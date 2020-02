Gyárfás Tamás befejezte vádlotti vallomását a törvényszéken

A vád szerint a volt médiavállalkozó volt az, aki megrendelte a legnagyobb vetélytársa, Fenyő János meggyilkolását.

Utoljára frissítve: 2020. február 18. 18:47

2020. február 18. 12:15

Befejezte összefüggő vallomástételét Gyárfás Tamás médiavállalkozó, sportvezető a Fenyő-gyilkosság elsőrendű vádlottja a büntetőper harmadik tárgyalásán a Fővárosi Törvényszéken kedden.

Fenyő János médiavállalkozót 1998-ban ölte meg Budapesten Jozef Rohác, aki emiatt jogerős szabadságvesztését tölti. Az ügyészség a mostani eljárásban azzal vádolja Gyárfás Tamást, hogy ő bízta meg az azóta már más ügyekben jogerősen elítélt Portik Tamást és Tasnádi Pétert Fenyő János megölésével. A vád szerint Portik Tamás meg is szervezte a gyilkosságot, ő bérelte fel Rohácot.



A Portik Tamás ellen a Fenyő-gyilkosság és az 1998 nyarán elkövetett Aranykéz utcai négy halálos áldozatot követelő robbantás ügyében elrendelt perújítást egyesítették a Gyárfás elleni eljárással, így már vádlott-társak, tetteiket ebben az eljárásban együtt fogják elbírálni. Gyárfás Tamást az ügyészség a Fenyő-gyilkosság ügyében előre kitervelten elkövetett emberöléssel vádolja mint felbujtót.



A büntetőperben múlt kedd óta három tárgyalást tartottak, ebből két és fél napon át adta elő védekezését Gyárfás Tamás. Az elsőrendű vádlott tagadta bűnösségét. Részben azzal érvelt, hogy Fenyő Jánossal fennálló vitái nagyrészt még jóval a gyilkosság előtt rendeződtek, így semmi indoka nem volt a gyilkosságra. Másrészt pedig kritizálta a terhelő bizonyítékokat, szerinte egyes tanúk nem szavahihetőek, vallomásaik ellentmondóak, a közte és Portik Tamás között lezajlott beszélgetések Portik által titokban rögzített többórányi felvétele pedig manipulált, vágott, nem bizonyító erejű.



Kedden Gyárfás Tamás beszélt többek között a Postabank egykori elnöke, Princz Gábor és Fenyő János közti ellentétről, valamint Princz és Portik kapcsolatáról.



Gyárfás Tamás elmondta: ma már egyértelmű számára, hogy Portik zsarolhatóvá próbálta tenni őt, de hiába. Beszélt arról is, hogy miként próbálták megzsarolni 2017-ben Portikhoz fűződő kapcsolatával, és miként fordult ezután a hatóságokhoz.



A keddi tárgyaláson elhangzott, hogy Gyárfás Tamás egyik cége az 1990-es évek második felében évről évre több százmilliós eredményt ért el.



Gyárfás Tamás összefüggő védekezését követően kedd délután megkezdődtek a bírói és ügyészi kérdések, többek között arról, hogy Gyárfás miért nem vetette alá magát hazugságvizsgálatnak, illetve korábban miért nem lépett fel az őt zsarolók ellen. A vádlott egyre csak arról beszélt, hogy félt a bűnözőktől.



A büntetőper csütörtökön várhatóan a bíró és az ügyész elsőrendű vádlotthoz intézett további kérdéseivel folytatódik.



A vád szerint Fenyő János és Gyárfás Tamás között az 1990-es években üzleti, elszámolási vita, hatalmi harc robbant ki az RTV Újság, a Nap TV és más ügyek miatt. Perek indultak, nyilvánosan fenyegették egymást a felek, Fenyő János terhelő adatokat próbált gyűjteni Gyárfás Tamásról, és lejárató cikkeket íratott róla a Népszavában. Az ügyészség szerint emiatt határozta el Gyárfás Tamás, hogy megöleti riválisát. Előbb Tasnádi Pétert bízta meg azzal, hogy 12 millió forintért végezzen Fenyő Jánossal. Tasnádi Péter ebből 6 milliót meg is kapott, de nem teljesítette a megbízást. A vád szerint ezután fordult Gyárfás Tamás Portik Tamáshoz, hogy ölesse meg Fenyő Jánost.



A perben tanú lehet többek között Pintér Dezső, a TV2 volt elnöke, Németh Péter, a Népszava volt főszerkesztője, Pallagi Ferenc, a Blikk volt főszerkesztője és Ihász Sándor volt fellebbviteli főügyész.

MTI



Az Origó korábbi tudósítása

Folytatódott a bíróságon Gyárfás Tamás meghallgatása, akinek a vallomására négy napot szán dr. Póta Péter bíró. A vád szerint a volt médiavállalkozó volt az, aki megrendelte a legnagyobb vetélytársa, Fenyő János meggyilkolását. Az ügyben Jozef Rohác szlovák bérgyilkost és Portik Tamást már elítélte a bíróság, ha Gyárfás Tamás is erre a sorsa jut, akkor 15 évet is kaphat.

Gyárfás Tamás azt sohasem tagadta, hogy volt idő, amikor finoman szólva sem voltak jóban a meggyilkolt Fenyő Jánossal, a vádat viszont mindig tagadta, sőt, egyenesen abszurdnak nevezte. Azt mondta, a gyilkosság előtt, 1996 októberében békét kötött likvidált üzleti vetélytársával. A korábbi médiavállalkozó ma is elegánsan, sötét öltönyben érkezett a bíróságra, kezében egy nagy kézitáskával.

Egy nagy asztalnál ült le. Azzal kezdte mai vallomását, hogy bármi történhet vele, ő nem öletne meg senkit. Ismét 1996 októberét említette, amikor is békét kötött Fenyő Jánossal.

Kép: origo.hu/Koncz Márton

Azt mondta, ezek után a Népszavában már csak objektív cikkek jelentek meg róla, majd egy bálon kezet is fogtak egymással.

Ezután arról beszélt, hogy a tulajdonában álló cégeinek bevételei igazolják, hogy a vád szerinti időszakban Fenyő János nem ártott neki gazdaságilag, ezzel próbálta azt bizonygatni, hogy neki nem állt érdekében a halála.

Miután az erről szóló iratokat átadta a bírónak, elterelte magáról a szót. Azt taglalta, hogy mások miket mondtak Portik Tamásról. A vallomásokban, amiket maga Gyárfás szedett össze, és azon a felvételen, amit szintén a bíróság elé tárt, mindenki rosszat mondott a Fenyő-gyilkosságban már elítélt szervezett bűnözőről.

Gyárfás felelevenítette, hogy 2017-ben bedobtak hozzá egy kazettát, amin a Portikkal folytatott telefonbeszélgetéseinek egy része volt összevágva. Ezzel akarták zsarolni, ezért maga vitte be a rendőrségre. Egy évvel később őt vitték be a rendőrök.

Az egyik tanú vallomásait megtévesztőnek, mesének titulálta a vádlott. A védett tanú a vallomásában elmondta, hogy együtt látta Gyárfás Tamást és Portik Tamást egy étteremben, még Fenyő János meggyilkolása előtt.

Kép: origo.hu/Koncz Márton

Gyárfás azt mondta, hogy Tomikám...ez a szemét tényleg golyót érdemelne – idézte Gyárfás a tanút, majd mindezt tagadta.

A korábbi médiavállalkozó arra is kitért, hogy meglátása szerint 1997-tól Fenyő János célpontja már nem ő volt, hanem a Postabank elnöke, Princz Gábor.



Több olyan, korábbi vallomással is próbálta ezt alátámasztani, amelyekben a tanúk arra utalnak, hogy Fenyő és Princz között nagy volt az ellentét, esetenként fenyegették is egymást.

Vetélytársak voltak

Gyárfás Tamást azzal vádolja az ügyészség, hogy 22 évvel ezelőtt ő rendelte meg Fenyő János meggyilkolását. A vádlottak padjára került férfi a kilencvenes években ismert balliberális médiavállalkozó volt, a Nap TV tulajdonosa, a legnagyobb konkurenciája pedig a Vico Rt. volt, ami Fenyő Jánosé volt. Több vitájuk és pereskedésük is volt, a viszonyuk akkor lett a legrosszabb, amikor a Nap-kelte szerkesztési jogáért küzdöttek.

A Fenyő tulajdonában lévő Népszava több lejárató cikket írt Gyárfásról, például sikkasztásról és hamis úszóeredményekről. Ebben a cikkünkben elolvashatja, hogy Gyárfás Tamásnak megvolt az indítéka, kapcsolata és pénze is Fenyő likvidálásához.

Budapest, 1997. február 8. Meruk József, Fenyő János és Kovács József a 115. alkalommal megrendezett újságíró bálon, a Mariott Hotelben.FORRÁS: MTI/RÓZSAHEGYI TIBOR

Több embert is felbérelt



A vád szerint Gyárfás Tamás előbb Tasnádi Péter bízta meg a gyilkossággal. 12 millió forintban állapodtak meg, aminek a felét Tasnádi előre elkélte. Ezek után nem csinált semmit, ezért Gyárfás megbízta Portikot, aki a több ügyben is neki dolgozó férfit, a szlovák maffia rettegett bérgyilkosát, Jozef Rohácot bérelte fel a "munkára".

Fenyő 1998. február 11-én késő délután haladt az autójával a II. kerületi Margit utcában, miközben a barátnőjével beszélgetett telefonon. Amikor a Margit körúthoz ért, megállt a piros lámpánál.

Origó

origo.hu; MTI