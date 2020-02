Újabb nemzeti konzultációt jelentett be Orbán Viktor

Értesüléseink szerint a balatonfüredi kihelyezett frakcióülésen újabb nemzeti konzultációt jelentett be Orbán Viktor. A miniszterelnök megtartotta szokásos zártkörű beszédét a Fidesz-KDNP frakció képviselőinek.

2020. február 12. 23:52

Ahogyan arról a mai nap folyamán a Fidesz-frakció is beszámolt, a kihelyezett balatonfüredi frakcióülésen a szokásokhoz híven ez alkalommal is felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök, aki többek között a kormány és a frakció előtt álló feladatokról tájékoztatja a képviselőket. Az értékelésen túl azonban ez alkalommal is tartogattak újdonságot a miniszterelnök szavai, információink szerint újabb nemzeti konzultációt indít a kormány.

Orbán Viktor véleménye szerint, a kormány az elmúlt tíz évben sok jelentős kérdésben kikérte a magyar emberek véleményét és közös döntéseik igazolták a nemzeti egyetértés erejét. Információink szerint ez alkalommal fő témának a miniszterelnök azt a problémát fogalmazta meg, hogy egyes aktivistacsoportok számára az erőszakos bűnözők jogai fontosabbak lettek a törvénytisztelő emberek jogainál, ezért erről a magyar embereket is meg kell kérdezni.

A miniszterelnök tájékoztatása szerint a nemzeti konzultáció keretein belül ez alkalommal több témában is kikérik majd az emberek véleményét, a kormány tudni szeretné, hogyan vélekednek a magyarok az iparággá vált börtönbiznisz, a feltételes szabadságra bocsátás szigorítása, a Szeviép-ügy kapcsán felmerült bírói korrupció gyanújáról és a gyönyöspatai romák kártérítése kapcsán felszínre került kérdésekről.

Orbán Viktor elmondta, a konkrétumokról Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatja majd a nyilvánosságot a holnapi kormányinfó keretein belül.

MTI