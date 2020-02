Nanna, nanna, Donáth Anna

2020. február 12. 00:43

Donáth Annát jelölték az év EP-képviselője díjra. Igen.



Nem, az előzetes várakozások ellenére végül nem a Munkás-paraszt Hatalomért emlékérem elnyerésére terjesztették fel.



A díj, ezzel együtt a díjra való felterjedés (terjesztődés, jelölődés) jelentős eredménynek számít, hiszen minden bizonnyal valamilyen irányú teljesítmény az előfeltétele, ez pedig az EP képviselők között nem számít bevett gyakorlatnak.



Donáth Anna tehát teljesítményt nyújtott és esélye nyílik elnyerni a közösségi médiát legjobban használó (sic!) képviselőnek járó díjat. Nagy szerencséje, hogy Gyurcsány Ferenc nem volt a versenytársai között.



Más díjak is léteznek egyébként (pl. ételbiztonság, energia, egészség), többségük mellett fel is van tüntetve egy-egy ismert multi vagy globális gittegylet logója, jobb is ha nem tudjuk, hogy miért.



A lényeg, hogy végre összeállt a kép és látjuk, hogy miben áll a tisztes Európai Parlament tisztes képviselőinek tevékenysége. A legfontosabb feladatuk a beosztás elkészítése lehet - fontos előre egyeztetni, hogy a parlament melyik ülésén ki vegyen részt, nehogy véletlenül tizenhárom főnél egyszerre jöjjenek össze a szeánszra - olyan kivételes eseteket leszámítva persze, amikor mondjuk a magyar vagy lengyel kormányokat lehet átszellemülten megátkozni.



Ezen felül nagy figyelmet kell szentelniük a fizetések és egyéb hivatallal összefüggő juttatások felvételére - ezen feladat iránt egyébként mindegyikük különös gonddal viseltetik.



A laikus szemlélő számára ezek mellett még kitűnik egy igen jelentős feladat is: jelentések készítése, jelentések felolvasása, jelentések meghamisítása és elfogadása. Fontos, hogy a jelentések legnagyobb része álljon is meg ezen a szinten, legyen elfogadva, legyen szeretetteljes egyetértés és legyen feltéve mindegyik a polcra egy nagy piros "Elfogadva" címkével.



Most akkor megtudhattuk azt is, hogy munkájukat megkoronázandó, szerény díjakkal tüntetik ki egymást, kit-kit érdemei alapján, ha pedig ilyesmivel nem rendelkeznek, akkor ki lehet találni olyan díjakat is, amelyek ilyesmit nem igényelnek (lásd pl. a közösségi médiát legjobban használó képviselő).



Gratulálunk Donáth Annának, hogy ilyen gyorsan sikerült beilleszkednie ebbe a közösségbe, valószínűleg sok új barátot és barátnőt szerzett, reméljük továbbra is hasonló erőbedobással folytatják munkájukat az európai emberekért.



Ja, és erről jut eszembe: Oscar-díj rekorder lett a Paraziták című film. Bár e sorok szerzője nem látott belőle egy képkockát sem, de a címe alapján nem kizárt, hogy a fentiekről szól, úgyhogy mindenkinek szeretettel ajánljuk!

Nagy B. Ödön: Donáth lehet a közösségi médiát legjobban használó EP-képviselő!

