Vádak, tények és remények…

Fidesz: Miként folytatódik a Magyar Falu Program? Jobbik: Miért hazudott a kormány a dobai pszichiátria bezárása kapcsán? MSZP: További kérdések a dobai pszichiátriai intézetről! DK: Miért nem tesz semmit a kormány a mobilparkolás díjainak mérséklése érdekében? LMP: A Budai Várnegyed beruházásai is csak az elitnek kedveznek? Párbeszéd: Miért nem emelik a pedagógusok bérét? Jobbik: Meddig veszik még semmibe 80.000 dél-somogyi polgár egészséghez-élethez való jogát? LMP: Mikor becsüli meg végre a kormány a közalkalmazottak nélkülözhetetlen munkáját? Jobbik: Miért nem tud a kormányzat gátat szabni a Balaton természetkárosításának?

2020. február 20. 13:30

MOTTO: Boksz-nyelven szólva, egy ütés ide, egy ütés oda, s vége a menetnek. A mentelmi jog birtokában szabad keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, hazudni, sértegetni, dicsérni és tévedhetetlennek látszani!

Gyors választ igénylő egyszerű, „mezítlábasnak” becézett kérdések is színesítették az Országgyűlés tavaszi nyitónapját. Szóltak, küzdöttek, látni, láttatni vélték a ”cifra világot”. Minden párt győztesként ünnepelte és hálásan megtapsolta szószólóját. Lapozgatva, eredetiben olvashatóak az emlékezésre vagy feledésre méltó szónoklatok, s érzékelhetőek a „zajok”.

„Miként folytatódik a Magyar Falu Program?”

ÁGH PÉTER, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Magyarország Kormánya az önkormányzatok irányába több lépcsőben nyújtott komoly segítséget és partnerséget. Első körben átvállalta a szocialista időszakból megörökölt adósságot, és fejlesztési támogatást biztosított azoknak, akik nem rendelkeztek ilyennel. A megyei jogú városok esetében évtizedes álmok megvalósítására nyílt mód a „Modern városok” program keretében. Eközben elindult annak a tervnek a megvalósítása is, melynek révén a megyeszékhelyeket bekapcsolják a gyorsforgalmi utak hálózatába is, amely nem csupán nekik, hanem az egész térségnek kitörést jelent. Bizonyítja ezt nálunk a 86-os megépítése. Fontos lépés volt az is, hogy elindult a „Magyar falu” program, mely az 5 ezer fő alatti kistelepüléseket célozza. Választókerületemben, Észak-Vas megyében is számos kezdeményezés valósulhat meg ezáltal. Szolgálati lakások, orvosi rendelők, utak, járdák, óvodák, óvodai udvarok, polgármesteri hivatalok, helyi közösségi terek újulhatnak meg, temetők kerülhetnek méltó állapotba kormányzati támogatásokból. Emellett orvosi eszközök, falubuszok, közterületet rendben tartó gépek beszerzésére is mód nyílik. Az érdeklődés óriási, ezért is kérdezem: miként folytatódik idén a „Magyar falu” program? (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)

***

ORBÁN BALÁZS, (Miniszterelnökség államtitkára): - Képviselő Úr! Először is, a félreértések elkerülése végett rögzíteném: továbbra is kiemelt célja a kormánynak a magyar falvak népességmegtartó képességének növelése, és ennek egyik zászlóshajóprojektje a „Magyar falu” program. A pályázati kör 2020-ban három fő pillérre terjed ki: szolgáltatásfejlesztés, infrastruktúra- és eszközfejlesztés, valamint az identitástudat erősítése. A támogatások minden esetben vissza nem térítendő, 100 százalékos előleg formájában történnek. Ezekre 40 milliárd forintos költségvetési forrás már rendelkezésre áll. A kedvezményezetti kör is tovább bővül, hiszen a helyi önkormányzatokon, egyházi szervezeteken túl a helyi civil szervezetek is megjelenhetnek. A Falusi Útalap keretében pedig 2020-ban újabb 50 milliárd forint jut az útfelújításokra, ez a tervek szerint 174 útszakaszt 367,7 kilométer hosszban fog érinteni. A fejlesztések természetesen nem kerülik el Vas megyét sem: kétszáznál is több sikeres benyújtott pályázat révén mintegy hárommilliárd forint fogja szolgálni a térség fejlődését. (Taps a kormánypártok soraiban.)

„Miért hazudott a kormány a dobai pszichiátria bezárása kapcsán?”

RIG LAJOS, (Jobbik): - Államtitkár Úr! A tavalyi év végén kerestek meg a dobai pszichiátria bezárása és az ott kezelt betegek további sorsa ügyében. A tisztánlátás érdekében öntől azt a választ kaptam: nincs szó az intézmény bezárásáról, politikai hisztériakeltés folyik. Mivel az évek óta szerzett rossz tapasztalataim alapján a kormánynak már nem tudok hinni, ezért személyes látogatást tettem abban a csodálatos dobai kastélyban, ahol ez idáig 200 pszichiátriai beteget kezeltek. Megdöbbenve tapasztaltam, hogy az államtitkár úrtól kapott válasszal ellentétben a kastély egy részét már kiürítették, és folyamatban van a többi beteg áthelyezése is a környező kórházakba, mondjuk, például Sümegre, hajléktalanszállókba, Tapolcára. A családtagok elmondása szerint kész tények elé állították őket, hogy oldják meg a gyógyszeres kezelésre és állandó felügyeletre szoruló hozzátartozójuk otthoni vagy szociális otthonban történő elhelyezését. Sajnos munka mellett és az intézmények végeláthatatlan várólistái miatt egyik opció sem megoldható számukra.

- Államtitkár Úr! Mi lesz a betegek sorsa? A Sümegre kerülő betegek miként lesznek elkülönítve a járóbeteg-szakellátás épületétől és a gyermekorvosi rendelőtől? Mivel eleve óriási a szakemberhiány a szociális szférában és az egészségügyben, miként oldják meg a betegek ellátását? Végezetül, de nem utolsósorban: kinek kell a kastély? És még egy nagyon fontos kérdés: a hajléktalanszállóra, Tapolcára helyezett ellátottakkal vagy gondozottakkal mi lesz április végén, amikor a krízisidőszak lejár, és tapolcai érintettsége ezeknek a betegeknek, gondozottaknak nincs? Várom őszinte és szakmaiságban hemzsegő, de politikától mentes válaszát! (Taps a Jobbik soraiból.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! A dobai telephely mintegy 200 ágyat működtet a pszichiátriai rehabilitációs szakmában. Sümegen található a kórháznak a krónikus pszichiátriai és belgyógyászati osztálya, valamint kizárólag ott működik a megyei aktív pszichiátriai osztály is. Az elmúlt húsz évben jelentősen változtak a mentális zavarok kezelési lehetőségei, valamint a kezelési lehetőségek hatékonysága is, ebből adódóan a betegek egyre nagyobb része kezelhető kórházi falakon kívül. A veszprémi gondozói minta több évtizedes hagyománnyal rendelkezik, az úgynevezett közösségi pszichiátriai ellátás a korszerű európai iránynak is megfelel. Lényege a kezelés minél inkább a beteg saját lakóhelyén, környezetében, családi, szociális közösségében történő folytatása.

- Képviselő Úr! A pszichiátriai fekvőbeteg-kapacitások újragondolása és modernizálása régi szakmai igény. Ehhez adnak segítséget azok a különböző pályázati források is, amelyek lehetővé teszik a pszichiátriai járóbeteg-szakellátás további fejlesztését. Biztosíthatom önt, hogy beteg nem marad ellátatlanul, ahogy eddig is, úgy ezután is hozzáfér minden beteg a számára szükséges egészségügyi ellátáshoz. Kérdésében kitért a korábbi 400 milliós, kastély körüli felújításra is. Ennek tartalmaként a kastély körüli park vízrendszerének és kertjének rekonstrukciójára 400 millió forint költségvetési forrást tudtunk fordítani. Az első ütemben a kastély parkja újult meg. Az épület csaknem százhektáros parkjának a rehabilitációjára fordított összeget a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is még megtoldotta. (Szilágyi György: Kinek kell a kastély?) Tehát, továbbra is minden ellátottnak az ellátása biztosított lesz.

„További kérdések a dobai pszichiátriai intézetről!”

GURMAI ZITA, (MSZP): - Biztos Úr! Fel kell hívnom a figyelmét a Veszprém megyei Csolnoky Ferenc Kórház pszichiátriai osztályán tapasztalható körülményekre. Ez az osztály Doba városában található egy kastélyban, amely két épületből áll. A kastély egyik épületének tetőszerkezete megrogyott, majd beszakadt. A betegeket sok esetben nem tudták elszállásolni, akik maradtak, sem jártak jól, hiszen nem megoldható a különböző súlyosságú betegek egymástól való elválasztása, így a legsúlyosabb mentális zavarral küzdő betegek és az enyhébb betegséggel küzdők is egy légtérben tartózkodnak. Ez ügyben több kérdést is feltettem az EMMI-nek, azonban tagadták, hogy a dobai kórház kiürítését terveznék. Egy, a kórházban dolgozó személy viszont névtelen levelében a kórház pszichiátriai osztályának bezárásáról tudósított. Részletesen beszámolt arról, hogy milyen ütemezéssel, milyen határidőkkel és módszerekkel kívánják ezt megvalósítani, továbbá arról is, hogy a dobai pszichiátriát teljes egészében be akarják zárni, és a 200 ágyas intézményben már most is alig több mint száz ágyon folyik csak az ellátás.

- Biztos Úr! Tervez-e vizsgálatot a dobai pszichiátria ügyében, vagy folyik-e jelenleg vizsgálat? Amennyiben nem, miért nem? Amennyiben nem, abban az esetben ön azon az állásponton van, hogy a súlyos pszichés problémákkal küzdő emberek ellátáshoz való joga relativizálható? Ön szerint hajléktalanszállón a pszichés betegek megkapják-e azt az ellátást, amire szükségük van? Kérem biztos urat, hogy az ügyben sürgősen folytasson le vizsgálatot, lépjen az áldatlan állapotok megoldása érdekében. (Taps az ellenzéki padsorokból.)

***

KOZMA ÁKOS, (alapvető jogok biztosa): - Képviselő Asszony! A Veszprém megyei Csolnoky Ferenc Kórház pszichiátriai, rehabilitációs és szocioterápiás osztály mint egészségügyi intézmény dobai telephelye kapcsán jelenleg nem folyik vizsgálat a hivatalunkban, tekintettel arra, hogy sem a betegek, sem pedig a dolgozók részéről nem érkezett sem az elhelyezés, sem pedig az intézmény bezárása miatt panasz. (Rig Lajos: Mert nem mernek, biztos úr! Nem mernek! - Az elnök csenget.) Az alapvető jogok biztosaként azonban kiemelt feladatomnak tekintem, hogy azon ügyekben is tájékozódjam, amelyekben ugyan vizsgálat nem folyik, ám felmerülhet az alapjogi visszásság gyanúja. Ebben a konkrét ügyben, amit a képviselő asszony említett, munkatársaim utasításomra már megkezdték a tájékozódást, és a megismert információk kiértékelését követően tudom eldönteni egy esetleg vizsgálat megindításának a szükségességét. Addig azonban szíves türelmét kell hogy kérjem.(Taps.)

„Miért nem tesz semmit a kormány a mobilparkolás díjainak mérséklése érdekében?”

OLÁH LAJOS, (DK): - Ma már szinte mindenki rendelkezik mobiltelefonnal. Az állami tulajdonú Nemzeti Mobilfizetési Zrt. azonban minden befizetett 100 forintból 10 forintot hazavisz, elvisz, elkölt. Ezen túlmenően minden egyes elindított telefonos, mobilos parkolás után a kényelmi díjból még 50 forintot szintén a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-nek utalunk át. Az a kérdésem, államtitkár úr, hogy a kormány tudja-e azt támogatni, hogy a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. helyett inkább az önkormányzatoknál maradjon a pénz? (Taps az ellenzék soraiban.)

***

SCHANDA TAMÁS JÁNOS, (innovációs és technológiai minisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! A mobilparkolásban is használt nemzeti mobilfizetési rendszer működése sikeres, ez vitathatatlan, és ezt mutatják az önök által figyelmen kívül hagyott tények. A 2014-es indulása óta sem igazolódtak be az ellenzéki pártok által gerjesztett negatív és alaptalan várakozások, látványosan nőtt a rendszerben lebonyolított elektronikus tranzakciók száma, és ki lehet jelenteni, hogy valójában Európa egyik legkorszerűbb és leginnovatívabb közszolgálati mobilfizetési rendszere jött létre Magyarországon. A nemzeti mobilfizetési rendszer egységes csatlakozási és szolgáltatásnyújtási feltételrendszert biztosít a szereplőknek, ennek köszönhetően mára már 27 viszonteladó csatlakozott a rendszerhez, köztük egyébként magyar kkv-k, magyar startupok, és ennek köszönhetően a korábban domináns sms-, illetve hívásalapú fizetés mellett egyre népszerűbbek az internetalapú mobiltelefonos alkalmazások. Ezek használatával az állampolgárok már az elmúlt években is a mobilszolgáltatók sms-alapú parkolásánál jóval kisebb kényelmi díjjal és külön kommunikációs költségek nélkül tudták igénybe venni ezt a szolgáltatást.

- Képviselő Úr! A nemzeti mobilfizetési rendszer működési modelljének része a végfelhasználó ügyfelektől szedett, kényelmi díjnak hívott díjtétel is. A rendszerhez csatlakozott nagyszámú viszonteladók között piaci verseny folyik az ügyfelekért, ezért az állam jelenleg nem tiltja meg és nem is korlátozza, hogy a jogszabályban rögzített tranzakciós díj mértékén felül az adott viszonteladó szolgáltató magasabb tranzakciós díjat kérjen az ügyfeleitől. A kormány azonban most is azon dolgozik, hogy ezt az országos rendszert hozzáigazítsa és folyamatosan fejlessze korunk igényeihez, és a tervek között egyébként szerepel a díjstruktúra olyan átalakítása is, ami még kedvezőbb módon szolgálja a fogyasztók és a mobilfizetési piac szereplőinek érdekeit. (Taps a kormánypártok soraiban.)

„A Budai Várnegyed beruházásai is csak az elitnek kedveznek?”

CSÁRDI ANTAL, (LMP): - Államtitkár Úr! A budai Vár felújítása számunkra is támogatandó, kiemelt feladat és kötelesség, fontos azonban, hogy ne csak a turistaáradat kiszolgálását, hanem a várnegyedben élők védelmét és megelégedettségét szolgálják ezen felújítások. Állítólag rendszeres kutatásokat végeznek a helyi lakók igényeinek megismerésére, és hatástanulmány is készült, amely önök szerint választ ad arra, hogy a várnegyed fejlesztése milyen hatással lesz a polgárváros lakóinak mindennapjaira és a várnegyed közlekedésére. A körzet országgyűlési képviselőjeként kérdezem: hol érhető el ez a hatástanulmány, mikor ismerhetik meg az érintettek? Mire számíthatnak a várnegyed lakói? Figyelembe vették-e a megnövekvő forgalmat a levegőminőség és a köztisztaság tekintetében? Tervezik-e zöldterületek bővítését? Hogyan tervezik elérni, hogy a budai várnegyed turistalátogatottsága növekedjen, de mégse alakulhasson ki a bulinegyedhez hasonló állapot, a mindennapi életet nehezítő harc a látogatók és az ott élők között? A budai várnegyed is az elit kiváltságos területe lesz-e vagy minden magyar számára elérhető kulturális és történelmi jelentőséggel bíró nemzeti kincs? (Taps az LMP padsoraiban.)

***

ORBÁN BALÁZS, (Miniszterelnökség államtitkára): - Képviselő Úr! Azt gondolom, érdekazonosság van közöttünk abban a tekintetben, hogy a Várban élő polgárok igényei, elvárásai az elsődlegesek számunkra. Olyan fejlesztésekben és megoldásokban gondolkodunk, amelyek megfelelően csökkentik az autós terhelést. Ha a Szent György tér autómentesítésére gondol, akkor azt tudom önnek mondani, hogy ilyen és ehhez hasonló forgalomcsillapítási terveink vannak továbbra is. A Várban élők egyébként joggal vetik fel parkok, kertek hiányát, a meglévő zöldterületek, sétányok elhanyagolt állapotát is. A nemzeti Hauszmann-programban ilyen típusú intézkedések is szerepelnek: megújulnak a várkertek, várfalak, parkok, kertek, sétányok. Ezeknek az első eredményei egyébként már most is jól láthatóak.

- Szintén a Várban élő helyieknek, tehát magyaroknak az érdekét szolgálja, hogy futókört, játszóteret alakítunk ki a Palotanegyedben és több mosdót, pelenkázót, szemetest, padot helyezünk ki. Az épített örökségünk, a Főőrség, a Stöckl-lépcső, a lovarda, a Csikós-udvar akadálymentesítése, a déli összekötő szárny rekonstrukciója is megvalósul. Ezek mind azok a projektek, amelyek jelen pillanatban is folyamatban vannak. A Barcelonában és a Velencében tapasztalható tömegturizmus elkerülése érdekében pedig a látogatókat is igyekszünk irányítani, tehát szervezett keretek közé terelni, és csökkenteni a turistabuszok forgalmát.

- Képviselő Úr!A Hauszmann-terv 2014 óta elérhető. A Hauszmann-program már ennek a tervnek a végrehajtását szolgálja. Folyamatos a konzultáció a Várban élőkkel és a szakmai szervezetekkel. Az ön által is említett Vár-25 kutatás hatástanulmányát pedig ön bármikor kikérheti a Várkapitányság Nonprofit Zrt.-től. Azt gondolom, nem várta el tőlem, hogy ebben a két percben felolvassam önnek. (Taps a kormánypártok soraiban.)

„Miért nem emelik a pedagógusok bérét?”

TORDAI BENCE, (Párbeszéd): - Államtitkár Úr! Ma egy kezdő pedagógus szerencsésnek mondhatja magát, ha havi nettó 150 ezer forintot hazavihet. Ebből kell fizetnie a rohamosan dráguló lakhatást, a rezsit, az élelmiszerköltségeket, törlesztenie a hitelét, félretenni az első saját lakás vásárlására, és akkor a gyereknevelés költségéről még nem is beszéltünk. Ha viszont elmegy egy multihoz pénztárosnak, akkor ennek a pénznek a másfél-kétszeresét is megkapja. Ezek után nehéz megindokolni, hogy miért választaná bárki is a pedagógusi pályát, hacsak nem hivatástudatból, de visszaélés kizárólag erre hagyatkozni.

- Nem csoda, hogy súlyos tanárhiány van ma Magyarországon! Az elmúlt öt évben az alapbér semmit nem nőtt, és azoknak a szemét is kiszúrták néhány tízezer forintos emeléssel, akik több évtizede a pályán vannak. Elvették a kiegészítő pótlékokat, majd visszaadták fizetésemelésnek hazudva. Ez nem béremelés, hanem a statisztikák meghamisítása, amit itt az elmúlt években csúcsra járatott a kormány. A pedagógusokat viszont az érdekli, hogy a hónap végén mennyivel többet tudnak hazavinni, nem pedig az, hogy a kormány hogyan zsonglőrködik a számokkal!

- Államtitkár Úr! Válaszoljon, kérem a következő kérdésekre: tervezi-e a kormány, hogy a bérek vetítési alapját 2014 után végre ismét a minimálbérhez igazítják, ahogy azt annak idején ígérték, hogy így nettó 66-166 ezer forinttal nőhessen a tanárok fizetése? Tervezik-e a többletmunkáért járó helyettesítések, adminisztrációs feladatok és hasonlók után járó pótlékok visszaemelését a rendszerbe? Tervezik-e az egész életpályamodell felülvizsgálatát, különös tekintettel a béremelésekre? Kíváncsian várom részletes, alapos és „őszinte” válaszát! (Taps a Párbeszéd padsorában.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Fura egy olyan politikustól hallani ezeket a szavakat, mondatokat, igényeket, aki olyan politikai szövetségben politizál, amely politikai szövetség Magyarország rendszerváltás utáni történetében csökkentette a pedagógusok bérét. Ez a politikai közösség, amelyet sokféle névvel illethetünk, de amelynek ön is harcos tagja, az egyetlen, amelyik a pedagógusok éves keresetét csökkentette. Mindemellett még 15 ezer pedagógust el is bocsátottak egyik napról a másikra vagy egyik tanévről a másikra! És ezután ön kevesli azt, hogy idén 390 milliárd forinttal többet költünk pedagógusbérre, mint amennyit a 2010-re elfogadott költségvetés tartalmazott. Ebben benne van az 50 százalékos általános pedagógusbér-emelés; ebben benne vannak a különböző minősítések miatti béremelkedések. Az idei évben is a minősítések miatt - pedagógus I.-ből pedagógus II. kategóriába - körülbelül 17 ezer pedagógusnak 30-35 ezer forinttal emelkedik a fizetése, de van 10 ezer pedagógus, aki mesterpedagógus fokozatban 70 ezer forinttal kap magasabb fizetést. Ebben a 390 milliárdban már benne van az idei 30 százalékos szakképzési béremelés, és benne van annak az iskolaigazgatói béremelésnek is a fedezete, amelyet ön itt képviselőként nem támogatott az Országgyűlésben. Talán ön is látta a felvételi számokat: körülbelül 30 százalékkal többen jelentkeznek pedagógusnak, mint 2010-ben. Tehát sikerült az ösztönző hatást, a pálya vonzóságát növelnünk az elmúlt esztendőkben. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)

„Meddig veszik még semmibe 80.000 dél-somogyi polgár egészséghez-élethez való jogát?”

ANDER BALÁZS, (Jobbik): - Államtitkár Úr! Az Eurostat adatai szerint a rákos halálozások tekintetében is gyászos mutatókkal bír Magyarország. Hazánk az uniós mezőny sereghajtója: minden negyedik honfitársunk a rettegett betegség miatt veszíti életét, évente mintegy 34 ezer ember; ez több mint Szekszárd vagy éppen Gyula teljes lakossága. Egy olyan rendkívül rossz népesedési és mortalitási adatokkal rendelkező térségben, mint amilyen Somogy megye déli része, a korai felismerés életet menthetne, értékes éveket nyerhetne vele számos, szeretteit féltő család. Az 1976-ban átadott, valaha szebb napokat látott és egykor több mint 700 ággyal rendelkező nagyatádi kórházban erre lehetőség is lenne, hiszen idestova egy éve, hogy átadták a CT-osztályt, csakhogy valamilyen irracionális és embertelen ok miatt mind a mai napig nem biztosítják a nagyatádi CT járóbeteg-finanszírozását, annak áldásait csak a kórház fekvőbetegei vagy a mélyen a zsebükbe nyúlók élvezhetik. A többieknek marad a sok nyűggel járó kaposvári utazgatás és az ottani várólista.

- Államtitkár úr, nonszensz, hogy a nagyatádi CT-kapacitás megdöbbentő módon messze kihasználatlan, hiába könyörög a város független polgármestere, hiába javasolom én magam is a költségvetési módosítók sorában a tarthatatlan helyzet rendezését. Kérem, hogy konkrét és lehetőleg mielőbbi időpontot megjelölő válaszában tegyen bizonyságot amellett, hogy végre megoldják ezt a súlyos problémát. Meddig veszik még semmibe 80 ezer dél-somogyi polgár élethez, egészséghez való jogát? Meddig büntetik még Nagyatádot és annak környékét? (Taps a Jobbik soraiban. - Szórványos taps az MSZP, a DK és az LMP soraiban.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! A nagyatádi kórház 95 millió forint értékben kapott egy 16 szeletes CT-berendezést pontosan azért, hogy az abba a kórházba kerülő betegek számára minél gyorsabb diagnózist tudjon produkálni. Nem ez az egyetlen kórház, ahol ilyenek történnek, hiszen 91 kórház újult meg országszerte 2010 óta részben vagy egészben, 54 rendelőintézet és 107 mentőállomás korszerűbb, valamint teljesen új 23 rendelőintézet és 34 új mentőállomás jött létre. A nagyatádi kórházban lévő CT több száz beteg vizsgálatát végezte el. Arra, pedig hogy hogyan lehetne még több többletforrás arra, hogy ne csak a fekvőbetegosztályon, hanem a járóbeteg-rendelésben is segíteni lehessen a betegeken, az a javaslat született, hogy vannak a kórháznak bizonyos szüneteltetett kapacitásai, vannak ki nem használt TVK-i akár tízmilliós nagyságrendben, és ez a forrás átcsoportosítással jelenthet lehetőséget arra a kórháznak, hogy a járóbetegrész is tudja használni ezt a CT-t.

- Képviselő Úr! Az elmúlt szűk egy esztendő alatt több száz betegnek a diagnózisát tudták segíteni, és szerintem büszke lehet ön is arra, hogy Nagyatádon is van CT a fekvőbeteg-ellátásban, de bízunk benne, hogy a későbbiekben a járóbeteg-ellátásban is tud segíteni. (Taps a kormánypártok soraiban.)

„Mikor becsüli meg végre a kormány a közalkalmazottak nélkülözhetetlen munkáját?”

UNGÁR PÉTER, (LMP): - Komoly önellentmondás feszíti a Fidesz politikáját: folyamatosan a jó gazdasági eredményekről beszél, mégis azok az emberek, akik az államnak dolgoznak, s ezen belül is leginkább a közalkalmazottak, megalázó béreket kapnak. Az a helyzet, hogy 139 helyen változik a közalkalmazotti bértábla 2020-ban, de ebből a 139 változásból minden egyes változást a minimálbér és a garantált bérminimum bruttó összegének 8-8 százalékos változása jelenti. Ha pótlékok nélkül nézzük, a közalkalmazottak többsége nem kap többet, mint a garantált bérminimum.

- Államtitkár Úr! Ezeknek az embereknek, akik a nagy állami ellátórendszert működtetik, a munkája nincs kellően megbecsülve! 55 éves korukig a közalkalmazottak döntő többsége csak a garantált bérminimumra számíthat, és nagyon-nagyon kicsi a különbség aközött, amikor valaki egy érettségivel kezdőként elkezd mint közalkalmazott dolgozni, és mondjuk, valaki 20 év szakmai tapasztalattal, szakirányú végzettséggel teszi ezt. Az, hogy a garantált bérminimum fedi le a bértábla jelentős részét, azt jelenti, hogy nem becsüli meg a kormány azt, ha valaki az államnak dolgozott 20-30 évig. Nem becsüli meg a kormány azt, ha valaki szakirányú képzettséget szerzett azért, hogy a közalkalmazotti munkáját jobban el tudja látni. Ez így megalázza ezeket az embereket, és az Orbán-kormány 10. évében államtitkár úr se hivatkozzon arra, hogy mi történt akkor, 2009-ben, amikor én érettségiztem! (Szórványos taps a DK és az MSZP soraiban.)

***

SCHANDA TAMÁS JÁNOS, (innovációs és technológiai minisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! A kormány a közszolgálatban dolgozók anyagi megbecsülésének növelése érdekében jelentős lépéseket tett már eddig is, számos ágazatban, így például az egészségügyi szakdolgozók, a rendőrök, a honvédelmi dolgozók esetében is valódi karrierlehetőséget kínáló életpályákat alakított ki és ágazati bérintézkedéseket vezetett be. A bérek rendezése esetében is felelős módon, a gazdaság teljesítőképessége és a költségvetés egyensúlyi helyzete által biztosított keretek között hozza meg az intézkedéseit a kormány. Ezek egymás után, a felelős gazdálkodást szem előtt tartva fedik le a közszféra egyre szélesebb területét. A kormány szakított azzal a korábbi gyakorlattal, hogy a közalkalmazotti állomány bérezését egységesen, azonos rendszerben kell kezelni, így a szakképzésben dolgozók új jogállása például lehetővé teszi, hogy 30 százalékos béremelést biztosítson számukra a kormány, amelyet ön sajnos nem szavazott meg!

- Képviselő Úr! Az új szemléletnek megfelelően az egyes ágazatokban bevezetett bérrendszerek természetesen jelentősen eltérőek, más és más a kapcsolódásuk a közalkalmazotti illetménytáblához is. Így például a pedagógusok vagy az egészségügyi dolgozók önálló illetménytábla szerint részesülnek díjazásban, míg a szociális és a kulturális ágazatban dolgozók differenciált illetménypótlékban részesülnek. Azoknál a foglalkoztatottaknál pedig, akiket az eddigi intézkedések még nem érintettek, jelentős bérnövelő hatása van a minimálbér, illetve a garantált bérminimum növelésének is. A minimálbér összege ugyanis csaknem 120 százalékkal 161 ezer forintra, a garantált bérminimumé pedig 135 százalékkal 210 600 forintra emelkedett 2010 óta. Ha egy kicsit méltányosabb lenne, képviselő úr, elismerné ezt a teljesítményt, és közösen örülhetnénk ennek a sikernek! (Taps a kormánypártok soraiban.)

„Miért nem tud a kormányzat gátat szabni a Balaton természetkárosításának?”

BALCZÓ ZOLTÁN, (Jobbik): - 2019 novemberében Nagy István agrárminiszterhez kérdést intéztem azzal kapcsolatban, hogy milyen módon kíván a kormány gátat szabni a Balaton-parti természetkárosításnak, nádirtásnak. Farkas államtitkár úr válaszolt, idézem: „A kormány késlekedés nélkül és határozottan fellép a magyar természeti kincsek károsítóival szemben, melynek során a természetkárosítás súlyosságára tekintettel azonnal eltiltja a károkozót a jogellenes tevékenységtől, visszatartó erejű bírságot alkalmaz, és az eredeti állapot helyreállítására kötelez, szükség esetén pedig értesíti a nyomozó szerveket.” Nos, a Balatoni Szövetség idén februári tájékoztatása alapján a következőt mondja: több mint a duplájára nőtt az a terület a Balaton partján, ahonnan kiirtották a nádat az ingatlanok tulajdonosai, az üdülőrégióban a téli nádaratásra engedélyt kérők mintegy fele pedig tavaly is irtást végzett aratás helyett. Tájékoztatásuk szerint, ha nem lesz nád, Balaton sem lesz. A tó mintegy 1200 hektárnyi nádasának a vízminőség és a partvédelem mellett jelentős szerepe van a vízi élővilág megőrzésében is.

- Államtitkár Úr! A szakértői vélemények alapján a károsító tevékenység régóta folyik és folytatódik. A jelenlegi hatósági fellépés nem alkalmas arra, hogy a károkozókat elrettentse. Jogosan merül fel a kérdés: mi ennek az oka? A határozott, következetes fellépés hiánya, vagy nem állnak rendelkezésre a megfelelő jogszabályi eszközök? Szándékában áll-e a kormányzatnak ebben az ügyben törvénymódosítást kezdeményezni? (Taps a Jobbik soraiban.)

***

FARKAS SÁNDOR, (agrárminisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Tájékoztatom, hogy a bekövetkezett természetkárosításokat a kormányhivatalok érintett természetvédelmi hatóságai kivétel nélkül minden esetben azonnal kivizsgálták, és kötelezték a természetkárosító személyt vagy céget az érintett terület saját költségükön történő teljes helyreállítására, valamint minden eljárásukban bírság szankciót is alkalmaztak. Véleményem szerint a vonatkozó jogszabályok módosítására nincs szükség, egy kisebb, de annál fontosabb jogszabályi módosítás azonban történt e téren: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény alapján ez év január 1-jétől a természetvédelmi hatóságok a korábbi szabályozással ellentétben már a jogsértés első elkövetése esetén is rögtön bírósági bírság szankciót alkalmaznak.

- Képviselő Úr! A hosszú távú tervekre vonatkozóan tájékoztatom, hogy a Natura 2000 területekkel kapcsolatban számos, már elfogadott fenntartási terv létezik, melyek részletesen meghatározzák az adott terület speciális használatával és kiemelt védelmével összefüggő javaslatokat. Ezeket a szempontokat is figyelembe veszik a hatóságok az eljárások során. Végezetül szeretném kiemelni, hogy az ön által említett és egyéb természetkárosítások megállapítása érdekében a természetvédelmi hatóságok munkája mellett a nemzeti parki igazgatóságok szervezetében létrehozott természetvédelmi őrszolgálat tevékenysége is kiemelkedő. A kollégák proaktívan végzik a felderítési és megelőzési feladatokat annak érdekében, hogy az elkövetők mielőbbi felelősségre vonásra kerüljenek. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Bartha Szabó József