap- és szélerőművek termelik meg, az érem másik oldaláról soha nem beszélnek!

Például mélyen hallgatnak arról, hogy a hektikusan termelő megújulók miatt még mindig nagyon magas a szénerőművek termelése. Mi több, a német szénerőművek kedvéért falvakat, templomokat rombolnak le, temetőket számolnak fel. Arról sem esik szó, hogy a német megújulók éves szinten mintegy 27 milliárd eurós támogatást kapnak, és ennek következményeként Európában Németországban a legdrágább a villamos energia ára. Egy berlini lakossági fogyasztó átszámolva csaknem110 forintot fizet kilowattóránként, miközben egy budapesti csak 38-at. De beszélhetnénk még a német fogyasztói korlátozásokról, vagy éppen a francia villamosenergia-importról is, amelynek döntő része atomerőművekből származik. Arról sem igazán hallunk, hogy a még mindig nagyon magas fosszilis részarány miatt a németek már korábban elbukták az idei évre tervezett 40 százalékos kibocsátás-csökkentési célkitűzésük teljesítését…

A német RWE AG széntüzelésű erőműve - ft.com

Angela Merkel német kancellár nemrég arról beszélt, hogy az Európai Uniónak erős jelzést kell küldenie a világnak a klímaváltozás ügyében. Nos, Németország a tavalyi év utolsó napján, december 31-én üzent is a világnak! Politikai alapon leállította a klímabarát villamos energiát biztosító soron következő atomerőművi blokkot is. Csak hogy jól értsük: miközben a németek a klímavédelem bajnokainak állítják be magukat, atomerőműveket állítanak le, amelyek klímabarát módon termelnek.

A helyzet fonáksága miatt egyébként már ott is egyre többen emelik fel a hangjukat. Örömömre szolgál, hogy az évek óta általam is nagyon sok helyen hangoztatott németországi következményekről egyre többet írnak és beszélnek a hazai sajtóban. Például a kérdésben említett amerikai tanulmányról az origo.hu-n és a Magyar Nemzetben is beszámoltam és erről az index.hu, vagy éppen a HVG is írt. Ez azt mutatja, hogy egyre nehezebb eltitkolni a rövidlátó német energiapolitika következményeit… Ez ismét csak azt erősíti meg, hogy folytatni kell a szakmai alapú tájékoztatást.

- A két új paksi blokk beüzemelésével évente 17 millió tonna szén-dioxid-kibocsátás válik elkerülhetővé, amivel Magyarország hozzájárul a globális klímavédelmi célok teljesüléséhez. Hogyan értethető meg a társadalommal, hogy az atomerőművek a klímavédelmi célok miatt egyszerűen nélkülözhetetlenek?

- A társadalomnak világosan látnia kell azt, hogy az energia- és klímapolitikai döntések megalapozása alapvetően szakmai kérdés. A hozzáértő és felelősen gondolkodó szakemberek és nemzetközi szervezetek egyetértenek abban, hogy a globális klímavédelmi célok elérése érdekében a villamosenergia-termelésben az atomerőművek és a megújulók jelentős fejlesztésére, a fosszilis, különösen a szénerőművek termelésének radikális csökkentésére van szükség. Jelenleg csak egy helyes út van: az atomerőművek és a megújulók közös útja. Egyértelműen kijelenthető, hogy atomerőművek nélkül nem lehet eredményes a klímaváltozás elleni küzdelem. Örvendetes tény, hogy a jelenleg üzemelő atomerőműveknek köszönhetően évente 2 milliárd tonna szén-dioxiddal kevesebb kerül a légkörbe!

