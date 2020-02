Szerelem első vérig

2020. február 17. 00:14

A Momentum Valentin-napi állásfoglalását idén Donáth Anna, a párt uniós képviselője tette közzé Facebook-oldalán. „Ez a szerelem […] messze nem csak a Fidesz által előírt keretek közt létezik. Ez a nap nem csak a hagyományos házasságban élő párok ünnepe […], nem magától értetődő, hogy mindenki automatikusan, pláne parancsra boldog lehet. A mi politikánk szabadságot és szerelmet jelent. Nem írjuk elő, kit és hogyan szeress.” Olyannyira nem, hogy Fekete-Győr András pártvezér korábban több alkalommal is kijelentette: pártja a melegekkel is erősen szimpatizál. (Gondolom, Valentin-napon különösen.) Mindehhez tudni kell, a Momentum-tagoknak kutya kötelességük részt venni az esedékes Pride-on, ráirányítván ezzel a begyepesedett kormányzat figyelmét arra, hogy kirekesztő családpolitikája fölött eljárt az idő. (A vezér azt is kijelentette, hogy pártjának sokkal fontosabb a melegházasság, mint a magyar határok megvédése. Meg hogy a szerelemnek nincs sem neme, sem nemzetisége…) Itt jegyzem meg, egy alkalommal két másképpen szexelő, bizonyos Tonka Álmos és Rosenfeld Mirjam a Kettős Mércén beszólt Fegyőréknek: „Kedves Momentum, inkább ne képviseljetek minket, buzikat!” Érvelésük lényege valahogy így hangzott: „okos buzi” (hogy a cikkírók szóhasználatával éljek) ne hangolja önmaga ellen a hagyományőrző heteroszexuálisokat. Stimmel.

Egyébként kerekebb lett volna Donáth Annácska Valentin-napi igehirdetése, ha arról is ejt néhány szót, hogyan töltötte a jeles ünnepet a kedves papa, Donáth Laci bácsi. Riogatta-e megint a szeretetotthon menyecskéit? Vagy csak lepukkant pártjáért fohászkodott az egykori MSZP-s lelkész-honatya?

Pilhál György: Szabadság, szerelem, Pride

Magyar Nemzet