Az ország lakosságának 80 százaléka támogatja a Liget Budapest Projekt teljes körű megvalósítását

A felmérésben résztvevő válaszadók 84 százaléka szerint fontos, hogy új, korszerű kulturális intézmények is kerüljenek a Városligetbe úgy, hogy közben a zöldfelületet is növelik és megújítják.

2020. február 14. 13:12

A Városliget megújítására vonatkozó konkrét tervek ismeretében Magyarország lakosságának 80 százaléka támogatja a Liget Budapest Projekt teljes körű megvalósítását. A válaszadók túlnyomó többsége szerint a Projekt teljes programját végre kell hajtani, mert az jelentősen javítaná Magyarország hírnevét és a projekt befejezésének megakadályozásával nemcsak Budapest, hanem az egész ország veszítene. A megkérdezettek négyötöde egyetért azzal, hogy a Városligetben épüljön fel az Új Nemzeti Galéria, a Magyar Innováció Háza és a Városligeti Színház is – derült ki az országos kutatásból. A Városliget Zrt. megbízásából az Inspira Research Group készített közvélemény-kutatást a Liget Budapest Projektről, a kutatás adatait személyes interjúk során rögzítették egy ezer fős, reprezentatív országos mintán, a megkérdezettek a tervezett új épületekről alkothattak véleményt.

Új Nemzeti Galéria

Baán László, a projekt miniszteri biztosa elmondta: Ez a felmérés a harmadik olyan közvélemény-kutatás volt, amely szerint – a konkrét tervek ismeretében – a megkérdezettek döntő többsége támogatja a Liget Budapest Projekt megvalósulását. 2016-ban az Ipsos, az elmúlt év végén pedig szintén az Inspira Research kérdezte meg a budapestieket a projektről. Az előbbi szerint 2016-ban a fővárosiak kétharmada, az utóbbi szerint pedig tavaly decemberben már több mint 70 százaléka támogatta a Városliget átfogó és komplex megújítását, azaz a Liget Budapest Projektet. Ezen adatok, valamint a projekt keretében már eddig átadott fejlesztések egyértelműen pozitív fogadtatása a miniszteri biztos szerint azt bizonyítja, hogy ha az embereket a Liget projekt valóságáról, s nem pedig az arról sugallt, gyakran politikailag motivált negatív képről kérdezik, akkor úgy Budapesten, mint országosan a döntő többség támogatja a Liget projekt teljes körű megvalósítását.

Néprajzi Múzeum

Köztük az Új Nemzeti Galéria megépítését is, amely Baán László szerint a Városliget megújításának központi jelentőségű, a projekt nemzetközi fogadtatása szempontjából legfontosabb épülete. A miniszteri biztos álláspontja szerint a Galériának a kiviteli tervek alapján most elkészített pontos és végleges látványtervei is megerősítik, hogy megvalósításával Budapest és az ország számára egy lenyűgöző szépségű és minőségű új kulturális intézmény jönne létre. Baán László kiemelte, hogy reméli, a főváros új vezetése valóban kész a valós tényeken alapuló szakmai párbeszédre, valamint a főváros és az ország többségi véleményének figyelembe vételére ebben a nemzeti jelentőségű ügyben.

Városligeti Színház

A kutatás módszertanáról és a mintavételről Géczi Tamás, az Inspira Research Kft. ügyvezető partnere elmondta: „A tavaly év végén végzett kutatáshoz hasonlóan laptoppal támogatott, kérdezőbiztosok által végzett személyes megkérdezés során a válaszadók a Liget Projekt látványtervei alapján először a tervezett épületeket, majd (több szempont szerint) a Liget Projekt egészét értékelték, ám ezúttal az 1000 fős minta országos volt. Így megállapítható, hogy a kutatás eredménye a Liget Budapest Projekt országos megítélését tükrözi, s egyben megerősíti a korábbi budapesti mintájú reprezentatív felmérést, mely alapján a fővárosiak több mint kétharmada támogatta a Városliget megújítását.”

A mostani, országos léptékű, reprezentatív kutatás legfontosabb megállapítása, hogy a konkrét tervek ismeretében a 18 év feletti hazai lakosság 80 százaléka támogatja a Liget Projekt teljes körű megvalósítását. A válaszadók 84 százaléka szerint fontos, hogy új, korszerű kulturális intézmények is kerüljenek a Ligetbe, oly módon, hogy közben a Liget zöldfelületeit is növelik és megújítják, az új épületeket pedig lebontott épületek vagy parkolók helyén építik fel: pontosan úgy, ahogyan az a Projekt terveiben szerepel. Megerősíti ezt, hogy a válaszadók 86 százaléka szerint a tervezett új épületek megvalósítása a Városliget eddigi állapotához képest pozitív irányú változást jelentene.

Magyar Innováció Háza

A válaszadók nagy többsége szerint a Liget Budapest Projekt teljes programját végre kell hajtani, hiszen az jelentősen javítaná Magyarország hírnevét, és a projekt befejezésének megakadályozásával nemcsak Budapest, hanem az egész ország veszítene. A megkérdezettek 82 százaléka szerint Budapest kulturális hírnevét és nemzetközi turisztikai vonzerejét kedvezően befolyásolják a Liget Budapest Projekt keretében tervezett új épületek, míg a válaszadók 77 százaléka szerint az ország veszítene azzal, ha a Liget projekt félbeszakadna és nem az eredeti tervek szerint, teljes egészében valósulna meg. 82 százalék szerint a Városliget megújításával az egész ország és a jövő nemzedékek számára épülnek olyan épületek, melyek Magyarország fontos jelképeivé is válhatnak a jövőben.

Magyar Zene Háza Fotók: Liget Budapest Projek

A válaszadók 75 százaléka szerint a Városliget megújítását szolgáló Liget Budapest projekt nem csupán fővárosi, hanem országos, nemzeti ügy. Megerősíti ezt, hogy országszerte már közel 50.000-en írták alá azt a Nagykanizsáról indult petíciót, amely arra kéri a Kormányt, hogy tegyen meg mindent a Liget Budapest projekt megmentéséért. A Szabó László, nagykanizsai nyugdíjas mérnök által indított felhívás szerint a főváros új vezetése meg akarja akadályozni az utóbbi száz év legnagyobb kulturális fejlesztésének magvalósítását. A petíció szerint azonban „Budapest nem csak a budapestieké, Budapest az egész országé, így ez mindenki javára és hasznára válik, mert Budapest a Nemzet Fővárosa”. Eddig Magyarország több mint 400 településéről írtak alá a petíciót, továbbá öt kontinensről, szerte a világból: Budapesttől Londonig, Székelyudvarhelytől New Yorkig, Dunaszerdahelytől Tokióig, Szabadkától Sydney-ig, Csáktornyától Sao Paoloig fogtak össze a Liget projekt megmentéséért.

