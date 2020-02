A Határtalanul! program új pályázati kiírásai

Elérhetővé váltak a magyarországi iskoláknak a külhoni osztálykirándulásokat finanszírozó "Határtalanul!" program következő tanévének pályázati kiírásai.

2020. február 11. 16:01

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden Budapesten, sajtótájékoztatón. kiemelte, az idei tanévre rekordszámú jelentkezés érkezett, aminek eredményeként 101 ezer, többségében hetedik osztályos diák összesen 450 ezer vendégéjszakát tölt el a környező országokban.

Az idén induló program célja változatlanul az, hogy megerősítse a fiatalok hazaszeretetét, magyar identitását és a külhoni magyarokkal ápolt kapcsolatrendszerét - fejtette ki az államtitkár.



Hangsúlyozta, a magyar kormány finanszírozásával működő program intenzitása 100 százalékos, vagyis a nyertes pályázók összes költségét fedezi az állam. Az iskolák a következő tanévben a korábbi 5-6 millió forint helyett már 6-7 millió forintot nyerhetnek el az utazások finanszírozására - tette hozzá.



Potápi Árpád emlékeztetett, a 2010-ben elindított "Határtalanul!" az egyik legrégebbi és legsikeresebb nemzetpolitikai program, amelynek elsődleges célja, hogy a magyar fiatalok iskolás éveik alatt legalább egyszer eljuthassanak egy határon túli magyarlakta területre.



Az elmúlt tanévekben összesen mintegy 300 ezren éltek ezzel a lehetőséggel, akikhez több mint 100 ezer diák csatlakozik a jelenleg tartó iskolaévben - mondta. Megjegyezte, a kabinet éves szinten mintegy 5,3 milliárd forinttal támogatta a programot az előző egy-két tanévben.



Az államtitkár kitért arra is, hogy 2020 az erős magyar közösségek éve, amelynek kiemelt eleme a "Határtalanul!"; ennek keretében konferenciákat, rendhagyó tanórákat és vetélkedőket szerveznek. A program újdonságaként említette, hogy ez évtől pedagóguscsoportok is pályázhatnak tanulmányutakra.



Potápi Árpád a programot támogató két kiadványra is felhívta a figyelmet: a Rákóczi nyomában - Kárpát-medence útikönyv, valamint a Magyarság Háza és a Székelyföldi Legendárium gondozásában készült Bakancslista füzet egyaránt segítséget nyújt a fiataloknak az utazásukban.



A kormány képviselője szólt arról is: a Nemzetpolitikai Kutatóintézet egy tavaly, év végén készült felméréséből kiderült, hogy a magyar fiatalok legalább 78 százaléka járt már valamelyik határon túli területen, 62 százalékuknak pedig van határon túli barátjuk.



Erdélyi Rudolf Zalán, a "Határtalanul!" programot lebonyolító Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója elmondta, az új pályázati kiírást széles társadalmi egyeztetés előzte meg, aminek eredményeként egyszerűsítették a pályázati dokumentációkat és gyorsították a kifizetéséket.



Kiemelte, a program nagy hangsúlyt fektet a résztvevők biztonságára, ennek része például, hogy - egy a Belügyminisztériummal kötött megállapodás alapján - külön ellenőrzik a diákokat szállító buszok állapotát.



A vezérigazgató szintén fontosnak nevezte, hogy az iskolák az utazásra, valamint a pedagógusok napidíjára is a korábbinál magasabb összegekre pályázhatnak.



MTI