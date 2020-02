Ellenségek koalíciója

Molnár Csaba, a DK alelnöke 2012-ben még a legfőbb ügyésztől követelte a Jobbik betiltását, most azonban pártja, akárcsak a többi baloldali politikai szervezet, tovább erősítené a tavaly ősszel már kipróbált összefogást a néppártosodó radikálisokkal. A hatalom érdekében kötött választási koalíció a másik oldalról nézve is visszatetsző, hiszen nem volt olyan régen, amikor a jobbikosok az utcán skandálva követelték: Gyurcsány Ferenc legyen fegyenc!

2020. február 15. 12:53

Az utóbbi napokban, hetekben több ellenzéki politikus is beszélt arról, hogyan képzeli a teljes ellenzéki összefogást a 2022-es országgyűlési választásokra. Voltak, akik egy, mások két országos listáról elmélkedtek, de valamennyi nyilatkozatban közös volt a teljes, a szélsőjobbtól a szélsőbalig terjedő választási koalíció igénye. Ez mindkét fél részéről komoly meghasonlást jelent.

Éppen ezért érdemes felidézni, mit rea­gált a balliberális politikai elit például Gyöngyösi Márton ominózus, zsidók listázásával kapcsolatos kijelentéseire 2012-ben, ami után néhány évvel már örömmel összefogna a Jobbikkal – hívta fel a figyelmet a Mandiner. A Jobbik elnökhelyettesének botrányos mondata így hangzott: „Pont itt lenne az ideje egy ilyen konfliktus kapcsán annak, hogy felmérjük azt: az itt élő és különösen a magyar Országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára.”

– Én tudtommal nem vagyok zsidó származású, de ha a Jobbik felkutatja, hogy vannak ilyen felmenőim, akkor büszke leszek rá – reagált a kijelentésre az Országgyűlés volt MSZP-s alelnöke, a jelenleg európai parlamenti képviselőként dolgozó Ujhelyi István, aki sárga csillaggal tiltakozott a Parlamentben.

Mint a Mandiner rámutatott, a botrányos kijelentés után az MSZP és a DK is a párt betiltását kezdte követelni. Az MSZP felszólította a kormánypártot, hogy teremtsen olyan jogszabályi környezetet, amely lehetővé teszi a Jobbik fölszámolását. Török Zsolt, az MSZP szóvivője pedig úgy fogalmazott az akkor még jobbikos Novák Elődnek, hogy jobban tenné, „ha kézen fogná Gyöngyösi Mártont és a többi parlamenti dísznácit, és együtt húznának el”.

– Megbocsáthatatlan szavak hangzottak el a Parlamentben – hangoztatta Mesterházy Attila szocialista pártelnök-frakcióvezető és Steiner Pál képviselő.

A Népszava akkori beszámolója szerint Molnár Csaba, a DK alelnöke Polt Péter legfőbb ügyészhez fordult, akitől azt követelte, kezdeményezze a Jobbik betiltását, a többi parlamenti erőt pedig arra szólította fel, hogy zárják „politikai karanténba” a pártot.

A Jobbik „parlamenti dísznácik” gyülekezetéből lett a baloldal fontos szövetségese Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A baloldali médiumok ugyancsak felszólaltak Gyöngyösi Márton kijelentése ellen. A Népszava és a Népszabadság címlapokon számolt be a jobbikos politikus parlamenti beszédének visszhangjáról, valamint az emiatt készülődő tüntetésről. Ezt végül néhány nappal Gyöngyösi kijelentése után meg is rendezték, ahol felszólalt Mesterházy Attila akkori MSZP-elnök, valamint Bajnai Gordon volt kormányfő is. ​

– A fasizmus egy vírus, és a Jobbik a vírusgazda – mondta a demonstráción Mesterházy Attila. Bajnai Gordon pedig úgy fogalmazott: „A nácikkal szemben mindenkivel össze kell fogni, de még a hatalomért sem szabad összefogni a nácikkal”.

